Elektrisch rijden loont, ook voor kleine bedrijven en zzp’ers

In de huidige zakelijke wereld is duurzaamheid niet langer een optionele extra, maar een essentieel onderdeel van je bedrijfsvoering. Klanten, opdrachtgevers en wetgeving leggen de lat steeds hoger op het gebied van duurzaamheid, en kiezen steeds vaker voor bedrijven die verantwoord ondernemen. Als ondernemer kan én wil je daarin niet achterblijven.

Elektrische voertuigen (EV’s) stoten geen CO2 uit tijdens het rijden, wat aanzienlijk bijdraagt aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van je bedrijf. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar versterkt ook het imago van je onderneming als een duurzame en verantwoordelijke speler.



Zero-emissie-zones

Bovendien zijn en worden in veel steden zero-emissie zones ingevoerd, waar alleen voertuigen zonder uitstoot mogen rijden. Gemeenten die nu al een zero-emissiezone hebben zijn: Amersfoort, Amsterdam, Assen, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Door te kiezen voor elektrisch rijden, zorg je ervoor dat je bedrijf probleemloos kan opereren in deze gebieden.

De fiscale voordelen van elektrisch rijden, zoals de lagere wegenbelasting en lagere fiscale bijtelling zijn voor veel ondernemers een belangrijke reden geweest om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Die belastingvoordelen worden echter steeds verder afgebouwd, terwijl milieuregels verder worden opgevoerd. Maar, niet álle fiscale regelingen verdwijnen.

Ook zonder, of met minder fiscale voordelen, is dit hét moment om voor elektrisch rijden te kiezen. Het grootste voordeel van elektrisch rijden, geen uitstoot, verandert namelijk niet - en daar pluk je als ondernemer op meerdere manieren duurzame vruchten van.

Lagere operationele kosten

Eén van de andere voordelen van elektrisch rijden is de potentiële kostenbesparing. Elektriciteit is vaak goedkoper dan benzine of diesel, wat resulteert in lagere brandstofkosten. Je kunt de energie natuurlijk ook zélf opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand. Dan ben je dubbel duurzaam bezig.



Daarnaast hebben EV’s minder bewegende onderdelen, wat leidt tot lagere onderhoudskosten. Deze besparingen kunnen op de lange termijn aanzienlijk zijn, waardoor je bedrijf financieel voordeel behaalt.



Innovatie en vooruitstrevendheid

Tot slot is er nog een ander belangrijk aspect wat veel ondernemers aanspreekt. Door te kiezen voor elektrisch rijden, positioneert jouw bedrijf zich als innovatief en vooruitstrevend. Dit kan aantrekkelijk zijn voor klanten en partners die waarde hechten aan moderniteit en technologische vooruitgang. Elektrisch rijden kan jouw bedrijf onderscheiden van de concurrentie en je merk versterken.