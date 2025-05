Bas ruilde zijn supermarkt in voor koffie en meer vrijheid

Ondernemer Bas Wijsbeek ruilde de supermarktwereld in voor de koffiebranche. Als franchisenemer voor Fortune Coffee runt hij sinds januari zijn eigen onderneming in de regio Winschoten. „Ik werk op mijn eigen tempo en in mijn eigen omgeving. Dat geeft een geweldig gevoel van vrijheid.’’ Zijn verhaal vertelt hoe zelfstandig ondernemen met de juiste support heel veel werkplezier oplevert.

Bas is franchisenemer bij Fortune Coffee. Naar eigen zeggen ‘meer dan alleen goede koffie’, omdat het gaat om veel meer dan goede koffie alleen. Het bedrijf heeft franchisenemers in bijna 30 regio’s door heel Nederland. Zij krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht te ondernemen, als koffieadviseurs die hun MKB-klanten van boerenbedrijf tot notariskantoor zo goed mogelijk van dienst zijn.

Meelopen in de organisatie



Het ondernemen was Bas niet vreemd, voordat hij koos voor Fortune Coffee. Hij werkte in de zaak van zijn ouders, een C1000-supermarkt die werd opgebouwd tot Coop. Maar toen er een opnieuw kostbare transformatie tot Plus voor de deur stond besloot hij na te denken over wat voor hem echt belangrijk is. Meer vrijheid en een betere werk-privébalans, dat is wat hij zocht.



Via een bekende hoorde hij over een kans bij Fortune Coffee, waar de huidige franchisenemer in zijn regio met pensioen ging. Hij waagde de sprong, en ging daarvoor eerst een half jaar in dienst om mee te lopen bij zowel de vorige franchisenemer als op andere locaties. Het doel? De benodigde technische vaardigheden ontwikkelen en het warme netwerk van collega-ondernemers en de centrale organisatie leren kennen. Maar vooral wilde Bas gevoel krijgen voor de klanten van het bedrijf. En dat beviel uitstekend. „Deze stap had ik tien jaar eerder moeten zetten”, zegt Bas. „Ik heb als ondernemer nu veel meer rust, meer persoonlijk contact én een veel betere werk-privébalans.”

‘Eerst koffie’



Gevraagd naar zijn werkweken begint Bas te lachen. Geen week blijkt hetzelfde, en zelfs gedurende de dag kan er van alles veranderen. Maar, „We drinken altijd eerst koffie.” Dat is het motto bij Fortune Coffee, zowel letterlijk als figuurlijk. Bas legt uit dat dit het moment is om met zijn medewerker te bespreken wat de dag brengt, wat de aanpak zal worden en of er nog belangrijke zaken bij klanten spelen om rekening mee te houden. „En is de dag eenmaal gepland? Dan is het wachten op de eerste telefoontjes, bijvoorbeeld over een storing of andere uitdagingen. Dat was in het begin wel even wennen, omdat je daarin heel flexibel moet zijn.”



Zijn werkzaamheden zijn daardoor heel divers, en soms ook best uitdagend. „Je bent zelf verantwoordelijk voor alle aspecten, dus zowel verkoopgesprekken, leveringen, het onderhoud met eventuele storingen én de evaluaties.” Dat was tijdens de aanloopfase soms best lastig. De sociale momenten met klanten gingen hem meteen goed af, maar hoe zit het technisch precies met de koffieautomaten? „Dan is het heel prettig dat ik tijdens het eerste half jaar veel mensen heb leren kennen binnen Fortune Coffee, die me kunnen helpen als dat nodig is.”

Een netwerk van mede-ondernemers



Naast de landelijke dekking met koffieadviseurs plus de centrale organisatie van Fortune Coffee waardeert Bas de kleinschaligheid van de organisatie. „Je merkt dat er veel persoonlijk contact is, zowel met klanten als met mijn collega-ondernemers en iedereen op kantoor. Tijdens mijn opleiding volgde ik trainingen met de operationeel directeur, die ook graag meedenkt en altijd beschikbaar is om te sparren”, vertelt hij.



Iedereen binnen de organisatie volgt dezelfde twee introductietrainingen, en heeft de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en specialiseren. „Dat schept een band én zorgt voor een waardevol netwerk, zodat je er als ondernemer niet alleen voor staat.” Bovendien leerde hij de technische skills, waardoor hij klanten nu soms zelfs op afstand kan helpen bij een probleem met de koffieautomaat. „Bijvoorbeeld als er iets lekt nadat de klant de machine heeft schoongemaakt en weer in elkaar heeft gezet. Je wordt er heel snel handig in.”

Fortune Coffee ondernemer Bas Wijsbeek levert koffie bij een klant.

Franchisenemer gezocht in de regio Den Helder



Fortune Coffee zoekt een franchisenemer zoals Bas voor de regio Den Helder. Gevraagd naar een waardevol advies voor de nieuwe mede-ondernemer hoeft hij niet lang na te denken. „Met een beetje commerciële feeling en goede sociale vaardigheden ligt er een uitstekende basis. Dankzij de mogelijkheden om mee te lopen met collega’s en de trainingen maak je je het koffievak snel eigen.”



Bas is zelf heel blij met zijn stap naar deze succesvolle franchiseformule in een groeiende markt. Wat hij het meest waardeert, zijn de zelfstandigheid en de flexibiliteit. Bijvoorbeeld de vrijheid om zijn werkweek in te delen, waarbij hij de weekenden vrij is en er dus ook voldoende vrije tijd overblijft. „Bovendien werk ik in de regio waar ik ook woon, dus is de reistijd kort en is mijn werk-privébalans veel beter.”