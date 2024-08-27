Het geheim van Het Kabinet Projecten? ‘Wij doen niet aan stylingtrucjes’

Je kunt je kantoor, huis of bedrijfsruimte natuurlijk basic en lekker praktisch inrichten. Maar als je écht onderscheidend wil zijn en een ruimte wil die niet alleen verbindt en inspireert, maar bovenal jóuw verhaal vertelt, maak dan snel een afspraak met Paul en Dymphna Biemans van Het Kabinet Projecten. Onderscheidend met je eigen verhaal

In een wereld waarin veel bedrijfsruimtes op elkaar lijken, is jezelf onderscheiden van de rest belangrijker dan ooit. En niet alleen met een uitstekende steak tartare, maar ook met je interieur. Dat vertelt namelijk een uniek verhaal - jóuw verhaal.

Voor Paul en Dymphna Biemans van Het Kabinet Projecten is dat volstrekt logisch. Dymphna: „Een ruimte werkt pas echt als hij klopt bij je bedrijf Daarvoor moet je de bedrijfsidentiteit heel goed begrijpen. Elke nieuwe opdracht begint bij ons dus met luisteren.”

Belang van kleuren en materialen

Door je te verdiepen in de mensen, wensen, doelstellingen en ambities van de klant, ontstaat er een ontwerp dat veel verder gaat dan functionaliteit alleen, vertelt Paul. „Meubels zijn uiteraard belangrijk, maar ook kleuren en materialen doen veel voor het eindresultaat. Ze bepalen de sfeer en de energie van de ruimte – en die moeten aansluiten bij de mensen die er werken of langskomen.”

Met deze unieke werkwijze geven Paul, Dymphna en hun creatieve team restaurants, ontvangstruimtes en kantoren de persoonlijkheid en sfeer die aanvoelt als een verlengstuk van het bedrijf. Een plek waar mensen zich thuis en welkom voelen.

Geen snelle stylingtrucjes

Geen standaardpakketten dus, maar maatwerk : dát is de kracht van Het Kabinet Projecten. Een combinatie van creativiteit, vakmanschap en persoonlijke aandacht, die zorgt voor interieurs die niet alleen vandáág indruk maken, maar ook in de toekomst blijven inspireren.

Of, zoals Paul het formuleert: „We hebben geen standaardplan en doen niet aan snelle stylingtrucjes. We creëren een interieur dat klopt, en waar je over tien jaar ook nog blij mee bent”. En omdat Het Kabinet Projecten zijn eigen inkoopafdeling heeft, met bijzondere materialen, merken en oplossingen, kunnen Paul en Dymphna daar ook daadwerkelijk voor zorgen.

Eén aanspreekpunt en een soepel proces

Persoonlijke begeleiding staat daarbij voorop, vertelt Dymphna. „Bij ons word je tijdens het hele traject van a tot z begeleid: van de eerste schets tot aan het transport, montage en styling. De klant heeft één aanspreekpunt en een duidelijk overzicht. Dat zorgt voor een soepel proces zonder onnodige vertragingen. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Het enige wat je als klant hoeft te doen, is meekijken. De rest doen wij.”

Passende oplossing voor elk budget

Wie denkt dat het interieuradvies van Het Kabinet Projecten alleen is weggelegd voor opdrachtgevers met een grote portemonnee heeft het mis. Dankzij hun kennis, ervaring en sterke leveranciersrelaties heeft Het Kabinet Projecten voor ieder budget een passende oplossing. Van het leveren van een paar stoelen tot het inrichten van een compleet pand. „We willen er niet alleen zijn voor de grote bedrijven. Een goede sfeerbeleving is zó belangrijk - dat gunnen we iedereen.”

We creëren een interieur dat klopt, en waar je over tien jaar ook nog blij mee bent Paul, eigenaar van Het Kabinet Projecten

Vakantiegevoel vasthouden? Benieuwd hoe deze unieke werkwijze er in de praktijk uitziet? Snappen we. Kijk naar deze foto’s van de geheel vernieuwde BeachClub Down Under in Nieuwegein en je snapt het helemaal. Het thema? Ibiza meets Kopenhagen én 365 dagen beach.

Nieuwe interieur Down Under Nieuwegein. Beeld: Het Kabinet

Het loungeterras, restaurant en de ontvangstruimte werden één geheel, die werd voorzien van meubels, accessoires en de kleinste details - allemaal bedacht en geleverd door Het Kabinet Projecten. Het resultaat is een plek met een herkenbare identiteit, die voelt als een ‘laid-back paradise’. Dát wordt nog lastig vertrekken voor de gasten, na het toetje…