‘Ik zal altijd blijven bouwen. Of dat nou aan plannen, projecten of panden is’

In 2007 neemt Albert Adema het Friese bouwbedrijf De Vries over. De basis was broos: er lag nauwelijks werk op de plank, maar het bedrijf had wel een goede naam in de regio. „We begonnen met negen man en hadden nog geen maand aan werk. Maar toen kwam die januaristorm. De telefoon stond roodgloeiend. Vanaf dat moment zijn we gaan bouwen. Letterlijk en figuurlijk.”

Lees verder onder de advertentie

In de jaren die volgen groeit het bedrijf onder de leiding van Adema van klein aannemersbedrijf tot een organisatie met ruim honderd medewerkers en miljoenenprojecten. Wat opvalt: Adema investeert wanneer anderen afwachten. Tijdens de financiële crisis van 2008 en later in de nasleep van het coronavirus koos hij er telkens voor om op te schalen in plaats van af te schalen. „Ik dacht: het is toch niet zo dat we nooit meer gaan bouwen in Nederland?”

Anticyclisch denken als handelsmerk

Waar anderen in crisistijd beren op de weg zien, ziet Adema vooral kansen. Hij koopt monumentale panden op, transformeert ze naar woningen en bouwt zo aan een stevige vastgoedportefeuille. „Ik kocht panden voor bijna niets, verbouwde met vaklieden die werk zochten, en had daarna goud in handen. Maar ik deed niets geks. Ik gebruikte gewoon m’n gezonde verstand.”

Die anticyclische manier van denken loopt als een rode draad door zijn ondernemersloopbaan. „Als het waait, moet je gaan staan”, zegt hij. „In slechte tijden kun je naast scherp inkopen, ook de beste mensen aannemen. Die nemen vaak hun netwerk mee. Daar bouw je mee door.”

Lees verder onder de advertentie

En soms is het ook gewoon een kwestie van timing en lef. „In 2007 hadden we nog geen werk na 24 januari. Maar op 19 januari raasde er een zware storm over de provincie. De aanvragen stroomden binnen met spoedklussen. Dat was het moment waarop ik wist: dit komt goed.”

Van aannemer naar coach

Naarmate het bedrijf groeide, veranderde ook Adema’s rol. Hij zag dat leidinggeven aan een groter bedrijf iets anders vroeg dan zelf de lijnen uitzetten. „Je moet niet elf Van Bastens opstellen. Of elf Van der Sars. Je hebt een gebalanceerd team nodig.” Die voetbalmetafoor gebruikt hij graag, want hij is groot fan van de sport. „Van Basten scoort, Van der Sar houdt ze tegen, maar zonder een sterk middenveld kom je nergens. Je hebt types nodig die elkaar aanvullen.”

Hij nam afscheid van medewerkers die niet meer pasten en haalde nieuw talent binnen met wie hij het bedrijf kon doorontwikkelen. „Ik stelde mezelf bewust op als coach en zocht spelers die samen het verschil maken. In de bouw, maar zeker ook op kantoor. Als je zorgt dat mensen op hun plek zitten, gaat het vanzelf lopen.”

Denk je er wel eens over na om je bedrijf te verkopen? Maar wanneer is het juiste verkoopmoment? Hoe verloopt zo’n traject en wat gebeurt er daarna? Allemaal vragen waar je misschien niet direct het antwoord op hebt, maar die elke ondernemer tegenkomt. Het Ondernemersdiner biedt je de unieke kans om in een exclusieve en intieme setting met gelijkgestemde ondernemers uit de regio deze vragen te bespreken én te leren van hun ervaringen.

Het roer uit handen, maar niet de regie kwijt

In 2015 besloot Adema zich geleidelijk terug te trekken uit de dagelijkse leiding van De Vries. Hij wilde zich meer gaan richten op projectontwikkeling, het type werk dat hem energie geeft en waar hij al langer naartoe groeide. Hij verkocht het bedrijf, met hulp van ABN AMRO, aan twee medewerkers, niet aan een investeerder of concurrent. Met een goede reden: „Het moest doorgaan zoals het was, met mensen die de cultuur en de klanten kennen. Menselijkheid boven rendement, altijd. En zo kon ik het bedrijf langzaam met vertrouwen loslaten.”

Het overnametraject regelde hij in eerste instantie grotendeels zelf. Pas later haakte hij ABN AMRO, een jurist en een accountant aan. Met de kennis van nu zou hij het anders aanpakken. „Je hebt te maken met fiscale constructies, juridische details en financieringsvraagstukken. Het is echt een vak apart. We hebben het goed geregeld, maar het had ons veel tijd en gedoe gescheeld als er vanaf het begin iemand had meegedacht die hier ervaring mee heeft.” Die expertise vond hij uiteindelijk bij zijn bank, die de financiering van de overname professioneel en zorgvuldig begeleidde. „Ze waren kritisch, maar ook betrokken. Precies wat je nodig hebt in zo’n traject.”

Lees verder onder de advertentie

Ondernemen in nieuwe vorm: bouwen blijft

Tegenwoordig richt Adema zich volledig op projectontwikkeling. Zijn vlaggenschip is de transformatie van het voormalige V&D-pand van 14.029 m2 in het hart van Leeuwarden. Daarnaast is hij actief in verschillende bestuursrollen binnen de bouwsector. Stilzitten is voor Adema geen optie. „Kijk, ik heb nu meer ruimte om te lezen, iets wat ik graag doe, maar ik zal altijd blijven bouwen. Of dat nou aan plannen, projecten of panden is.” Zijn belangrijkste les voor andere ondernemers? „Geloof in jezelf en wees niet bang om beslissingen te nemen als het stormt. Dan zie je wie je echt bent als ondernemer.”

“Bij de heer Adema hebben we in gezamenlijk overleg het traject doorlopen. Persoonlijk advies is hierbij cruciaal. Bij een dergelijke grote beslissing is uw specialist zoals een Vermogensplanner of Estate Planner van groot belang. Dit is hoe we ons bij ABNAMRO MeesPierson onderscheiden.” - Peter van Dungen, ABN AMRO MeesPierson

Sta je weleens stil bij wat er met jouw bedrijf gebeurt als jij een stap terugzet?

Een volledige verkoop is misschien nog niet aan de orde, maar je wilt wel weten hoe je je bedrijf verkoopklaar maakt. Meld je aan voor Het Ondernemersdiner bij jou in de buurt en leer van verhalen van ondernemers zoals Albert Adema over loslaten met beleid, leiderschap overdragen en de juiste mensen aan boord houden.