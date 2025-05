Tussen chaos, calls en deadlines: deze laptop hield het hoofd koel

Mijn partner en ik lossen het op zoals we vaker doen: om en om. Hij werkt ‘s ochtends, ik ‘s middags. De kinderen blij, wij productief. Althans, dat is de bedoeling. Werken aan de keukentafel is vandaag geen optie. Dus fiets ik naar mijn ‘tweede kantoor’: een koffietentje om de hoek. Ze hebben er goede wifi, warme koffie en een rustig hoekje bij het raam. Ideaal voor een middag doorwerken.

Een laptop die meebeweegt met mijn dag

Onderweg denk ik aan hoe mijn werk als tekstschrijver de laatste jaren is veranderd. Meer online meetings, meer hybride werken, meer schakelen tussen klanten, content maken, administratie en calls. Mijn werkplek wisselt dagelijks. Dan wil je een laptop die niet vraagt om aanpassingen, maar zich aanpast aan jou.

Sinds kort gebruik ik de HP EliteBook Ultra G1i. En hoewel ik mezelf niet als tech-nerd zou omschrijven, weet ik wél wat handig is. De laptop valt in de categorie: had ik maar eerder geweten dat deze laptop bestond.

Ik klap ‘m open en log in via gezichtsherkenning. Binnen drie seconden ben ik aan de slag. De laptop voelt stevig aan, maar is verrassend licht. Sterker dan aluminium, want volledig van magnesium, en toch zó licht dat ik bijna vergeet dat hij in m’n tas zat. Fijn detail: ondanks z’n slanke bouw voelt hij nergens fragiel.

Calls zonder ruis op de achtergrond

Eerste taak van de middag: een videocall met een potentiële klant. In een koffietent is dat altijd spannend. Niet vanwege het gesprek, maar vanwege het lawaai. Toch blijft het stil. Tenminste, aan zijn kant van het scherm. De AI-filter haalt de espressomachine er moeiteloos uit. Ik heb geen extra headset nodig en geen instellingen aangepast.

De camera van de laptop is next level. Met een resolutie van 9 megapixel en slimme beeldverwerking blijf ik haarscherp in beeld, zelfs met tegenlicht van het raam achter me. Dankzij functies als automatische kadrering blijf ik netjes gecentreerd, ook als ik iets opzij schuif om m’n koffie te pakken. Het beeld voelt alsof het zichzelf regisseert, zonder dat ik iets hoef in te stellen.



Wat ik zelf later pas ontdekte: als iemand achter me meekijkt op het scherm, krijg ik daar een melding van. HP Onlooker Detection heet dat. Handig, en geruststellend als je werkt op plekken waar mensen over je schouder mee kunnen gluren.

Een touchpad dat slimmer is dan je vingers

Tussen mijn calls door, tik ik driftig verder. Ik heb nog twee uur tot aan de deadline van deze blog. Terwijl mijn vingers over het touchpad bewegen, valt me iets op: er zit geen ‘klik’ in. Toch voelt het alsof ik wél klik. Hoe dat werkt?



De laptop heeft een zogenaamd haptisch touchpad. Dat betekent dat er geen fysieke knop meer onder zit, maar dat je een subtiele trilling voelt als je tikt of drukt. Vergelijk het met je smartphone: als je daar op een virtuele knop drukt en een lichte trilling voelt, weet je dat het werkt. Zo voelt dit ook, maar dan verfijnder. Het is een kleine innovatie, maar het maakt een groot verschil.

Beeldschermbril is verleden tijd

Wat ook meteen opvalt, is het OLED-display. Omdat ik veel werk met visuals voor bij mijn teksten, zie ik meteen het verschil. De kleuren zijn levendig, zwart is echt diepzwart en het contrast is hoog. Alles oogt rustiger, scherper en rijker. Teksten blijven in elk soort licht perfect leesbaar: mijn beeldschermbril heeft officieel geen functie meer.

Slimmer werken

Tijd voor focus. De middag wordt steeds korter en ik wil meters maken. De AI-functies in deze laptop helpen me daarbij. De HP Smart Sense past automatisch de prestaties aan. Meer vermogen als ik aan het multitasken ben, stiller als ik alleen zit te typen. Ik hoor de laptop nauwelijks.

Ook de batterij werkt slim mee. Er is geen ventilator die op hol slaat, geen paniek omdat ik geen stopcontact in mijn buurt heb. AI regelt de balans tussen prestaties en batterijduur. Aan het eind van de middag heb ik nog steeds genoeg batterij over voor een extra uurtje werk als de kinderen vanavond op bed liggen (of eigenlijk voor Netflix, als ik eerlijk ben).

Kortom, de HP EliteBook Ultra G1i doet gewoon wat-ie moet doen en nog dat extra beetje meer. Zonder morren. Meer dan wat ik van mijn kinderen kan verwachten op een studiedag.

