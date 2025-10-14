Gräper Almere 120 jaar vakmanschap: ‘Wie ambitie heeft om te groeien, zit goed in Almere’

Wat begon in 1905 als een klein elektrotechnisch bedrijf in Amsterdam groeide uit tot een gevestigde naam in Almere: Alberts & Kluft. Sinds 1 mei 2025 beter bekend als Gräper Almere. Andere naam, maar wat blijft is 120 jaar specialisme in elektriciteitsoplossingen.

Met zo’n 150 medewerkers produceert en installeert het bedrijf geprefabriceerde transformatorstations voor de energiesector, bouw en industrie. Wie binnenstapt, merkt al snel dat dit geen logge organisatie is. Hier heerst de sfeer van een familiebedrijf dat volop investeert in innovatie, samenwerking en talent.

Van houten palen naar energietransitie

Directeur Wim Gentenaar, die al dertig jaar bij het bedrijf werkt, ziet hoe het vakgebied veranderde. ,,Na de oorlog plaatsten we door heel Nederland houten elektriciteitspalen en bovengrondse leidingen. Later kwamen de lichtmasten. Nu richten we ons volledig op geprefabriceerde transformatorstations. Onze klanten zijn netbeheerders, energiedienstverleners en grote industriële partijen.”

Die basis blijft, maar de ambities groeien. Gentenaar: ,,De komende jaren breiden we ons dienstenaanbod uit met complete energieoplossingen. Daarmee kunnen we klanten nog beter ontzorgen. Onder de vlag van de Gräper Groep, waarvan we al 25 jaar deel uitmaken, hebben we de slagkracht om hierin door te pakken.”

Waarom Almere?

De verhuizing naar Almere, ruim twintig jaar geleden, bleek een schot in de roos.

„In 2000 vestigden we ons hier met een eigen productiehal”, vertelt Wim. „Almere ligt centraal, er is ruimte om te groeien en de gemeente denkt goed mee. Toen we een tweede pand wilden bouwen, kwam er op het laatste moment een groter perceel vrij. Dankzij de gemeente konden we snel schakelen en tóch op die plek bouwen.”

Dat ondernemersklimaat maakt volgens Wim het verschil: ,,Je hebt hier ruimte, bereikbaarheid en korte lijnen. Daardoor kun je sneller stappen zetten, en dat past bij onze manier van ondernemen.”

Ondernemen doe je samen

Ook buiten de eigen muren zoekt Gräper Almere de samenwerking. Zo hielp buurman Summit Europe hen bij de uitbreiding met tips over aannemers en bouwprocessen. „Je hoeft niet alles zelf uit te vinden”, zegt Wim. „In Almere vind je bedrijven die elkaar verder helpen. Dat is goud waard.”

Daarnaast is Gräper actief bij de Vereniging Bedrijfskring Almere en Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen. Zo blijft het bedrijf ingebed in het lokale ondernemersnetwerk – al is er volgens Wim nog genoeg ruimte om vaker te sparren met andere ondernemers.

Mensen maken het bedrijf

De groei van Gräper Almere is zichtbaar in de cijfers: van tientallen naar 150 medewerkers in enkele jaren. Maar de sfeer bleef onveranderd familiaal, benadrukt HR-adviseur Erica Aroutunova. ,,Het voelt hier niet als een anoniem grootbedrijf. We kennen elkaar en kijken naar elkaar om. Uit ons recente medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat samenwerking onze grootste kracht is, en daar zijn we trots op.”

Die cultuur helpt ook bij het vinden van nieuwe collega’s. Voorman Wilco van der Linden: ,,We starten een nieuwe afdeling Services en zoeken mensen voor productie, buitendienst, tekenkamer en werkvoorbereiding. Voor technisch talent liggen hier volop kansen. Je kunt groeien, opleidingen volgen en écht impact maken in de energietransitie.”

Talent aantrekken én ontwikkelen

De focus ligt niet alleen op werven, maar vooral op ontwikkelen. Aroutunova: „We werken intensief samen met mbo- en hbo-opleidingen in de regio en hebben altijd meerdere studenten rondlopen. BBL’ers, stagiairs, trainees – zij brengen nieuwe ideeën en energie binnen.”

Van der Linden begeleidt veel van die jongeren persoonlijk: „Op hun eerste dag ontdekken we samen welke afdeling bij ze past. Sommigen houden van grof werk, anderen van precisie. We stemmen dat af op hun talenten. Eén leerling stroomde zelfs door naar de buitendienst en haalde ondertussen zijn mbo-2 en -3, betaald door ons. Dat is ondernemen mét mensen.”

Met bijna duizend zonnepanelen op het dak voorziet Gräper Almere grotendeels in de eigen energiebehoefte. En er zijn plannen om de panden volledig gasloos te maken.

„Duurzaamheid en digitalisering zijn onze speerpunten”, zegt Gentenaar. „We willen baanbrekende oplossingen ontwikkelen die de energietransitie versnellen. Dat is onze missie én onze kans.”

Almere heeft oog voor ondernemers

Het verhaal van Gräper Almere laat zien dat groeien meer is dan een groter pand of een nieuwe naam. Het gaat om samenwerken met je omgeving, slim inspelen op kansen en investeren in mensen. Almere biedt daarvoor de ruimte: letterlijk met kavels en panden, maar ook figuurlijk met korte lijnen en een ondernemersnetwerk dat elkaar vooruithelpt.

Gentenaar vat het samen: „We willen niet de grootste zijn, maar wel de betrouwbaarste. Vanuit Almere bouwen we elke dag aan de energievoorziening van de toekomst. Als je een vergelijkbare ambitie hebt, dan zit je hier in Almere goed.”

Pionieren zit in het bloed van Almere

Met een geschiedenis van nog geen 50 jaar, is Almere de jongste stad van Nederland en nog volop in ontwikkeling. Dat maakt de stad tot een walhalla voor startende ondernemers en innovatieve, duurzame bedrijven. Pionieren zit in ons bloed, en dat geeft de stad een unieke dynamiek die aanstekelijk werkt. Almere is bovendien de stad van digitale transitie en tech-innovatie. Hier vinden ondernemers elkaar in een inspirerende omgeving waarin ze kunnen gedijen. Vandaar de slogan: 'Daarom Almere'.