Hoe Buckaroo ondernemers ontzorgt met de slimste betaalstrategie én de beste service

Lees verder onder de advertentie

Toen Buckaroo in 2005 werd opgericht speelde iDEAL als nieuwe betaalmethode een centrale rol in de online betaalmarkt. De snelle adoptie van iDEAL in Nederland maakte het mogelijk voor webshops om snel en veilig betalingen te accepteren, wat de groei van e-commerce stimuleerde. In de loop der jaren is Buckaroo doorgegroeid tot een omnichannel betaalprovider. Met een indrukwekkende groei van honderd miljoen jaarlijkse transacties enkele jaren terug naar nu ruim één miljard transacties, handelt Buckaroo ongeveer tien procent van de Nederlandse betalingen af. Dat doet het bedrijf voor grote spelers als NS, PostNL, Picnic, Ahold en Jumbo, maar ook voor kleinere ondernemers in het mkb die zorgvuldig begeleid worden naar de betaalstrategie die het best aansluit bij hun wensen.

„Nadat we ons de eerste jaren concentreerden op online betalingen met iDEAL, zijn we ons de voorbije jaren steeds breder gaan positioneren”, zegt Paul Scholten, sinds 2018 ceo van Buckaroo. „De hedendaagse betaalwereld is veel meer dan alleen online transacties van verkoper A naar koper B; het moet ook fysieke betalingen en complexe marktplaatsen kunnen bedienen. In 2012 voegden we de betaling van abonnementen toe, waarmee bijvoorbeeld diensten zoals Swapfiets konden werken met periodieke betalingen. Acht jaar later zijn we marktplaatsen gaan integreren, gevolgd door pinbetalingen, waardoor we sindsdien een volledig omnichannel platform zijn geworden. We ondersteunen inmiddels meer dan zestig verschillende betaalmethoden binnen Europa, wat het mogelijk maakt om de diverse doelgroep van ondernemers zo flexibel en breed mogelijk te helpen met het maken van de beste opties in de markt.”

Paul Scholten, ceo van Buckaroo. Foto: Dingena Mol

Lees verder onder de advertentie

De kracht van specialisatie

In tegenstelling tot banken, die een breed scala aan financiële producten aanbieden, richt Buckaroo zich lange tijd vooral op betaaltechnologieën. Deze specialisatie maakt het mogelijk om snel te reageren op marktontwikkelingen en veranderende klantbehoeften. Dat is nodig, want de wereld van betaaltechnologieën ontwikkelt zich in hoog tempo. Contactloos betalen via NFC, e-wallets zoals Apple Pay en Google Pay en nieuwe vormen van betalen zoals buy now, pay later (BNPL) krijgen een steeds prominentere rol. Het maakt het voor ondernemers best onoverzichtelijk, maar als je niet meegaat in deze veranderingen loop je het risico om achter te blijven. Het vraagt dan ook om ondersteuning van een strategisch partner die kan helpen om deze innovaties naadloos te integreren in al bestaande platformen.

„Ondernemers vormen het kloppende hart van onze economie en dus is het van groot belang dat alle betaalprocessen soepel blijven verlopen. Van grote retailketens tot mid-sized webshops, alle bedrijven hebben behoefte aan betrouwbare, flexibele en toekomstbestendige betaaloplossingen. Buckaroo ondersteunt hen bij het implementeren van nieuwe technologieën en het optimaliseren van hun betalingsprocessen. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de ANWB, die recent haar verschillende Payment Service Providers heeft samengebracht onder één platform. Door alle processen te integreren, krijgt ANWB nu geen zes verschillende rapportages, maar één helder overzicht. Dit maakt het gehele betaalproces een stuk efficiënter.”

Ondernemers vormen het kloppende hart van onze economie en dus is het van groot belang dat alle betaalprocessen soepel blijven verlopen Paul Scholten

Trends en kansen

Binnen Europa wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van iDEAL, dat na twintig jaar de grenzen van wat er mogelijk is binnen dit systeem wel heeft bereikt. De opvolger van iDEAL wordt Wero, een nieuw betaalprotocol dat vanaf 2025 gefaseerd wordt geïntroduceerd in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Buckaroo is één van de eerste acquirers die de nieuwe standaard omarmde en streeft ernaar om Wero op korte termijn snel te implementeren, in eerste instantie in Duitsland en later in België en Nederland.

,,In Nederland blijft iDEAL nog wel even relevant, maar ook hier zal Wero uiteindelijk de norm worden. Het moet leiden tot meer onderlinge integratie en een verhoogde veiligheid, zaken die onmisbaar zijn in de huidige financiële markt. Naast Wero is er ook de ontwikkeling van 'Tap to Pay'. Hiermee kun je betalingen via een betaalapp op je smartphone ontvangen, dus zonder fysieke terminal. Onlangs hebben we de ANWB Wegenwacht nog uitgerust met deze technologie, zodat wegenwachtmonteurs en bergingsmedewerkers onderweg de betaling kunnen voldoen. Een andere trend is Embedded Finance, waarbij betaal- en financiële diensten als onderdeel van het hele klantproces worden geïntegreerd. Denk hierbij aan betalingsmogelijkheden die direct in de software kunnen worden ingebouwd. Zo kunnen klanten bij fitnessclubs direct via de app abonnementen betalen. Alles om het voor zowel de consument als de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk te maken.”

Samen optrekken

Door verdere specialisatie en de ingebruikname van een eigen ontwikkelcentrum in Kosovo, waar het aanbod aan kundige IT’ers een stuk hoger is dan in Nederland, kan Buckaroo snel nieuwe technologieën implementeren en verder opschalen. Daarnaast ontwikkelt het betaallandschap zich zoals gezegd dankzij Embedded Finance richting meer geïntegreerde diensten waarbij niet alleen betalen, maar ook lenen, verzekeren en andere financiële producten kunnen worden aangeboden. In dat opzicht lijken Payment Service Providers, of PSP’s, naast het betalingsverkeer beetje bij beetje meer op te schuiven richting de traditionele bank, maar van echte concurrentie is volgens Scholten vooralsnog geen sprake.

,,Ik verwacht dat banken en PSP’s in de toekomst vooral veel meer samen zullen optrekken. Een goed voorbeeld is het recente partnership dat we met ABN Amro hebben gesloten: Buckaroo verwerkt voor ABN AMRO’s klanten de pinbetalingen en is partner voor de verwerking van online betalingen. Door samen op te trekken, zorg je dat je allebei – niet alleen nu maar ook in de toekomst – de best mogelijke service aan je klanten kunt bieden. De snel veranderende markt vraagt van ondernemers om alert te blijven op nieuwe trends, maar daar heb je met een eigen bedrijf niet altijd de tijd voor. Mede daarom zit bij ons de focus echt op kennisdeling en service om hen maximaal te ontzorgen. ‘Paying attention’, daar draait het voor ons om.”

Lees verder onder de advertentie