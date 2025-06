‘Delen Private Bank doet aan vermogensbeheer in de breedste zin. Voor de ondernemer én zijn gezin’

Lees verder onder de advertentie

„Mijn wereld bestaat voornamelijk uit kinderen die een beugel moeten”, zegt Christo Boxum, eigenaar van Orthodontiepraktijk Heerenveen, lachend. „Maar als er iets speelt op financieel gebied zegt mijn vrouw: ‘Even Edwin bellen.’ Bij hem krijg ik altijd eerlijk advies, zonder dat ik de indruk heb dat daar eigenbelang bij zit.”

Persoonlijke aanpak

Edwin Roskammer is al meer dan 35 jaar werkzaam in het bankwezen en sinds 2019 private banker bij Delen Private Bank in Heerenveen. „Toen we hier begonnen, zochten we vooral naar nieuwe klanten bij wie ik mijn kennis van de markt en de financiële wereld kon inzetten”, zegt hij. „Al gauw kwamen veel klanten uit eigen beweging onze kant op, omdat ze om zich heen keken wat een private bank als Delen voor hen kon betekenen; ondernemers vinden het fijn dat ze een aanspreekpunt hebben, iemand die bereikbaar is en meedenkt in de plannen. Door langetermijndoelen te stellen en geduldig hun portefeuille op te bouwen, kunnen klanten profiteren van samengestelde groei. En dáár kijk ik naar. Onze persoonlijke aanpak is voor veel klanten een verademing.”

Ik vind dat je als bankier een ondernemer van het begin tot het eind van z’n ondernemerschap moet begeleiden, ontzorgen en servicen Edwin Roskammer private banker Delen Private Bank

Boxum raakte steeds meer vervreemd van zijn eigen grootbank. „Alleen voor reguliere bankzaken zit ik daar nog, maar de kantoren zijn gesloten, mijn accountmanager is vertrokken, en zijn opvolger heb ik nog nooit persoonlijk ontmoet. Alles gaat digitaal. Zonde, want ik vind dat je als bank zuinig moet zijn op je klanten. Ik kende Edwin al langer omdat hij eerder de bankzaken van mijn orthodontiepraktijk behartigde. Toen wij beiden werden gevraagd toe te treden tot een gezellig Heerenclubje van veertien ondernemers in Heerenveen heeft hij mij eens geheel vrijblijvend geadviseerd wat ik allemaal met mijn geld kon doen. Spreiden, naast vastgoed bijvoorbeeld ook aandelen. Zo ben ik met Delen in contact gekomen.”

Trusted advisor

Voor Roskammer is die persoonlijke benadering vanzelfsprekend. „Delen is echt een familiebank, voor klanten die wel wat vermogen hebben maar ook voor hun kinderen die via ons kunnen beleggen. Niet alleen laagdrempelig om als klant toe te treden, maar óók laagdrempelig intern. Als ik bijvoorbeeld vandaag een kredietvoorstel schrijf voor een ondernemer met een goed verhaal, fiatteert de directie in België dat binnen enkele dagen en heb ik die kredietovereenkomst snel geregeld. Dat typeert onze manier van bankieren. Denken vanuit de klant. Waar heeft die behoefte aan? Dat staat voorop. Ik vind dat je als bankier een ondernemer van het begin tot het eind van z’n ondernemerschap moet begeleiden, ontzorgen en servicen. Zowel in het bedrijf als privé.”

Het is precies die aanpak die Boxum aanspreekt. ,,Voor mij is Edwin meer dan gewoon een bankier. Hij is een trusted advisor, een vertrouwenspersoon, steunpilaar en sparringpartner in de breedste zin van het woord, die echt impact heeft. Ik heb een aandelenportefeuille waarbij ik vertrouw op zijn adviezen. Toen ik wat meer ging ondernemen had ik wat geld over, dat ik op gunstige voorwaarden bij Delen kon stallen. Maar toen ik ineens een extra financiering nodig had voor een nieuwe investering, kon dat ook op die portefeuille. Dat was binnen een paar dagen geregeld. Bij een grootbank ben je daar maanden mee bezig. Ze denken bij Delen met je mee, zijn secuur en snel. Hun persoonlijke benadering is echt een meerwaarde.”

Lange termijn

De impact van Roskammer leidt soms tot interessante investeringen, zegt Boxum. ,,Met vijf andere ondernemers heb ik in 2018 in samenspraak met Edwin hier in Heerenveen een monumentaal pand gekocht dat we beheren. Ik ben dus ook huurbaas die zich zaken zoals huurcontracten en opstalwaardering eigen moest maken. Daar leer ik veel van, en dat vind ik leuk, anders wordt het leven maar saai. Edwin is een persoon die bekendstaat om zijn vermogen mensen met elkaar te verbinden. Hij gebruikt zijn uitgebreide netwerk om individuen en organisaties samen te brengen die elkaar kunnen versterken. Zowel op financieel gebied als op strategisch vlak.”

Het beste advies is om maandelijks een vast bedrag te storten en door Delen te laten beleggen, ongeacht wat er in de wereld gebeurt. Christo Boxum eigenaar van Orthodontiepraktijk Heerenveen

Toch kijkt Boxum qua vermogensbeheer vooral naar de lange termijn. ,,Ik ben pas 45, dus ik hoop er nog een dikke twintig jaar aan vast te plakken. Dan is het goed om vooruit te kijken. Het beste advies is om maandelijks een vast bedrag te storten en door Delen te laten beleggen, ongeacht wat er in de wereld gebeurt. Gewoon doorgaan, met een stip op de horizon.”

Niet voor niets adviseert Roskammer zijn klanten om vooral de basis goed op orde te hebben, zoals huwelijkse voorwaarden, estate planning of een levenstestament. ,,Natuurlijk is het opbouwen van een duurzame relatie met de klant prettig, maar de meeste voldoening haal ik uit het feit dat hun zaken goed geregeld zijn, voor nu én in de toekomst, als misschien het bedrijf wordt verkocht of een levens ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt. En als daarnaast beslissingen op mijn advies goed hebben uitgepakt, is dat natuurlijk prachtig. Heb ik toch iets goed gedaan, denk ik dan.”

