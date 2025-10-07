DetaQu: ‘Odido stapte direct in de auto om ons te helpen’

Er zijn nog steeds bedrijfsterreinen met grootzakelijke en andere serieuze bedrijven, waar ze van glasvezel nauwelijks gehoord hebben. Dat vertellen Dave Verhagen en Jurgen van Beek van DetaQu. Zij installeren 5G Internet voor Bedrijven van Odido Business. Vaak secundair als back-up, maar ook regelmatig als betrouwbare en snelle primaire verbinding.

„We komen regelmatig op uitdagende locaties,” vertelt Van Beek. „Dan hoop je natuurlijk dat er glasvezel ligt, met een bekabelde verbinding naar de diverse werkplekken of gebouwen.” De praktijk is weerbarstiger, omdat er vaak helemaal niets beschikbaar is. „We werken veel voor de hospitalitybranche, met campings en vakantieparken en bijvoorbeeld in de zorgsector, voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. Al merken we ook op andere bedrijfslocaties dat een snelle en betrouwbare verbinding belangrijk is, als er geen glasvezel ligt. We zijn allemaal afhankelijk van internet dat altijd werkt.”

De dekkingskaart zegt niet alles

Wie naar de dekkingskaarten van de grote providers kijkt rekent zich snel rijk. ,,Bijna heel Nederland zou een fantastische 5G-verbinding moeten hebben, als je die plaatjes moet geloven,” legt Verhagen uit. Dat klopt ook wel, totdat een groot aantal mensen capaciteit vraagt van een zendmast. Of totdat bedrijven er professioneel gebruik van willen maken. ,,Dan blijken er toch verschillen te bestaan tussen de diverse providers.”

DetaQu realiseert professionele internetverbindingen voor bedrijven. Van Beek: ,,Dat doen we altijd redundant. Met twee providers, zodat internet zelfs blijft werken als er eentje met een grote storing kampt.” Die werkwijze stelt het bedrijf ook in staat om de dekking van beide met elkaar te vergelijken. ,,Toen we zochten naar een betrouwbare 5G-verbinding als back-up voor glasvezel kwam Odido als beste uit de bus.”

Ook waar DSL of glasvezel ontbreekt

5G Internet voor bedrijven is de FWA-oplossing van Odido. Die zorgt voor een snel en stabiel netwerk.’ Ook waar traditioneel DSL of de moderne glasvezelverbinding ontbreekt. Of geschikt als back-up en als tijdelijke oplossing, waarmee de provider heel veel flexibiliteit biedt.

Het alternatief staat professioneel bekend als FWA, wat staat voor Fixed Wireless Access. Dankzij de implementatie door DetaQu is de installatie eenvoudig. Bedrijven ervaren vervolgens betrouwbare snelheid en maximale flexibiliteit. ,,Vaak zonder dat ze precies weten hoe het werkt, omdat bedrijven simpelweg willen dát het werkt.”

Verhagen legt uit: ,,Zo’n FWA-verbinding is professioneel geschikt dankzij circa 200 Mb per aansluiting. Dat is ruim voldoende voor start-ups, veel mkb-organisaties en zelfs afdelingen of vestigingen van grootzakelijke klanten.”

Met 5G internet voor bedrijven blijkt de provider betrouwbaar, razendsnel én flexibel

Simkaart geleverd langs de snelweg

Van Beek en Verhagen van DetaQu waarderen bij Odido vooral de flexibiliteit, betrokkenheid en wil om organisaties verder te helpen. ,,We voelen ons heel erg gezien, ook als bedrijf,” vertelt Verhagen. Hoe dat in de praktijk werkt werd duidelijk toen het bedrijf een Proof of Concept moest opleveren, maar nat leek te gaan op de 5G-verbinding.

,,We werden gevraagd onze oplossing te demonstreren op een afgelegen locatie, aan een groot meer. De lokale oplossing hadden we tiptop voor elkaar, en met de gegevens uit de dekkingskaart voor Nederland zou een snelle en betrouwbare 5G-verbinding op het netwerk van de andere provider geen probleem moeten zijn. Tot we ontdekten dat er duizenden mensen recreëerden aan dat meer. Allemaal verbonden met dezelfde zendmast.”

De snelheid én betrouwbaarheid vielen onverwacht tegen. ,,Totaal onvoldoende naar onze hoge kwaliteitsstandaarden, dus we zaten met de handen in het haar.” Van Beek belde met Odido, op zoek naar een oplossing. ,,Die stapten meteen in de auto, om ons nota bene op een parkeerplaats langs de snelweg hun simkaart voor 5G Internet voor Bedrijven te overhandigen.” Het Odido-netwerk kon wél de snelheid en betrouwbaarheid leveren die nodig was. ,,Op zo’n moment merk je dat de provider echt meedenkt en flexibel is, dus nakomt wat het belooft.”

Betaalbaar, betrouwbaar en razendsnel

Daarnaast is het DetaQu een doorn in het oog dat de markt voor zakelijk internet eigenlijk nog heel traditioneel werkt. ,,Een zakelijke lijn wordt nog traditioneel aangelegd, voor hoge kosten,” zegt Van Beek. Verhagen vult aan: ,,De oplossing van Odido is vaak goedkoper, met uitstekende snelheid en betrouwbaarheid.”

De ondernemers merken dat er vooral in de zorgsector en bij ondernemers in algemene zin onnodig veel geld wordt uitgegeven aan FTTO-lijnen. ,,Commerciële bedrijven kijken daar al heel anders naar. En op campings en in hotels is er vooral veel onwetendheid, waar sommigen helaas een slaatje uit proberen te slaan.” Daarom werkt DetaQu volgens ‘blueprints’. Dat zijn gestandaardiseerde oplossingen, met hardware die licentievrij is. ,,Concreet betekent het dat we stukken goedkoper zijn, omdat we openstaan voor flexibele, kwalitatief hoogstaande en creatieve oplossingen, die zich in de praktijk dagelijks bewijzen,” legt Van Beek uit.