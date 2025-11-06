Matthijs Welle (Mews) EY Entrepreneur Of The Year 2025

Ondernemer Matthijs Welle is woensdag 5 november in Hilversum uitgeroepen tot EY Entrepreneur Of The Year 2025. Welle is oprichter van Mews, een bedrijf dat de toon zet op het gebied van hospitality in hotels in 85 landen. Henry Jonker van Novades won de Emerging-categorie. Zijn bedrijf geeft afgekeurde grondstoffen uit de voedselindustrie een tweede leven als hoogwaardige ingrediënten voor diervoeder.

Oud-winnaar Stijn Nijhuis van Enreach, Entrepreneur Of The Year 2021 en jurylid, nam de uitreiking van de belangrijkste award voor zijn rekening. Uit het juryrapport: ,,In een kelder in Praag begon hij te coderen, gedreven door de ambitie om de hotelwereld te transformeren. Zijn doel: de Uber van de hotelbranche worden.

Het idee dat daar ontstond, zet inmiddels wereldwijd de norm: een volledig geautomatiseerde hotelervaring, mobile-first en zonder traditionele receptie. Vandaag bedient zijn bedrijf 12.500 hotels in 85 landen, verwerkt jaarlijks 10 miljard dollar aan betalingen en koppelt alles, van online check-in tot digitale sleutel, van housekeeping tot restaurant, in één ecosysteem. Zijn visie, lef en leiderschap maken hem tot een gamechanger in hospitality.” Welle zal Nederland volgend jaar vertegenwoordigen bij de World Entrepreneur Of The Year in Monaco.

EY Emerging Entrepreneur Of The Year

In de Emerging-categorie steeg de spanning naar een hoogtepunt tijdens de five seconds challenge, waarin acht finalisten kort en krachtig hun visie deelden. Presentator Renze Klamer ging met elk van hen in gesprek en kwam tot een duidelijke conclusie: het zijn de visie, aandacht en het leiderschap van de ondernemer die het bedrijf zo succesvol maken.

Oud-winnaar in de Emerging-categorie van 2024 en jurylid Sander de Klerk, The Good Roll, reikte de EY Emerging Entrepreneur Of The Year Award 2025 uit. aan Henry Jonker (Novades). ,,Zijn aanstekelijke drive, visueel ondernemerschap en unieke circulaire concept overtuigden de jury unaniem. Een ondernemer pur sang, die niet alleen inspireert, maar ook anderen in beweging brengt. Hij visualiseert zijn ideeën en zet ze om in actie. Zijn open houding en leervermogen, gecombineerd met doorzettingsvermogen, maken hem tot een voorbeeld van ondernemerschap. Met zijn unieke concept, circulaire impact en grenzeloze drive is Jonker de overtuigende winnaar van de EY Emerging Entrepreneur Of The Year Award 2025.”

Social Impact Award

Andere onderscheidingen waren de Social Impact award en de Family Business Legacy award, in samenwerking met Van Lanschot Kempen en HVG Law. De Social Impact award is voor ondernemers die niet alleen zakelijk succesvol zijn, maar ook actief bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere samenleving. De award ging naar Cathelijne Lania, oprichter van A Beautiful Story, dat meer dan 50.000 mensen in Nepal en India ondersteunt met een leefbaar inkomen.

Banken Champignons Group kreeg de Family Business Legacy. Het bedrijf begon in 1956 als een kleine kwekerij naast het ouderlijk huis en groeide uit tot een internationale onderneming met ruim 550 medewerkers. Door te blijven investeren in technologie en mensen bouwde de tweede generatie het bedrijf verder uit en inmiddels staat de derde generatie klaar. De jury prees het groeipad, de sterke familiebanden en de manier waarop innovatie en duurzaamheid samenkomen met ondernemerschap.

