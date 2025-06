Rust als fundament voor succes: waarom ondernemers tijd moeten maken voor zichzelf

In de wereld van zzp’ers en ondernemers is rust soms een luxe. Terwijl juist even gas terugnemen de sleutel tot succesvol ondernemen vormt. Ad van der Vleuten, arbeidsdeskundige bij Centraal Beheer deelt zijn tips over hoe je meer rust creëert: „Het is belangrijk om bewust te worden van de waarde van een dagje vrij nemen.”

Als ondernemer ga je vaak altijd door. Ook op een vrije dag ben je vaak nog bezig met je mail, telefoon of in je hoofd druk aan het werk. Dat maakt dat er nooit echt rust is, ook niet tijdens je vrije dag. Een echt oplaadmomentje is juist nodig om goede beslissingen te nemen, zodat jij en je bedrijf succesvol blijven. De voordelen zijn immers groot; je hebt meer energie en geduld, bent scherper en creatiever en neemt meer weloverwogen beslissingen waardoor je beter kunt ondernemen.

Het is moeilijk om exact te weten wanneer je eigen grens bereikt is, zeker als je gewend bent om altijd door te gaan. Het is daarom enorm belangrijk om de signalen, zoals te veel stress en vermoeidheid te leren herkennen én te erkennen, voordat het te laat is.

„Continu in de vecht- of vluchtstand staan kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. En juist daarom is rust, een moment van bezinning zo belangrijk. Laat dat alleen voor ondernemers nou net dé uitdaging zijn. Want hoe combineer je een eigen bedrijf, met een hectisch gezinsleven en vind je tóch nog die momenten voor jezelf? Een goede werk-privébalans is hierin onmisbaar. Veel ondernemers merken te laat dat ze in een permanente staat van onrust verkeren. Vooral in sectoren waar werk en privé moeilijk te scheiden zijn zie je dat ondernemers nooit echt kunnen loslaten.”

„Sociale media en Whatsapp zorgen ervoor dat ondernemers altijd aanstaan, waardoor de rust nog meer onder druk komt te staan. Het gevolg? Een gebrek aan ruimte voor creatieve ideeën en reflectie. Terwijl juist die pauze de creatieve vonk kan laten overslaan.”

Bewust van rust

We weten allemaal dat productiviteit een hele belangrijke maatstaf is voor een succesvolle bedrijfsvoering, maar het kan nooit ten koste gaan van je eigen welzijn. Het gaat om een bewuste afweging: wanneer is het tijd om te stoppen en te herstellen?

Van der Vleuten: „Mijn eerste tip: sta stil bij wat je energie geeft en wat niet. Als je merkt dat spanningen toenemen, is het tijd voor reflectie. Durf achteruit te kijken en jezelf de vraag te stellen: wil ik deze weg blijven bewandelen? Het ontwikkelen van een routine waarin rust en reflectie een vast onderdeel vormen, helpt je om niet alleen je bedrijf, maar ook jezelf sterk te houden.”

„Leg soms die telefoon een uurtje weg, blijf een avond uit de buurt van je werk-inbox en plan tijdens je werkdag korte breaks om even weer op te laden. Of neem gewoon af en toe een dagje vrij. Het is niet nodig om meteen uren te mediteren of drie weken op luxe vakantie te gaan; kleine, bewuste pauzes om te kunnen reflecteren zijn al effectief.”

Veel ondernemers worstelen met het financieren van rustmomenten omdat ze denken dat elke minuut die je niet werkt, je feitelijk gewoon geld kost. Maar wat als je dat perspectief zou veranderen? Van der Vleuten: „Als tweede tip zou ik adviseren om je financiën op orde te brengen, je te verzekeren tegen eventueel uitval – daar hebben we bij Centraal Beheer uitstekende mogelijkheden toe – en prioriteiten te stellen. Op die manier creëer je ruimte voor rust zonder dat je bedrijf daaronder lijdt.”

Het maken van een realistisch budget en investeren in de juiste ondersteuning kan helpen om een buffer te bouwen. Zo voorkom je dat je constant in de overlevingsstand staat. Hoe kan ik mijn bedrijf zo organiseren dat ik niet alleen financieel, maar ook mentaal gezond blijft?”

„Als derde tip: kijk goed naar je werk-privébalans. Als je je werk te vaak de boventoon laat voeren, sta dan eens even stil bij wat je privé hiervoor moet missen. Is dat het uiteindelijk nou écht wel waard of kan het soms ook even wachten? Wat me meteen bij mijn laatste tip brengt: Accepteer dat opkomen voor je mentale gezondheid geen teken van zwakte is. Het is júist een vorm van goed ondernemerschap én draagt ook bij aan de duurzame groei van je bedrijf. Vrij nemen is óók een vorm van goed ondernemerschap. Maak dit dus onderdeel van je bedrijfsvoering.”

