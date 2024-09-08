Controversiële marketing en AI-strategie stuwen Flatline naar nieuwe hoogten

In nog geen zes jaar tijd is Flatline Agency uitgegroeid van creatieve tech-startup tot digital powerhouse. Met een team van vijftig specialisten timmert het Amsterdamse bureau hard aan de weg. Hun belofte: digitale groei slimmer, sneller en schaalbaarder maken voor ambitieuze merken.

„Ons doel is nooit geweest om een doorsnee agency te zijn,” zegt medeoprichter Dylan Laseur. „We willen de digitale industrie veranderen. Niet met loze beloftes, maar door structureel resultaat te leveren.”

Management versterkt fundament

Om die ambitie waar te maken, trad recent een nieuw managementteam aan. Mark Peters (Commercial Director), Ian Kouwen (eCommerce Director) en Maarten Wesselink (Marketing Director) brengen internationale ervaring in partnerships, eCommerce en strategie mee. Samen met medeoprichter Robin Laseur en partner Remy Bronkhorst (ex-Dept/Expand Online), verantwoordelijk voor operatie en processen, vormt dit team de basis voor de volgende groeifase. Binnenkort wordt de bestuurlijke structuur formeel vastgelegd in een officiële board.

Nieuwe propositie: AI & digital consultancy

Naast full-service e-commerce, websites, digital branding en marketing zet Flatline zwaar in op kunstmatige intelligentie. Het bureau publiceerde recent een whitepaper over AI in B2B discovery en koppelt advies direct aan uitvoering. „Klanten willen weten hoe ze AI niet alleen kunnen toepassen, maar er ook commercieel voordeel uit kunnen halen,” aldus Laseur. „Van data-gedreven marketing tot generative content: wij laten zien hoe AI de funnel echt versnelt en minder kostelijk maakt.”

Plannen voor agressieve expansie door acquisities en service-uitbreiding

Flatline wilt de volgende groeistap in door agencies vanuit eigen kapitaal op te kopen en aanverwante services toe te voegen. De focus ligt vooralsnog op Nederland, waar strategische overnames gecombineerd worden met uitbreiding van het dienstenaanbod, moeten zorgen voor een nog grotere maar ook tevens stabielere management laag. De deals zijn nog niet finaal rond, maar de verwachting is dat de eerste acquisities officieel worden aangekondigd in Q1/Q2 2026. „Wij kiezen bewust voor snelle, zichtbare impact,” zegt Peters. „Binnen drie jaar willen we dé standaard zijn voor luxury in digital services sector in onze regio.”

Controversiële marketingstijl

Opvallen doet Flatline ook met zijn marketing. Campagnes zijn direct, uitdagend en soms controversieel. De slogan The luxury standard in digital is meer dan een tagline: het is een manier van werken waarbij kwaliteit, snelheid en schaalbaarheid voorrang krijgen op kostprijs. „Wie met ons werkt, kiest voor een agency dat niet alleen belooft, maar bewijst dat het voorop kan lopen,” vat Laseur samen.

Exclusieve community events

Flatline bouwt bovendien actief aan een community door leiders uit de industrie samen te brengen. Niet in standaard netwerksessies, maar via exclusieve experiences: racen op het circuit, golfen op toplocaties, vliegen of padellen. Alles draait om het creëren van memorabele momenten die de juiste mensen op de juiste manier verbinden.