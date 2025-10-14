Bedrijven als Netflix en Swisscom bestellen bij Maheep en Ankita: ‘Nooit gedacht zover te komen’

De smaak van India komt uit Schiedam. Vijf jaar geleden begonnen Ankita en Maheep Gupta daar hun bedrijf Divine Bites, met traditionele Indiase zoetigheden. Wat begon als een klein webwinkeltje is nu een internationaal succes: bedrijven als Netflix en Swisscom bestellen er hun mithai, zeker nu Diwali voor de deur staat.

Een laddoo, een pistache-roos rolletje of een vierkante cacao-fudge: niet echt de alledaagse zoetigheden die je in de gemiddelde supermarkt kunt verwachten. Liefhebbers van deze lekkernijen weten de weg al langer te vinden naar Divine Bites in Schiedam.

De zaak is nu even dicht, maar in januari gaan Ankita en Maheep verder in een groter pand in de jeneverstad aan de Maas, schrijft het AD Rotterdams Dagblad. De webwinkel draait echter op volle toeren. Het Indiase lichtjesfeest Diwali staat voor de deur. Dit is een bijzonder feest in India, maar ook voor Hindoestanen in Nederland, waarbij de overwinning van het licht over de duisternis wordt gevierd.

Netflix en Swisscom klant Divine Bites

Bij het lichtjesfeest horen Indiase mithai, zoete snacks uit India. Laat dat net de signature dish zijn van Divine Bites. Diwali zonder een doosje mithai is echt onmogelijk. Minstens duizend jaar aan traditie zit hier ook aan vast. Saffraan, kardemom, langzaam geroosterde noten en rozenblaadjes zijn de ingrediënten. Toch is niet alles gebaseerd op de eeuwenoude traditie in India. Maheep heeft zelf ook wat snacks verzonnen, met vijgen, kokos en pistache.

We leveren in Nederland, België, Duitsland, Finland en Estland. We hadden nooit gedacht dat het zover zou komen Maheep Gupta

Het verhaal van Ankita en Maheep begint niet in de jeneverstad, waar ze al bijna zes jaar wonen, maar in Jaipur in India. Ankita (37) groeide daar op en altijd waren daar wel de zoetigheden binnen handbereik. „Ik was zwanger en ik miste de zoetigheden. Niet alleen de smaak, maar vooral het gevoel’’, legt ze uit. Zie hier een klassiek verhaal van heimwee. Wat je dan doet? Dan haal je India gewoon naar Schiedam.

Ankita ging zelf aan de slag en in een mum van tijd opende ze haar eigen webwinkel. Haar man Maheep (46) is trots op haar, want de webshop gaat als een tierelier. „We leveren in Nederland, België, Duitsland, Finland en Estland’’, somt hij op. „We hadden nooit gedacht dat het zover zou komen.’’ Tot de klantenkring van het Schiedamse bedrijf behoren inmiddels bekende bedrijven als Netflix en Swisscom. „Maar ook Nederlandse bruiloften. Een Rotterdams stel vroeg laatst om een volledig Indiaas dessertbuffet’’, zegt Ankita.

Floating Farm Rotterdam

De twee Schiedammers zijn nu druk bezig met de verbouwing van hun nieuwe winkel in de Hoogstraat. Die zal een stuk groter worden. Vanaf januari zullen daar de snacks en de hapjes te koop zijn. Alles is puur natuur, kruiden als kardemom en saffraan halen ze zelfs uit India. Maheep benadrukt dat er natuurlijke producten worden gebruikt. „Geen kleurstoffen. Is een snack geel, dan komt het door de kruiden.’’

De Indiase snacks van Divine Bites. Foto: Dennis Wisse

Rauwe melk is een van de belangrijkste ingrediënten voor de beroemde zoete Indiase snacks. Deze melk komt niet uit Jaipur, maar is van Rotterdamse bodem, van de Floating Farm. Hier vinden Ankita en Maheep de beste rauwe melk voor hun sweets. Zo spreekt de drijvende boerderij van Rotterdam toch ook een klein woordje mee als de mithai naar binnen - en buitenland uitvliegen.

