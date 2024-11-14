Hoe ondernemer Floor rust vond in het nu dankzij haar (tussen)pensioen

Tien jaar geleden begon Floor van den Elsen (35) haar eigen communicatiebureau. Altijd bezig, altijd gedreven, altijd ‘aan’. Maar na de geboorte van haar tweede kind veranderde dat. Ze wilde meer rust, meer tijd voor haar gezin én voor zichzelf. Mede dankzij de manier waarop ze haar (tussen)pensioen had geregeld bij BrightPensioen kon dat ook. „Het gaf me ruimte, zowel financieel als in mijn hoofd, om keuzes te maken die goed voelden.’’

Als mede-eigenaar van een communicatiebureau in Utrecht runt Van den Elsen al jaren haar eigen bedrijf. Ze houdt van de vrijheid van het ondernemerschap, maar kent ook de keerzijde: ,,Als ondernemer ben je je eigen vangnet, maar ook je eigen klankbord. Toen ik voor de eerste keer zwanger raakte, besloot ik daarom de ‘standaard’ verlofperiode te volgen. Want ja, hoe anders?”

Van den Elsen nam dus, zoals voor iedereen in loondienst, een verlof van vier weken voor en drie maanden na de bevaling. ,,Daarna ging ik weer volop aan het werk. Dat voelde toen logisch - ik houd van mijn werk. Maar achteraf besefte ik dat ik veel te snel was gegaan. Ik was moe, vaak ziek en had het gevoel dat ik de helft miste, thuis én op werk.”

Tijd nemen voor jezelf: hoe doe je dat als ondernemer?

Toen ze zwanger was van haar tweede kind, besloot Van den Elsen het anders te doen. ,,Ik wilde mezelf iets meer tijd gunnen om echt te herstellen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.” Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het moet ook kunnen. Op het werk én thuis. En dat begint met goede gesprekken. Met haar compagnon keek Van den Elsen naar de mogelijkheden om langer verlof te nemen. ,,We spraken af dat ik vijf maanden vrij zou zijn in plaats van drie. Daarna zou ik rustig op gaan bouwen; eerst drie dagen werken, dan vier.”

Het voelde alsof ik voor het eerst écht tijd had om te herstellen; zonder financiële stress

Het samen eerlijk regelen

Thuis keek Van den Elsen met haar partner - ook ondernemer - naar de consequenties van een langere tijd even niet werken. Want natuurlijk zijn die er. En niet alleen tijdens de verlofmaanden. De vraag is: hoe ga je hier samen op een eerlijke manier mee om? ,,Ik vind gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. En ik weet alles van de loonkloof en ook van de pensioenkloof. Nu minder verdienen kan nog lang doorwerken. Gelukkig zitten mijn man en ik wat dat betreft volledig op één lijn en hebben we dit samen goed geregeld.”

De beste beslissing ooit

Die extra maanden thuis waren volgens Van den Elsen een van de beste beslissingen die ze als ondernemer heeft genomen. ,,Ik genoot bewuster van die tijd met mijn gezin. Het was goud waard. En dat rustig opbouwen gaf ook zoveel lucht. Ik kon mijn ritme vinden zonder stress van direct weer moeten presteren.”

Vroeger dacht ik: pensioen is iets voor later. Nu zie ik dat het juist vrijheid in het heden kan geven

Vrijheid dankzij financiële planning

Dat langere verlof was mogelijk dankzij haar financiële planning. Haar keuze voor BrightPensioen speelde hier een belangrijke rol in. ,,Ik was al een paar jaar lid en het mooie is dat je bij Bright niet alleen een pensioenrekening voor later krijgt, maar ook een beleggingsrekening, ofwel het ‘tussenpensioenpotje’. Zo kun je geld opzijzetten dat je, als het nodig is, wél kunt opnemen. Daar heb ik, naast mijn spaargeld, een deel van gebruikt.”

Voor de onderneemster symboliseert dat precies wat haar aansprak in BrightPensioen: vrijheid en flexibiliteit. ,,Het voelt fijn dat ik zelf bepaal wat ik inleg en wanneer. Het is geen vast systeem dat dwingt; het groeit met je mee. Daardoor voelt pensioen opbouwen niet als iets wat ‘moet’, maar als iets wat me helpt om keuzes te maken die goed zijn voor nu én later.”

,,Vroeger dacht ik: pensioen is iets voor later. Nu zie ik dat het ook een bepaalde mate van vrijheid in het heden kan geven. Het maakt dat je keuzes kunt maken die goed voelen; zoals tijdelijk minder werken, een opleiding volgen of een sabbatical nemen.”

Duurzaam, eerlijk en transparant

Die vrijheid alleen was niet genoeg reden om voor BrightPensioen te kiezen, vertelt ze. ,,Ik wil ook weten waar mijn geld naartoe gaat. Bright investeert duurzaam en transparant. Geen bedrijven die de wereld uitputten, maar projecten waar mensen en planeet beter van worden. Dat past bij mijn waarden én bij hoe ik mijn bedrijf run: bewust, mensgericht en eerlijk.”

Het voelt niet als een grote, afstandelijke pensioenpartij, maar als een club mensen die het goed willen doen

Daarnaast spreekt het coöperatieve karakter haar aan. ,,Als lid ben je onderdeel van een club die zich hard maakt voor een eerlijke, transparante financiële wereld. Het voelt niet als een grote, afstandelijke pensioenpartij, maar als een club mensen die het goed willen doen. En dat maakt het persoonlijk.”

Rust op de achtergrond

Sinds haar verlof is het bedrijf van Van den Elsen weer volop in beweging, maar haar financiële planning blijft rust geven. ,,Ik hoef er niet elke dag mee bezig te zijn. Het staat goed geregeld op de achtergrond. Dat geeft vertrouwen.” Voor Van den Elsen is BrightPensioen dan ook meer dan een financiële regeling. “Het is een manier om bewust met mijn toekomst om te gaan, zonder dat het me beperkt in het nu. Dat geeft ruimte, en dat gun ik iedere ondernemer.”