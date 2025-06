Vastgoedportefeuille opbouwen? Zo regel je de financiering

Voor veel ondernemers en particulieren is het kopen van een recreatiewoning niet alleen een wens, maar een strategische zet om te investeren in vastgoed en zo hun financiële toekomst te versterken. Toch blijkt het verkrijgen van de financiering een uitdaging, zeker bij de bank. Hoe regel je dit toch snel en soepel, vooral wanneer je plannen hebt om de woning te verhuren?

De zoektocht naar een snelle financiering begint bij een goede voorbereiding. De broers Bram en Eric Graafland zaten met zo’n financieringsvraag waarbij haast was geboden. Ze vonden de door hen zo gewenste recreatiewoning in Goeree-Overflakkee en wisten dat ze snel moesten handelen. Bij de bank duurt het rondkrijgen van een financiering behoorlijk lang en omdat ze die tijd niet hadden gingen ze op zoek naar een sneller en eenvoudiger alternatief. Door het kiezen van de juiste financieringspartner is hun droom werkelijkheid geworden en hebben ze nu een hele fijne plek voor eigen gebruik, maar ook een rendabele investering voor de verhuur.

„Al jaren praatten we over het opbouwen van een portefeuille aan recreatiewoningen voor de verhuur”, vertelt Bram. „Mijn broer Eric en ik zijn opgegroeid op Goeree-Overflakkee en kennen het eiland als geen ander. Toen zich plots een unieke kans voordeed om een recreatiewoning te kopen die perfect aansloot bij onze wensen, grepen we die kans met beide handen aan. Snel handelen is essentieel in de huidige vastgoedwereld, zeker als je een goede deal hoopt te krijgen. Bij de bank wisten we dat we in een lange molen terecht zouden komen en dan bestond de kans dat deze droom aan onze neus voorbij zou gaan. En dus moesten we op zoek naar alternatieven. Met behulp van Mogelijk Vastgoedfinancieringen konden we snel inzicht krijgen in wat we konden lenen en de financiering in recordtempo regelen. Dat was echt een groot voordeel.”

Flexibel financieren

Het proces ging niet over één nacht ijs, want het opzetten van een zakelijke bv, het openen van verschillende bankrekeningen en het regelen van de financiering kosten ook bij andere partijen nu eenmaal tijd. Maar dankzij de online quickscan van Mogelijk kregen de broers wél snel duidelijkheid over hun leenmogelijkheden. Dat was cruciaal, want in de vastgoedwereld geldt: hoe sneller je kunt handelen, hoe groter de kans op succes en doordat de broers precies wisten wat ze konden lenen, was de aankoop van hun droomvakantiewoning alsnog snel beklonken.





„Wat we vooral waarderen, is de mogelijkheid om tussentijds af te lossen en flexibel te blijven. Dat geeft ons de ruimte om onze investering aan te passen en te groeien zonder vast te zitten aan rigide voorwaarden”, legt Bram uit. „De financiering werd omgezet in een investeringsaanbod, en binnen één dag was er al een investeerder gevonden via het platform van Mogelijk. Deze aanpak maakt het voor ondernemers en beleggers mogelijk om snel te handelen. Met deze eerste aangekochte recreatiewoning willen we een start maken van wat uiteindelijk een veelbelovende vastgoedportefeuille moet worden.”

Bouwen aan de toekomst

Voor Eric en Bram is de aankoop van de recreatiewoning niet enkel een leuke bijkomstigheid, maar een strategische stap richting de toekomst. De ouders van de broers hebben door de jaren heen eveneens meerdere recreatiewoningen aangekocht, waardoor ze van dichtbij hebben meegemaakt wat de voor- en nadelen zijn. Eric en Bram beschouwen deze eerste aankoop slechts als het begin. Ze zien volop kansen om hun portefeuille verder uit te breiden en te profiteren van de groeiende vraag naar recreatievastgoed. Door slimme financieringskeuzes en een scherpe focus op verhuur, bouwen ze aan een solide basis voor de toekomst.

„Wij zien de aankoop van deze recreatiewoning als een kans om extra kapitaal op te bouwen door slimme verhuur, maar daarnaast biedt de woning op een populair vakantiepark op Goeree-Overflakkee volop potentieel. Het eiland staat bekend om zijn mooie stranden, gezellige dorpen en diverse recreatiemogelijkheden. Met de woning gericht op de verhuur kunnen we niet alleen genieten van eigen gebruik, maar ook profiteren van de inkomsten uit verhuur.”

Optimaal genieten

De plannen om de woning volledig te benutten als verhuurobject, staan centraal. „We gaan de woning opknappen en voorzien van een mooie inrichting, ligbedden en een goede barbecue”, vertelt Eric. „Het doel is om de woning zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor gasten, zodat de verhuur optimaal rendeert. Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om zelf te genieten met familie en vrienden. Bram houdt van surfen en ikzelf ook, dus met het strand voor de deur kunnen we het wat dat betreft niet beter treffen.”

De ervaring van de Graafland-broers benadrukt het belang van een goede financierder vinden, vooral wanneer je snel wilt schakelen. Mogelijk biedt hierbij uitkomst door direct inzicht te geven in de leenmogelijkheden, flexibel te financieren en zelfs de financiering te koppelen aan investeerders. „Het team van Mogelijk heeft ons goed begeleid en alles duidelijk uitgelegd,” zegt Bram. „Het proces verliep soepel en snel, precies wat wij nodig hadden. Doe de quickscan en je weet meteen waar je aan toe bent. We kunnen het oprecht iedereen aanraden.”

