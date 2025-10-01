Covebo Uitzendgroep BV: Nieuwe ABU-CAO per 1 januari 2026

De nieuwe ABU-CAO per 1 januari 2026 schrijft voor dat uitzendkrachten recht hebben op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden in vergelijk tot medewerkers in vaste dienst. Dat geldt voor fietsplannen, bonussen, opleidingsbudgetten en meer.

Bij veel ondernemers roept dat allerlei vragen op, legt Maico Tieman uit. Hij is vestigingsmanager bij Covebo Almelo en merkt dat bedrijven zoeken naar antwoorden. „Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Wat er meetelt en wat niet. En wat dat gaat kosten, bijvoorbeeld.” Covebo wil daar het verschil maken. „Wij kijken met de bedrijven mee vooruit. Ook maken we de berekeningen en regelen we alles zodat het gewoon goed voor elkaar is. Juist nu kunnen we als uitzendbureau echt waarde toevoegen,” legt Maico uit.



Structureel samenwerken



Zo’n samenwerking begint soms met een piek in de werkdruk, bijvoorbeeld bij extra orders voor de kerstperiode of tijdens een zomerpiek voor het barbecueseizoen. Bedrijven kunnen het met alleen eigen personeel niet altijd bijbenen. Toch gaat het in de praktijk vaak om meer dan alleen een paar extra handjes.



„Een bedrijf denkt soms: ik heb een paar weken twee of drie mensen extra nodig,” vertelt Maico. „Vervolgens groeit dat vaak uit tot een structurele samenwerking.” Zoals bij een oud-collega van hem, die een keer dringend hulp nodig had. Twee uitzendkrachten van Covebo losten het probleem op. Inmiddels werken er vijf vaste uitzendkrachten bij dat bedrijf. „Dat is precies hoe wij het zien: geen korte klappen, maar een relatie voor de lange termijn.”



Zo’n samenwerking op de lange termijn past ook veel beter bij uitdagingen in regelgeving, zoals de nieuwe ABU-CAO vanaf 1 januari. Er geldt bijvoorbeeld een doorbetalingsplicht van negen weken voor uitzendkrachten, gebaseerd op de afgesproken uren met de opdrachtgever. „Dus stopt iemand na drie weken? Dan moeten we als uitzendbureau nog zes weken salaris doorbetalen. Dat is een financieel risico. Daar moeten zowel onze opdrachtgevers als wij op voorbereid zijn.”



Per 1 januari 2026: Gelijkwaardige beloning voor uitzendkrachten. We pakken dat samen op met onze klanten

Rugdekking van de landelijke organisatie



Covebo Almelo combineert de flexibiliteit van een lokale vestiging met rugdekking door de landelijke organisatie. Bovendien werkte Maico zelf 25 jaar in Productie en logistiek. „Ik heb veel gezien en meegemaakt in die 25 jaar dus kan me goed en snel inleven kijkend naar situaties bij de klant.’’

Bij Covebo waardeert hij de vrijheid én de ondersteuning. „We zijn geen franchise, maar we hebben wel onze eigen winst- en verliesrekening en doen besluitvorming op de vestiging. Andersom kunnen we rekenen op de ondersteuning van het Support Center. Dat is ideaal voor zaken zoals compliance en arbeidsrecht.”



Covebo groeit gezond



Inmiddels is Maico een paar jaar vestigingsmanager in Almelo. Hij is tevreden met de groei. Het gaat in een mooi tempo en dat is fijn. Zo kunnen we ook intern kijken wat er nodig is, mee groeien en mee ontwikkelen. Vanuit de vestiging in Almelo levert Covebo uitzendkrachten aan zo’n vijftien opdrachtgevers. Dat varieert van een paar uitzendkrachten bij een bedrijf, tot teams van zestig of zelfs honderd mensen.

„Het is een mooie mix, legt hij uit.” „Klanten met 1 uitzendkracht krijgt net zoveel aandacht als een klanten waar we een grote groep mensen hebben werken.



Ook staat de onderlinge relatie altijd centraal. Werken op basis van een goede relatie voelt goed. Regelmatig boeken we de klanten om te kijken hoe het gaat maar vooral waar het beter kan. Openstaan voor feedback om elke dag het beste uit jezelf en het team te halen. Dat is waar het omgaat.’’