Hyundai biedt zakelijke rijder veel luxe én lage bijtelling

Veel ondernemers hebben het liefst alles. Dus zowel innovatief en duurzaam rijden, áls voordelig uit zijn, én met een mooi design voor de dag komen. Een ogenschijnlijk onmogelijke combinatie. Maar volgens Ruben Keuter, Managing Director van Hyundai Motor Nederland, ligt juist daar de kracht van de nieuwe Business Editions en Pure Editions.

Hyundai heeft een ijzersterke positie op de automarkt voor particulieren en is vastbesloten om datzelfde voor elkaar te krijgen op de zakelijke markt. ,,Wij luisteren naar wat de berijder en ondernemer wil. Of dat nu een zzp’er is die dagelijks op pad is, een mkb’er die klanten bezoekt of een fleetowner die tientallen auto’s in beheer heeft: voor al die profielen bieden we een aantrekkelijk aanbod.” Met een verlaagde fiscale waarde, omdat het merk weet dat veel ondernemers de zakelijke auto ook privé rijden met bijtelling.

Betrouwbaar netwerk van meer dan 50 dealers

In de huidige markt waar veel nieuwe innovaties en merken zijn gelanceerd, benadrukt Keuter het belang van betrouwbaarheid en kwaliteit. ,,Hyundai is al bijna vijftig jaar actief op de Nederlandse markt, is als onderdeel van Hyundai Motor Group wereldwijd top-3 speler en heeft een landelijk dekkend netwerk van meer dan vijftig dealers in Nederland.” Volgens hem biedt dat ondernemers kwaliteit en vertrouwen. ,,Zeker in tijden van transitie zoeken ondernemers zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Ook de kwaliteit en ervaring na aankoop zijn volgens hem cruciaal. ,,We hebben veel innovatieve proposities gelanceerd. Hyundai is een van de eerste merken die ultrasnelladen heeft geïntroduceerd met het 800-volt platform. Recent zijn wij overgegaan naar de My Hyundai-app waarin alle functionaliteiten en services centraal te bedienen zijn en het een verlengstuk is van het voertuig. Deze innovaties komen vaak met uitdagingen en wij bieden dit pas aan als het in de praktijk goed werkt, hierdoor is onze gebruikerservaring subliem, dag in, dag uit.”

Wereldwijd top 3 met meer dan 50 dealers in Nederland: dat biedt kwaliteit en vertrouwen

De slimme keuze

Hyundai presenteerde dit jaar de N-Line Business Editions van onder meer de TUCSON Plug-in Hybrid, KONA Electric, IONIQ 5 en IONIQ 6. Met sportief design, sideskirts en exclusieve velgen springen de modellen direct in het oog. Binnen wacht de bestuurder een hoogwaardig interieur met sportstoelen, aluminium pedalen en een rijk uitgerust infotainmentsysteem met indrukwekkend display.

Zelf is Keuter erg enthousiast over de extra luxe, die is toegevoegd om het voor ondernemers nog aantrekkelijker te maken. ,,Neem bijvoorbeeld het premium-audiosysteem in de modellen. Met maar liefst 7 speakers en een subwoofer. Heerlijk voor muziek, en kraakhelder voor een zakelijke podcast.”

De Pure Editions voegen daar bovendien scherpe fiscaliteit en een indrukwekkend rijbereik aan toe. Zo biedt de KONA Electric Pure Edition een actieradius tot 510 kilometer (WLTP) voor € 36.995 rijklaar. ,,Dat is momenteel het hoogste rijbereik voor de laagste netto bijtelling in dit segment” zegt Keuter. Maar ook wie kiest voor ultrasnelladen is met de IONIQ 5 goed uit, dit is momenteel het meest aantrekkelijke model in de markt met een 800-volt laadsysteem. ,,Zo is elektrisch rijden niet alleen verantwoord, maar ook slim.”

Als hybride, plug-in hybride, elektrisch en op waterstof

Hyundai onderscheidt zich door als een van de weinige merken een volledig portfolio te bieden: van verbrandingsmotoren (ICE) tot hybride, plug-in hybride, volledig elektrisch én waterstof elektrisch. Het blijkt een nadrukkelijke keuze, omdat het merk wil blijven investeren in de elektrificatie van wagenparken. Hyundai wordt inmiddels als voorloper beschouwd op dat gebied, met maar liefst 75% van de verkopen als Hybride, Plug-in Hybride of EV in Nederland.

Het merk was bijvoorbeeld een van de eerste autofabrikanten die het 800 volt platform voor ultrasnel laden introduceerde. Keuter: ,,Dat betekent dat je na 5 minuten snelladen weer 100 km extra actieradius hebt. Berijders die veel onderweg zijn of thuis beperkte laadmogelijkheden hebben, kunnen sneller en betrouwbaarder laden met 800 volt.”

Ook blijft Hyundai significante investeringen doen in technologie. Er wordt gewerkt aan de volgende fase van software-defined vehicles. ,,Met het nieuwe Pleos-platform zetten we een volgende stap in slimme mobiliteit en gebruiksgemak. Pleos is meer dan een infotainmentsysteem en gaat services bieden die ook zeer interessant zijn voor ondernemers en fleetowners.”

Prijswinnend goed

Nagenoeg alle elektrische Hyundai modellen hebben diverse prijzen ontvangen. De IONIQ 5 werd al eens uitgeroepen tot zowel de World Car of the Year als de World Electric Car én het World Car Design of the Year. ,,Het design is onderscheidend, maar vooral de rijervaring overtuigt,” aldus Keuter. ,,Je merkt direct dat we al jaren ervaring hebben met elektrificatie, bovenop onze tientallen jaren ervaring als betrouwbaar automerk.”

Wie dat zelf wil ervaren profiteert nog tot het eind van het jaar van extra voordeel. De Hyundai Business en Pure Editions zijn nu nog verkrijgbaar met 17% bijtelling over de eerste € 30.000. Door de verlaagde fiscale waarde én de bijtellingskorting kan het netto voordeel oplopen tot meer dan € 100 per maand. ,,Dit is hét moment om een proefrit te maken en nog dit jaar te rijden. Je combineert fiscale voordelen met een auto die duurzaam, luxe is en de juiste looks heeft. Voor veel berijders is dat de ideale mix.”