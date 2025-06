Ed Jansen Venneboer: ‘Verkoopklaar zijn betekent dat je jezelf overbodig hebt gemaakt’

Veel ondernemers denken dat ze klaar zijn om hun bedrijf te verkopen. Tot ze midden in het proces zitten. Een verkoop draait niet alleen om cijfers. Het vraagt voorbereiding, structuur en scherpe keuzes. „Het is een intensief traject waarin strategie, emoties en loslaten samenkomen”, zegt Ed Jansen Venneboer van Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) tijdens De Ondernemer Live .

Lees verder onder de advertentie

Hij begeleidt al ruim dertig jaar bedrijfsoverdrachten. Niet met een standaardaanpak, maar met een scherpe blik op wat er werkelijk speelt binnen een onderneming. „We kijken naar de cijfers, zeker. Maar minstens zo belangrijk is het verhaal achter het bedrijf. Wie is de ondernemer? Wat drijft hem of haar? Waarom is dit het moment om te stoppen?”

Een prijs is geen plan

De DGA’s die zich bij CM&P melden, hebben meestal een globaal idee van de waarde van hun bedrijf. Vaak gebaseerd op wat een bevriende ondernemer heeft gekregen voor een vergelijkbare onderneming. „Maar zo’n vergelijking slaat meestal nergens op”, zegt Jansen Venneboer. „Waarde hangt niet alleen samen met prestaties maar ook met timing, structuur, personeel, contracten, afhankelijkheden. En met wie er aan de andere kant van de tafel zit.”

Lees verder onder de advertentie

CM&P werkt daarom met een waarderingsmethodiek die verder kijkt dan de boekhouding. „We combineren financiële analyse met data uit onze kennisbank van meer dan vijfhonderd overnames, uitgevoerd in de laatste jaren. Daarmee leggen we snel bloot waar de risico’s zitten of waar nog ruimte is om de waarde te verhogen.”

Verkoopklaar betekent: overbodig zijn

Een veelvoorkomend struikelblok in het mkb: de onderneming is nauwelijks los te zien van de ondernemer. „Zodra alles aan één persoon hangt, wordt het lastig om het bedrijf goed over te dragen. Het is ons vak om die afhankelijkheid op tijd zichtbaar te maken.”

In de praktijk betekent dat: processen documenteren, verantwoordelijkheden verdelen, juridische structuren vereenvoudigen en risicofactoren uitwerken. „We komen regelmatig bedrijven tegen waar mondelinge afspraken de norm zijn, of waar het onderscheid tussen privé en zakelijk vervaagd is. Om te voorkomen dat dit soort knelpunten pas tijdens de due diligence (boekenonderzoek) naar voren komen is het van belang om deze tijdig te identificeren en oplossen.

Twee jaar eerder beginnen kan tonnen opleveren

Wie denkt dat het verkoopproces pas begint bij het verschijnen van de eerste koper, kan tonnen mislopen. „Het liefst starten wij al twee tot drie jaar voor de daadwerkelijke verkoop. Dan is er tijd om de waarde te optimaliseren.”

Jansen Venneboer noemt het voorbeeld van een DGA die zijn bedrijf wilde verkopen, maar nog middenin alle operationele processen zat. „We hebben toen bewust gezegd: wacht nog even. Eerst werken we aan overdraagbaarheid, structureren we het team, zetten we fiscale optimalisaties op. Pas daarna gaan we naar de markt.”

Het draait om vertrouwen bij beide partijen

CM&P werkt met een beproefd stappenplan, dat bij elke stap oog houdt voor de mens achter de ondernemer. Het blijft immers altijd maatwerk en mensenwerk. „Het mooiste is als zowel koper als verkoper zich goed voelen bij de deal. Want een onderneming verkopen is zelden een rationele beslissing alleen. Het raakt aan trots, identiteit, soms zelfs aan familiegeschiedenis.”



Lees verder onder de advertentie

Jansen Venneboer herinnert zich een traject waarbij hij namens een groot Twents bedrijf een overname begeleidde. „Vier jaar later vroegen de nieuwe eigenaren mij om datzelfde bedrijf weer namens hen te verkopen. Eerst was ik hun tegenpartij, nu hun adviseur. Dan weet je: het vertrouwen zat goed.”

Laat je niet verrassen, laat je begeleiden

Hoewel de markt steeds internationaler wordt – CM&P ziet groeiende interesse vanuit Duitsland, Zwitserland, België, de VS en het VK – blijft lokale kennis van groot belang. „Je moet snappen hoe het in een regio werkt. Wat de cultuur is. Wat mensen belangrijk vinden. Dat zie je vooral in het mkb, waar bedrijven vaak geworteld zijn in een netwerk van relaties.”

Zijn belangrijkste advies? „Begin op tijd. En probeer het niet alleen. Neem een ervaren adviseur in de arm, je kunt je bedrijf tenslotte maar één keer succesvol verkopen! Het verkopen van je bedrijf is een intensief traject dat je niet naast je dagelijkse bedrijfsvoering kunt doen. Als je alles zelf wilt regelen, dreig je de aandacht voor je bedrijf te verliezen. En dat zie je direct terug in de cijfers – precies op het moment dat je die resultaten nodig hebt.”