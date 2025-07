Als ondernemer heb je vrijheid. Vrij om te bepalen met wie je werkt en voor wie je werkt, toch? Toen Nathalie Krom net begon met ondernemen, dacht ze dat vrijheid iets was wat je automatisch kreeg zodra je voor jezelf koos. ‘Geen baas boven je, je eigen uren bepalen, je koers zelf uitzetten. In de praktijk is het complexer’, aldus de expert in haar blog.

Nathalie Krom-Wormgoor Nathalie Krom is ceo en medeoprichter van Business Women Nederland , het platform dat zich niet neerlegt bij glazen plafonds, maar bouwt aan glazen liften. Met een missie die kraakhelder is: het speelveld gelijk maken voor vrouwelijke ondernemers. Als ondernemer en aanjager van verandering ziet Nathalie kansen waar anderen barrières zien. Ze gelooft in de kracht van kennisdeling, zichtbaarheid en echte verbinding.

Echte vrijheid als ondernemer gaat veel dieper. Het gaat over het lef om ruimte in te nemen. Over jezelf serieus nemen. Over financiële onafhankelijkheid. Over zichtbaar durven zijn in een wereld die nog lang niet overal is ingericht op vrouwelijke kracht.

En eerlijk is eerlijk: die vrijheid is niet voor elke vrouw vanzelfsprekend.

Onder de oppervlakte verlangen veel vrouwen naar meer vrijheid, waardering en de ruimte om te groeien op hun eigen manier Nathalie Krom

Vrijheid betekent kunnen kiezen

Vrijheid betekent voor mij: kunnen kiezen. Niet per se alles doen, maar datgene doen wat klopt met wie jij bent. In je werk, je relaties, je geld, je tijd.

Maar wat als je niet kunt kiezen? Wat als je omgeving je klein houdt? Als de financiële middelen ontbreken? Of als je simpelweg geen voorbeelden ziet van vrouwen die het pad bewandelen waar jij van droomt?

Veel vrouwen die ik spreek, in de boardroom, bij borrels, in DM’s, hebben ogenschijnlijk hun zaakjes op orde. Maar onder de oppervlakte verlangen veel vrouwen naar meer vrijheid, waardering en de ruimte om te groeien op hun eigen manier.

De schaduwzijde van ondernemerschap

We praten veel over ambitie, strategie, omzet en zichtbaarheid. Maar we praten nog te weinig over de blokkades die specifiek vrouwelijke ondernemers ervaren. Denk aan:

De zorgtaken thuis die vaak toch automatisch op haar bord belanden.

Een netwerk vol mannen, waar ze zichzelf moeilijk in terugziet.

Het schuldgevoel als ze geld of tijd in haar bedrijf investeert.

Of het ontbreken van voorbeelden die laten zien dat het ook anders kan.

Als we het hebben over woman empowerment, dan hebben we het dus niet alleen over inspirerende quotes. We hebben het over toegang tot keuzes. En toegang begint bij bewustwording.

Grab live with both hands, op jouw voorwaarden

Tijdens ons event Business Growth Live sprak Anne de Korte, founder van Dutchies. Haar woorden – ‘Grab life with both hands’ – maakten indruk. Maar wat me vooral raakte, is dat ook zij tegen allerlei uitdagingen was opgelopen. Van het inschrijven van een BV tot het uiterste gaan om je voorraad op tijd te kunnen leveren in de drukke decembermaand. Empowerment gaat dus niet alleen over méér doen, of groter denken. Het gaat ook over vertragen, loslaten en herijken. Over jezelf de vraag stellen: voor wie ben ik aan het bouwen? En is dit mijn definitie van succes?

Als je merkt dat je omgeving nog niet klaar is om jou te ontvangen – zoek dan een nieuwe omgeving Nathalie Krom

Erkenning doet ertoe

Daarom hebben we bij Business Women Nederland de #BWNL Award in het leven geroepen. Niet om één vrouw in de spotlights te zetten, maar om het belang van vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar te maken.

Want als je als vrouw je plek inneemt, in welke sector dan ook, dan zet je niet alleen een stap voor jezelf. Je opent een deur voor anderen. Je verandert het beeld van wat mogelijk is.

Wat ik elke vrouwelijke ondernemer wil meegeven:

0 1 . Je hoeft niet alles te weten voordat je begint. Veel vrouwen wachten op ‘zeker weten’. Ondernemen vraagt om vertrouwen – in jezelf, in het proces, in je veerkracht. 0 2 . Zorg dat je omringd bent door mensen die je snappen. Geen cheerleaders die alleen klappen, maar spiegels, vragenstellers, vakvrouwen. 0 3 . Wees radicaal eerlijk over wat je nodig hebt. Niet wat je denkt dat je zou moeten willen. Maar écht.

En ja: je mag gezien worden

Of je nu kans maakt op een award of niet. Of je nu groeit met 10K omzet of met 100K. Jij mag gezien worden. Want jouw verhaal, jouw keuzes, jouw pad doet ertoe.

En als je merkt dat je omgeving nog niet klaar is om jou te ontvangen – zoek dan een nieuwe omgeving. Die bestaat. Ik weet het zeker.

Wil je meer lezen over onze visie op vrouwelijk ondernemerschap of over de #BWNL Award? Kijk op www.businesswomennederland.nl .