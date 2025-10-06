CIRFOOD kiest koers: hospitality die verbindt en vernieuwt

CIRFOOD wil niet de grootste speler van Nederland zijn, maar wel de meest betrokken. Sinds 2019 laat het bedrijf zien dat lunch veel meer kan betekenen dan een bord eten. Met de nieuwe pay-off PURE FOOD. REAL CONNECTION. maakt CIRFOOD duidelijk waar het voor staat: gezond en duurzaam eten, persoonlijke aandacht én echte verbinding. En daarbij gaat het nadrukkelijk niet meer om catering, maar om hospitality: een complete gastbeleving die organisaties versterkt.



Met Essentials won CIRFOOD de Nieuwe Lunch Cultuur Award. Het concept doorbreekt traditionele drempels: voor een vast bedrag lunchen álle medewerkers mee, van schoonmaker tot directie. Zo wordt lunch een collectief moment van ontmoeting en gelijkwaardigheid. Sylvester Maas, Accountmanager: ,,Essentials laat zien dat gezond en duurzaam eten eenvoudig én verbindend kan zijn. Het versterkt vitaliteit én cultuur binnen organisaties.”

VIBE: de energie van een nieuwe generatie

Na Essentials lanceerde CIRFOOD VIBE, inmiddels succesvol uitgerold op zes mbo-locaties. VIBE is meer dan een plek om te eten: het is een communityhub waar studenten samenkomen om te leren, te ontspannen en zich onderdeel te voelen van een groter geheel.

Het staat voor vitaliteit, inclusiviteit en energie; een omgeving waar duurzaamheid, beleving en technologie samenkomen, vertelt Shalane Kraijema, Head of Product & Concept. ,,Met VIBE bewijzen we dat hospitality een krachtig middel is om een generatie te inspireren. Het gaat niet alleen om wat er op het bord ligt, maar om de plek waar verbinding en creativiteit ontstaan.”

Duurzaam, transparant en betekenisvol

Het mediterrane dieet – door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed – vormt het ‘kompas’ van de organisatie, vertelt Kraijema. ,,Het draait niet alleen om veel groenten, fruit, peulvruchten en volkorenproducten, maar ook om de sociale waarde van samen eten: genieten van koken, delen van maaltijden met familie, vrienden en collega’s, en zo bijdragen aan welzijn en minder stress.”

Vanuit die traditie werkt CIRFOOD met duurzame ingrediënten, bij voorkeur van lokale boeren en producenten, en bereidt de organisatie gerechten die passen bij een gezonde leefstijl. Volgens Kraijema moet elk product voldoen aan minstens één van vijf criteria: lokaal, biologisch, plantaardig, of voorzien van een erkend keurmerk. ,,Denk aan vis met ASC- of MSC-keurmerk of vlees met Beter Leven. Daarnaast publiceren wij regelmatig CO₂-rapportages om inzicht te geven in de impact van het menu.”

Beloond met een platinum-status

,,Die bewuste keuzes blijven niet onopgemerkt,” vervolgt Kraijema. ,,Onlangs is ons ambitieuze duurzaamheidsprogramma voor de derde keer beloond met de Platinum-status binnen de EcoVadis-certificering; de hoogst haalbare score. Dat is een erkenning voor de brede aanpak die we als organisatie hanteren. EcoVadis beoordeelt namelijk niet alleen op milieu, maar ook op thema’s als ethiek, arbeids- en mensenrechten en duurzame inkoop. Wij voelen de urgentie om te verduurzamen en nemen daarbij het voortouw. Juist die integrale benadering past bij onze ambitie om duurzaamheid in álle facetten van onze bedrijfsvoering te verankeren.”

Volgens Kraijema is de certificering een belangrijke mijlpaal, maar zeker geen eindpunt. ,,Met platinum behoren we tot de top één procent van de meest duurzame bedrijven wereldwijd. Dat is natuurlijk een enorme waardering, maar tegelijkertijd zien we het als een stimulans om verder te gaan. We willen blijven investeren in gezonde voeding, transparante ketens en CO₂-reductie. Wij zien het behalen van Platinum niet als einddoel, maar als een begin en een middel om ons te blijven verbeteren. Uiteindelijk is ons doel om onze hospitalitydiensten niet alleen lekker en gezond te maken, maar ook volledig toekomstbestendig.”

Fotografie: Lucas Kemper fotografie

Partnership als motor voor succes

,,We weten dat het nog niet perfect is, maar we zetten elk jaar nieuwe stappen,” benadrukt Kraijema. ,,Belangrijk is dat we het samen met onze opdrachtgevers doen. Van facility- en inkoopmanagers tot hr- en duurzaamheidsmanagers: wij nemen ze mee in de keuzes en de resultaten. Dat zorgt niet alleen voor transparantie, maar ook voor draagvlak.”

Volgens Mark Voorhaar, Head of Sales & Operations, draait het bij CIRFOOD, naast vernieuwende concepten, dan ook met name om partnerships. ,,Wij zijn geen leverancier die een contract tekent en verdwijnt. Onze accountmanagers zijn structureel aanwezig, en ook de directie staat dicht bij de praktijk. Zo bouwen we samenwerking op die gebaseerd is op vertrouwen, transparantie en resultaat.”

Die aanpak past in een bredere trend: steeds meer organisaties willen bijdragen aan klimaatdoelen en vitaliteit van medewerkers, maar zoeken naar praktische manieren om dat te doen. CIRFOOD maakt het volgens Voorhaar tastbaar: ,,Met onze verschillende hospitalityconcepten en een helder, ambitieus duurzaamheidsplan helpen we organisaties om hun ambities waar te maken.”

Nieuw high-end concept in ontwikkeling

Naast Essentials en VIBE werkt CIRFOOD ook aan een gloednieuwe formule voor de high-end markt, gericht op onder andere internationale hoofdkantoren, hightech- en financiële bedrijven, en advocaten- en consultancykantoren. ,,Het wordt een vernieuwend en verfrissend concept dat laat zien dat wij ook in de top van de markt onderscheidend zijn. We willen op het gebied van conceptontwikkeling, trends, partnerships en technologie niet langer lijdzaam volgen, maar juist leidend zijn,” besluit Kraijema.