Hoe visie, data en impact je onderneming klaarstomen voor de toekomst

De wereld verandert razendsnel. Ondernemers moeten zich voortdurend aanpassen. „Stilstaan is geen optie. Het gaat erom dat je nú de juiste keuzes maakt, zodat je morgen relevant blijft”, zegt Marieke Verhoeff, adviseur Toekomstbestendig Ondernemen bij Newtone Advies & Accountancy . Samen met collega Edwin van Haare, registeraccountant en partner bij Newtone, en hun team begeleidt zij ondernemers bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.

„Wij dagen ondernemers uit om zo nu en dan echt afstand te nemen van de waan van de dag en een strategische analyse met ons te doorlopen. Een externe blik helpt om koers en prioriteiten te verscherpen”, aldus Edwin van Haare. „We zien vaak dat organisaties dingen blijven doen omdat ze het altijd zo hebben gedaan. Een reality check dwingt je tot heldere antwoorden: waar wil je naartoe, wat doe je niet meer en wat vraagt dat van je organisatie? Zo’n strategische blik maakt je wendbaar en houdt je bedrijf relevant.”

Wendbaarheid draait ook om slagkracht. Ambitie zonder de juiste mensen, processen en ritme in de uitvoering leidt vaak tot plannen die op papier blijven steken. „Wordt er wel ruimte gemaakt voor het opstellen van een strategisch plan, dan ligt er vaak ook nog een mooie uitdaging in de executie daarvan”, vervolgt Van Haare. „Juist de vertaling naar concrete stappen maakt het verschil.”

Kansen zien met data

Intuïtie blijft belangrijk, maar sturen op feiten geeft echte regie. Denk aan marges per product, medewerkerstevredenheid, verzuim of CO2-uitstoot. Door die data te koppelen aan interne benchmarks en marktinformatie ontstaat een scherp beeld van waar je als ondernemer staat en waar verbeterkansen liggen. „Zo gebruikt onze klant OFM. nu data om te bepalen waar hun volgende winkel moet komen. Vroeger gebeurde dit op basis van intuïtie en kansen die zich voordeden”, aldus Van Haare.

„En dan gaat het absoluut niet alleen om financiële data”, benadrukt Verhoeff. „Ook data over personeel, klanten en milieuprestaties spelen een steeds belangrijkere rol.” Feitelijke inzichten maken keuzes concreet en versnellen besluitvorming. Data wordt zo een kompas: geen doel op zich, maar een belangrijk hulpmiddel om de koers te bepalen.

Impact maken

Waarom kiest een klant of werknemer voor ú? Een duidelijke missie en maatschappelijke ambitie maken steeds vaker het verschil. „Neem Tony’s Chocolonely”, zegt Verhoeff. „Zij verkopen niet alleen chocolade, maar ook een verhaal over eerlijke handel en impact. Transparantie vergroot trots en betrokkenheid.”

Volgens haar zijn ondernemers in Nederland vaak te bescheiden in het delen van hun prestaties. „Dat is echt iets van onze cultuur, maar daarmee doe je je organisatie tekort. Klanten en medewerkers willen zich verbinden aan een organisatie die ergens voor staat en ambities heeft. „En dan hebben we het zeker niet alleen over financiële ambities, maar over ambities die zorgen voor een bredere positieve impact op de maatschappij. Het zichtbaar maken van je ambities en impact zorgt voor vertrouwen bij klanten, financiers én je eigen medewerkers.”

Het zichtbaar maken van je ambities en impact zorgt voor vertrouwen bij klanten, financiers én je eigen medewerkers

Familiebedrijven laten zien hoe krachtig dit kan werken. Hun langetermijnvisie en focus op continuïteit geven hun een natuurlijke voorsprong. Door consistent te investeren in duurzame bedrijfsvoering en tijdig bij te sturen, creëren zij zowel financieel resultaat als maatschappelijke waarde. „Al zie ik natuurlijk ook familiebedrijven die juist heel erg vasthouden aan tradities. Maar wanneer zij die rijke tradities weten te verbinden met vernieuwende keuzes, hebben ze een unieke voorsprong”, aldus Van Haare.

Vijf vragen om morgen te starten

Wilt u weten hoe toekomstbestendig uw bedrijf is? Stel uzelf eens deze vragen:

1 Is mijn propositie over drie tot vijf jaar nog onderscheidend voor mijn doelgroep? 2 Waar stop ik mee om ruimte te maken voor wat écht bijdraagt aan mijn doel? 3 Welke vijf kengetallen bepalen mijn succes, en zie ik die wekelijks? 4 Welke maatschappelijke ambities maken we expliciet, en hoe meten en communiceren we die? 5 Welke organisatorische aanpassing levert de komende zes maanden het grootste effect op?

Verhoeff: „Strategie klinkt vaak groot en abstract, maar het wordt concreet zodra je jezelf deze vijf vragen stelt. Ze helpen je scherp te krijgen wat er nodig is om niet alleen mee te bewegen, maar ook voorop te lopen.”

Hoe verder?