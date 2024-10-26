Emine Youssef: ‘No-shows kosten horecaondernemers onnodig veel geld’

Negentig procent van de horecaondernemers in Nederland heeft te maken met no-shows: gasten die reserveren, maar niet komen opdagen. Een dure grap, zegt Emine Youssef van Lightspeed in een uitzending van De Ondernemer Live . Met slimme data helpt hij horecaondernemers om verlies te voorkomen.

Het is een bekend probleem in de horeca: tafels blijven leeg, terwijl ze gereserveerd waren. Gasten reserveren op meerdere plekken tegelijk en besluiten pas op het laatste moment waar ze daadwerkelijk gaan eten. Vaak zonder zich te realiseren wat dat de horeca kost. Volgens Youssef is het meestal geen kwade wil, maar een kwestie van onwetendheid. „Gasten denken dat restaurants toch wel vol zitten.”

Ondernemers plannen personeel in op basis van het aantal reserveringen. Dat personeel moet je gewoon betalen, ook als mensen niet komen opdagen

Cocktail van verlies

Een no-show is meer dan een gemiste reservering, legt Youssef uit. „Ondernemers plannen personeel in op basis van het aantal reserveringen. Dat personeel moet je gewoon betalen, ook als mensen niet komen opdagen.”

Daarnaast werken veel fine dining-restaurants met verse producten die snel bederven. „Wat ze niet serveren, moeten ze weggooien. Dat is letterlijk geld in de prullenbak. Het is eigenlijk een cocktail van verlies: gemiste omzet, loonkosten en voedselverspilling.”

Emine Youssef van Lightspeed. Beeld: Dingena Mol

Aanbetalingen en bewustwording

Steeds meer restaurants proberen het probleem te beperken door een aanbetaling of voorschot te vragen bij het reserveren. Niet iedereen is daar blij mee, merkt Youssef. „Veel gasten vinden het vervelend om van tevoren te betalen. Maar voor ondernemers is het noodzakelijk geworden.”

Hij benadrukt dat het vooral draait om bewustwording. „De horeca wil gasten laten inzien hoeveel tijd, geld en emotie er in een avondje uit eten gaat zitten. Een simpele boodschap: als je reserveert, kom dan ook opdagen of annuleer op tijd.”

Ons doel is om ondernemers te helpen met technologie die normaal gesproken alleen voor grote ketens bereikbaar is, maar nu ook beschikbaar is voor mkb’ers

Data als redmiddel

Lightspeed biedt horecaondernemers data-inzichten die helpen om slimmer te plannen en verliezen te beperken. Met hun kassasysteem kunnen ondernemers precies zien welke momenten van de dag of week het drukst zijn. Dat noemen ze een heatmap.

Youssef: „Zo weet je bijvoorbeeld dat je op dinsdagmiddag minder personeel nodig hebt, maar op vrijdagavond juist meer. Door op basis van die data te plannen, bespaar je direct op personeelskosten.”

Ook reserveringssystemen zoals Zenchef en The Fork, die geïntegreerd zijn met Lightspeed, helpen om no-shows te signaleren en klanten tijdig te herinneren aan hun reservering. „Ons doel is om ondernemers te helpen met technologie die normaal gesproken alleen voor grote ketens bereikbaar is, maar nu ook beschikbaar is voor mkb’ers.”

