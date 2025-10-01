Zzp’er Jaap over factoring: ‘Ook bij kleine bedragen is het rendabel’

Geen zorgen over de liquiditeit van je bedrijf, geen ongemakkelijke telefoontjes over geld met opdrachtgevers en facturen die binnen een dag worden betaald. Dit klinkt veel ondernemers als muziek in de oren, maar vaak ook iets dat enkel voor grote bedrijven is weggelegd, én als duur. Dacht je.

Lees verder onder de advertentie

Ook zzp’ers kunnen genieten van de voordelen van factoring van Voldaan. Ondernemers als Jaap Stalenburg (61) bijvoorbeeld. „Ik heb geen kopzorgen over geld. Heerlijk.”

Mediaman

Jaap is een echte mediaman. Hij werkte als journalist, verslaggever en eindredacteur bij verschillende regionale en landelijke radio- en televisieprogramma’s en maakte de bekende documentaire over wielrenner Tom Dumoulin. Als manager communicatie bij TVM Verzekeringen vervulde hij met de introductie van een eigen camerateam voor de TVM Schaatsploeg een pioniersrol op het gebied van contentcommunicatie. Jaap: „Ik houd niet zo van hokjesdenken. Ik wil gewoon leuke dingen doen met leuke mensen.”

In 2018 begint Jaap voor zichzelf als communicatieadviseur op het snijvlak van bestuur, media en publieke opinie. Aan de diversiteit van zijn werk is weinig veranderd. „Ik ondersteun besturen in lastige situaties, maar ik word ook ingehuurd als sportverslaggever en podcastmaker.” Het levert hem leuke klussen op, maar brengt ook een uitdagende bedrijfsvoering met zich mee, en daar heeft Jaap wél iets aan veranderd.

Lees verder onder de advertentie

Toen: eindeloos wachten op betaling

Want hoewel hij aan werk geen gebrek heeft, ziet Jaap dat maandelijks niet terug op zijn bankrekening. „Toen ik net begon, zat ik vaak heel lang op mijn geld te wachten. Zo had ik een opdrachtgever die gerust twee of drie maanden deed over het betalen van mijn factuur, terwijl ik gewoon mijn inkomen wilde hebben. Het is een rare tegenstelling. Je hebt een sterke positie als het gaat om je netwerk en om wat je kan, maar een zwakke als het gaat om geld.”

Nu: verzekerd van inkomen

Tijd - maar toegegeven, ook zin - om zelf achter zijn geld aan te gaan heeft Jaap niet. „Ik wil geen ongemakkelijke telefoontjes plegen met mijn klanten en leuren om mijn geld. En heel eerlijk: ik ben er te lui voor. Dat is het fijne aan Voldaan. Dat doen zij voor je. Zij bellen met je klant als die niet betaalt en nemen je alle rompslomp uit handen. Zo weet je zeker dat je elke maand je geld hebt.”

De werkwijze is heel simpel, legt Jaap uit. „Als ik een factuur heb, dien ik ‘m in bij Voldaan. Een dag later staat het geld op mijn rekening. Daar betaal je per factuur een kleine fee voor, maar die is me alles waard, want ik heb geen enkele kopzorg meer over geld. Ook nemen ze je hele debiteurenbeheer over. Perfect, want ook daar ben ik te lui voor.”

Lees verder onder de advertentie

Cashflow op peil

Naast financiële zekerheid zorgt factoring ook voor voldoende cashflow en ook die is belangrijk voor zzp’ers, legt Jaap aan de hand van een eigen voorbeeld uit. „Ik woon in Friesland en werk in de Randstad. Alleen al aan vervoerskosten ben ik achthonderd tot duizend euro per maand kwijt. Ik hoor ook weleens verhalen van zzp’ers die een nieuwe laptop moeten kopen voor een bepaalde klus. Dan moet je cashflow wel op orde zijn.”

Als het zo simpel is, waarom zijn er dan nog ondernemers die onnodig met tijd en opdrachtgevers blijven stoeien over geld? Jaap: „Ik denk dat veel ondernemers denken dat factoring alleen loont als het om hele grote bedragen gaat. Dat is niet zo. Ook bij facturen vanaf achthonderd tot duizend euro is het rendabel. Daarbij kun je de vergoeding fiscaal verrekenen. En vergeet niet, het gaat niet alleen om cashflow. Ze nemen ook je debiteurenadministratie over, je houdt de relatie met je klant goed, je hoeft niet te jengelen om geld. Het neemt je zo veel stress uit handen.”

Focussen op ondernemen

Hij vervolgt: „Voldaan bestaat uit een club jonge en enthousiaste mensen. Een generatie die met je meedenkt, snel kan schakelen, en wel vooruit wil. Zeker in deze roerige economische tijden is dit de partij die je aan je zijde wil.”

Lees verder onder de advertentie

Doordat Voldaan hem volledig ontzorgt op het gebied van debiteurenbeheer en cashflow, kan Jaap zich focussen op wat hij écht leuk vindt: ondernemen. Ideeën heeft hij genoeg. De rode draad? Toch wel de wielersport. „De Tour de France is geen wielerwedstrijd, het is het leven. Liefde, list en bedrog: alles zit erin. Daar zouden we eens een film van moeten maken.”