Jong en oud: ondernemen over generaties heen

Als starters en doorgewinterde ondernemers met elkaar in gesprek gaan, levert dat nieuwe inzichten, verrassende overeenkomsten en waardevolle verschillen op. Tijdens De Ondernemer Live spraken Norbert Bakker (55) en Jil Oskam (24) over ondernemerschap, intuïtie, technologie en wat de ene generatie van de andere kan leren. Een gesprek dat goed aansluit bij de Week van de Startende Ondernemer, waar uitwisseling centraal staat.

Moet je het hebben van grijze haren en ervaring of juist van een frisse blik en lef? Het is een vraag die regelmatig opduikt onder ondernemers. Tijdens de Week van de Startende Ondernemer (2 t/m 6 juni) wordt deze vraag openlijk besproken, online op het ondernemersforum van Higherlevel en op 5 juni live in Amsterdam.



Norbert Bakker, moderator bij Higherlevel en zelfstandig ondernemer sinds 2006, vertelt: „We wilden weten of die wisselwerking tussen generaties echt werkt. Kunnen starters ook iets leren aan ondernemers die al jarenlang meedraaien? En andersom?”

Uitwisseling tussen generaties

De uitdagingen verschillen. Jonge ondernemers worstelen met onzekerheid, validatie van hun ideeën of het vinden van hun plek in een verzadigde markt. Oudere ondernemers kunnen vastlopen op snelle technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van AI. „Een deel van mijn generatie is bang voor AI”, zegt Bakker. „Ze denken: straks word ik weggeconcurreerd. Sommigen overwegen zelfs hun bedrijf te verkopen.”



Tegelijkertijd herkent hij bij jonge ondernemers een ander risico: te snel gaan. „Je springt uit een vliegtuig zonder je parachute te checken. Dan is het fijn als er iemand naast je staat die zegt: denk ook hieraan.”

Een voorbeeld uit de praktijk

Jil Oskam groeide letterlijk op tussen de leemstenen van het familiebedrijf Oskam. Sinds vijf jaar werkt ze mee in een leidende rol. „Mijn vader kijkt vanuit de machine, ik probeer het bredere plaatje te zien. Dat werkt heel goed samen.”



Oskam VF is al meer dan 25 jaar actief in het produceren van leemsteen machines en het verkopen van leemproducten aan onder meer Afrikaanse landen, Saoedi-Arabië, Bangladesh en de Europese markt. In Nederland en België produceren ze leemstenen met hun eigen machine. „Ik kijk meer naar de hele waardeketen, waar mijn vader zich vooral op de techniek en de verkoop richt. Mijn blik van buitenaf brengt nieuwe inzichten, maar ik leer ook veel van zijn intuïtie.”



„Ondernemersintuïtie – of tacit knowledge – laat zich lastig uitleggen. Je leert het vooral door mee te kijken met iemand die het in de praktijk toepast.”

Higherlevel. Jil Oskam en Norbert Bakker in De Ondernemer Live. Foto Dingena Mol

Ondernemers overbruggen generaties door te delen

Higherlevel, gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is een ondernemersforum dat al 23 jaar ruimte biedt voor vragen, uitwisseling en kennisdeling. In samenwerking met het platform Young Creators organiseert Higherlevel dit jaar voor het eerst een week vol uitwisseling tussen startend en ervaren ondernemerschap.



„Op het forum zien we continu vragen binnenkomen”, zegt Bakker. „Startende ondernemers zoeken vaak validatie voor hun idee. Of ze willen gewoon sparren. En steeds vaker gebeurt dat nu ook tussen jong en oud.”



Op 5 juni organiseren ze een live bijeenkomst met gelijkgestemde starters en doorgewinterde ondernemers op de vaste locatie van Young Creators in Amsterdam. Jil: „Ik hoop daar een vrouwelijke ondernemer te ontmoeten die een soortgelijk pad bewandeld heeft, iemand bij wie ik herkenning vind. In mijn branche, waar vooral mannen aan het roer staan, ben ik dat nog niet tegengekomen.”

Jong geleerd is oud gedaan

Op het forum van Higherlevel liep onlangs een poll: hebben jonge ondernemers een voordeel ten opzichte van ervaren ondernemers in deze tijd? De uitkomst: gemengd. Veel respondenten roemen het aanpassingsvermogen en digitale inzicht van jongeren, maar benadrukken ook dat ervaring zwaarder weegt als het erop aankomt. Jong geleerd is oud gedaan, maar wie door schade en schande wijs is geworden, heeft volgens velen een ander soort kennis in handen.

De kracht van het event op 5 juni zit volgens Bakker in onverwachte ontmoetingen. „Iemand uit een totaal andere sector kan je juist op ideeën brengen. Je moet soms buiten je bubbel sparren om echt verder te komen.”



Jil beaamt dat: „De meeste jonge ondernemers die ik ken zitten in tech. Ik zit in stenen. Maar we hebben wel dezelfde drive. Niemand vertelt je wat je moet doen, en de verantwoordelijkheid weegt soms zwaar. Daarin vind je elkaar.”



De Week van de Startende Ondernemer vindt plaats van 2 t/m 6 juni. Op donderdag 5 juni is er in Amsterdam een live event met een paneldiscussie, een presentatie over het belang van een sterk businessplan en een netwerkborrel. Gratis toegang, voor alle leeftijden.

Registreren kan via higherlevel.nl