Ondernemer Bram van Esch: ‘Ondernemen is ook weten wanneer je een ander nodig hebt’

Waar sommige ondernemers een bedrijf starten vanuit iets wat ze goed kunnen, heeft Bram van Esch een ander pad bewandeld. De registeraccountant stapte uit zijn ‘comfortzone’ en begon een bedrijf in de industriële brandveiligheid: een markt die rijp was voor verduurzaming. Vijftien jaar later verkocht hij zijn bedrijf ZERO Fire Systems aan Unica en investeert hij in andere ondernemingen via private equity en venture capital Fund-of-Funds.

In 2010 begon het ondernemersavontuur van Bram van Esch en zijn compagnon. Midden in de financiële crisis besloten ze de veilige wereld van finance te verruilen voor de onbekende markt van blusschuim. Hun missie: bedrijven helpen overstappen van schadelijk PFOS-houdend schuim naar een PFAS-vrij alternatief. Zonder technische achtergrond, maar met een scherp oog voor marktontwikkelingen en een sterke financiële basis, wisten ze snel voet aan de grond te krijgen. ,,We zagen een kans en zijn er vol ingesprongen.”

Totaalaanpak

Ze speelden scherp in op de behoeften van een complexe, conservatieve markt: industriële brandbeveiliging. Veel bedrijven die met gevaarlijke stoffen werkten, moesten vanwege strengere milieuwetgeving hun verouderde PFOS-houdende blussystemen vervangen. De vraag naar duurzame alternatieven groeide, maar veel organisaties hadden moeite met de uitvoering.



Waar andere partijen slechts een deel van de oplossing boden, nam ZERO Fire Systems het volledige proces uit handen: van schuimvervanging en installatie tot afvalverwerking en onderhoud. ,,De beslissers van industriële bedrijven wilden geen technisch verhaal, maar een duidelijke oplossing: betrouwbaar en binnen planning en budget.”

Naast het bedrijf ZERO Fire Systems waarin zij complexe blusschuimsystemen ontwerpen, bouwen en installeren bij veelal industriële opdrachtgevers, werd in 2015 ZERO Fire Systems ITO opgericht, een aparte tak voor inspectie, test en onderhoud. Met hun totaalaanpak en één aanspreekpunt boden ze duidelijkheid en vertrouwen. Daarmee wisten ze als relatief jonge speler snel door te dringen tot deze traditionele markt.

Groei vraagt om loslaten

Na jaren van groei beseften Bram en zijn compagnon dat het tijd was voor een volgende stap. ,,Je bent op een gegeven moment hoofd van alles: marketing, techniek, financiën, HR.” Daarnaast zagen zij dat de huidige markt van brandveiligheid waarin veiligheid, verduurzaming en het aankomende PFAS-verbod grote groeikansen biedt. Ze wilden hun opties verkennen, zonder directe verkoopplannen. ,,We gingen in gesprek met Marktlink vanuit nieuwsgierigheid: wat is er mogelijk met een partner die bij ons past?”



Bram raadt ook andere ondernemers aan om daar niet te lang mee te wachten. ,,Denk op tijd na over je toekomst. Zo kunnen verkennende gesprekken je nieuwe inzichten geven.” Dat bleek ook zo te zijn in hun traject. Marktlink kende de sector goed en presenteerde ruim vijftig potentiële partijen: strategische kopers én financiële investeerders. ,,Daaruit stelden we zelf een shortlist samen, op basis van klik, visie en groeipotentie.”

Strategisch partnerschap

De uiteindelijke keuze viel op Unica, een van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van integrale technische dienstverlening. Hun activiteiten variëren van gebouwbeheer en IT tot energie en brandbeveiliging. Op dat laatste vlak zagen beide partijen een sterke aanvulling.



Voor Bram en zijn compagnon betekende het de kans om door te groeien met behoud van hun eigen identiteit: ZERO Fire Systems blijft zelfstandig opereren, met dezelfde mensen, dezelfde locatie en onder leiding van hetzelfde management. De grote broer Unica ondersteunt vooral op gebieden als HR, finance en marktontwikkeling. ,,We voelden meteen een klik met Unica. Ze begrepen onze manier van ondernemen, onze drive en visie. En wij zagen in hen een partij die onze specialisatie waardeerde en ook echt de ruggensteun kon bieden om een volgende groeifase mogelijk te maken.”

Slimme investeringen in private equity

Brams kennismaking met Marktlink begon niet bij de verkoop, maar bij het investeren. Via Marktlink Capital kwam hij in aanraking met de wereld van private equity en venture capital, een domein dat doorgaans lastig toegankelijk is voor individuele ondernemers. De fund-of-funds van Marktlink Capital bieden wel toegang tot deze private markten. Omdat je met een grote groep andere ondernemers en investeerders in zo’n fonds stapt kun je tegen een bereikbaar instaptarief gespreid beleggen. De fund-of-funds investeren in een selectie van 10 á 15 private equity- of venture capitalfondsen, die op hun beurt weer beleggen in tien á twintig bedrijven. Zo komt het geld terecht bij iets wat succesvolle ondernemers goed kennen: mooie groeibedrijven.

Lees verder onder de advertentie

,,Ik ben geen fan van crypto en vind beleggen op de beurs soms te abstract. Maar investeren in tastbare bedrijven, dat spreekt me wél aan. Dit zijn ondernemingen waar ik zelf onderdeel van had kunnen zijn.”



Zijn eerste investering deed hij via fondsen die het risico spreiden over tientallen bedrijven. ,,Je hoeft niet te kiezen voor één startup of scale-up, maar kunt via een fonds meedoen in meerdere initiatieven. Zo beperk je het risico en profiteer je toch van groei.” Inmiddels investeert Bram in meerdere fondsen: venture capital voor de vroege groeifase en private equity voor volwassen bedrijven met serieuze groeipotentie.

Tastbaar en inhoudelijk waardevol

Naast het investeren zelf haalt Bram ook veel waarde uit de Investor Community van Marktlink Capital. ,,Je komt in contact met andere ondernemers uit totaal verschillende sectoren. Dat zorgt voor inspirerende gesprekken en inzichten waar je zelf ook weer van groeit.”



Die uitwisseling van ideeën, ervaringen en kansen versterkt voor hem de betekenis van investeren. Het is meer dan alleen geld inleggen. Je denkt mee, je leert, je verbindt. Zo help je andere ondernemers groeien, terwijl je tegelijk werkt aan je eigen toekomst. Het voelt dichtbij, tastbaar en inhoudelijk waardevol.”

