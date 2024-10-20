Renault Megane E-Tech electric maakt zakelijk elektrisch rijden een ‘no-brainer’

Elektrisch rijden is helemaal geadopteerd in het zakelijk segment. Duurzaamheid, comfort, prijs, het speelt allemaal mee in de bedrijfsmatige keuze voor een elektrische auto van de zaak. Met in 2025 nog een extra troef: de verlaagde bijtelling. Keuzes, keuzes. Toch hoeft het niet moeilijk te zijn.

Het aanbod aan elektrische auto’s groeit gelukkig net zo hard mee als de vraag ernaar. Vooral in het zakelijke C-segment, de zogenaamde middenklasse. De klasse die traditioneel belangrijk is voor de leaserijders. Ook al omdat hier tegenwoordig veel EV-aanbod is.

Wie zich voor het eerst op een nieuwe elektrische auto oriënteert, is de keuze niet altijd eenvoudig. Actieradius is absoluut belangrijk, maar misschien net zo belangrijk is de vraag hoe lang het duurt voor de accu weer vol genoeg is. Je hoeft immers niet altijd een tot de nok gevuld accupakket te hebben. Kom je op het eind van de dag nog honderd kilometer tekort, dan is dat vrijwel altijd in hele korte tijd bij te laden. De rest komt thuis dan wel weer.

Ruime actieradius

Neem bijvoorbeeld de Renault Megane E-Tech electric: dit model rijdt - afhankelijk van de uitvoering - tot wel 468 kilometer op een acculading. Wil je bij een snellader nog 100 km bijladen, dan is dat in een klein kwartiertje gebeurd. Van 15 tot 80 procent bijladen, goed voor zo’n 264 kilometer, is in een half uurtje gedaan.

EV van het Jaar 2025

De moderne elektrische auto is dan ook heel praktisch in dagelijks gebruik. De Megane E-Tech electric is daarvan het rijdende bewijs. Dat dit niet onopgemerkt blijft, blijkt ook uit de verschillende awards die het model ondertussen heeft binnengehaald. In 2022 is de elektrische Renault uitgeroepen tot Auto van het Jaar door het prominente automagazine Auto Review en dit jaar ging de Megane E-Tech electric er vandoor met de titel EV van het Jaar in het hoge segment. Deze laatste titel is toegekend door de Vereniging van Zakelijke Rijders en zegt daarmee alles over hoe prettig de auto ligt in de zakelijke markt.

Ervaring van een EV-rijder

Nog belangrijker dan de prijzen, is misschien wel hoe de zakelijke rijder de Megane E-Tech electric zelf ervaren. Wij stelden een van die rijders een paar vragen.

Waarom de overstap naar de Renault Megane E-Tech Electric?

“Dit jaar was het moment om de knoop door te hakken: met de lagere bijtelling die dit jaar nog geldt en de vele voordelen van volledig elektrisch rijden, voelde de Renault Megane als de logische keuze voor mij. Hij maakt duurzaam rijden makkelijk én betaalbaar.”



Hoe ervaar je het rijbereik en de prestaties in dagelijks zakelijk verkeer?

“Ik rijd dagelijks naar klanten door heel Nederland, en met zijn grote rijbereik hoef ik me nooit druk te maken over opladen tussendoor. De krachtige motor en de One Pedal-functie (de motor remt krachtig af om stroom terug te winnen en komt bovendien volledig tot stilstand; het rempedaal is amper nog nodig, red.) maken het rijden ook nog eens heerlijk soepel.”



Zijn Google-services, infotainment en rijhulpsystemen van toegevoegde waarde?

“De ingebouwde Google-services zijn echt een lifesaver. De navigatie werkt altijd perfect en ik blijf makkelijk in contact met mijn collega’s onderweg. Het voelt alsof alles afgestemd is op een efficiënte werkdag.”



Speelt design en interieur mee in de professionele uitstraling?

“Het stijlvolle design van de Megane valt echt op. Collega’s maken vaak een opmerking over hoe groot hij van binnen is en hoe compact hij van buiten oogt. Daarnaast is de afwerking luxe en voelt alles heel fijn en natuurlijk aan. Hij past dan ook goed bij mijn professionele imago.”



Waarom Renault Megane E-Tech electric boven concurrerende modellen?

“Ik heb meerdere elektrische opties bekeken, maar de Megane sprong er echt uit door hoe compleet hij is: een grote actieradius, mooi design en geweldig comfort, zónder dat het een fortuin kost. Dat maakte mijn keuze eigenlijk heel simpel.”

Uitrusting Renault Megane E-Tech electric

De 'made in Europe' Megane is helemaal afgestemd op luxe en comfort zoals Renault dat al meer dan 100 jaar biedt. Niet alleen door een uitgekiende wegligging, extra veel stilte aan boord dankzij de 220 pk-sterke elektrische aandrijving en goed instelbare, stevige stoelen met zitcomfort voor de lange afstanden. Ook de uitrusting is wat je van een award-winnaar mag verwachten. Twee 12 inch lcd-schermen om alle benodigde informatie af te lezen en de auto te bedienen. Apple Car Play, Android Auto en Google-services, zoals navigatie en spraakgestuurde bediening maken, samen met maar liefst 26 geavanceerde rijhulpsystemen, elke reis nog relaxter. Een warmtepomp zorgt voor meer actieradius én de perfecte temperatuur aan boord. Met minimaal energieverbruik.

Bijtelling Renault Megane E-Tech electric

De leaseprijs van de Renault Megane E-Tech electric begint bij € 327 per maand. Wat misschien belangrijker is, is de bijtelling. Die is in 2025 heel aantrekkelijk omdat je alleen nog dit jaar profiteert van de verlaagde 17 procent bijtelling op een elektrische auto. Dat betekent een bijtelling vanaf € 198 per maand.

Wie nog dit jaar instapt en kiest voor een van de vele voorraadmodellen, profiteert niet alleen van die lage bijtelling, maar krijgt vanaf € 3 meer per maand een uitgebreid pakket aan extra’s mee, zoals Harman Kardon audio. Afhankelijk van de gekozen uitvoering. Een proefrit in de Techno- of supersportief uitgevoerde esprit Alpine-versie, is de beste manier om kennis te maken met die pakketten. En natuurlijk met de Renault Megane E-Tech electric.