Marleen Kelderman waagde de sprong in retail en runt nu succesvolle chocoladecadeauwinkel

Op zoek naar een origineel chocoladecadeau, liep Marleen Kelderman tegen dichte deuren aan. De standaard bonbonverpakkingen spraken haar niet aan. Twee jaar later runt ze Chocolate Stories in Deventer: een winkel waar chocolade, verhalen en perfecte smaak samenkomen.

Op een vrijdagmiddag struinde Marleen de stad af op zoek naar een mooi chocoladecadeau. Ze vond vooral simpele zakjes en standaarddoosjes. „Niets waarvan ik dacht: dit past echt bij de gelegenheid.” De frustratie bracht haar op een idee. Samen met haar man Peter werkte ze het winkelconcept uit. Ze volgden een opleiding tot chocolatier, doken in marktonderzoek en ontwierpen een geheel eigen verpakking: een chocoladeboek, met titels als ‘Alles voor jou’, ‘Het groene geluk’ en ‘La Dolce Vita’. Elk boek heeft een eigen verhaal en past door de brievenbus.



De winkel kreeg de sfeer van een bibliotheek, compleet met boekenplanken vol chocoladeboeken. „We wilden een winkel neerzetten die mensen niet snel vergeten. Een plek waar je rondloopt, je verwondert en denkt: ‘Wauw, dit is echt iets bijzonders om cadeau te doen’.”

Marleen Kelderman van Chocolate Stories. Foto: Lars Smook

Extra financiering nodig voor Chocolate Stories

Ondanks een flinke spaarpot, bleek extra financiering voor Chocolate Stories noodzakelijk. Via andere ondernemers hoorde Marleen over Qredits, een stichting zonder winstoogmerk die ondernemerschap bevordert en versterkt met krediet, coaching en trainingen. Ze stuurde een uitgebreid ondernemingsplan in, waarin ze risico’s en scenario’s scherp uiteenzette.



„Ik dacht alles te hebben doorgerekend, maar er zijn altijd onverwachte kosten. Liesbeth, mijn bedrijfsadviseur bij Qredits, stelde goede vragen, waardoor we nog beter over ons plan nadachten.” Naast de lening volgde Marleen trainingen in boekhouden en social media en kreeg ze toegang tot het onafhankelijke netwerk van coaches van Qredits. „Als starter moet je overal verstand van hebben: ik ben chocolatier, marketeer, boekhouder en klantenservice tegelijk. Dan helpt het enorm als je kunt terugvallen op mensen die weten waar ze over praten.”

Persoonlijk contact gaf vertrouwen

De betrokkenheid van Liesbeth was in het hele traject voelbaar. „Ik voelde me geen nummer. Liesbeth keek niet alleen naar de cijfers, maar ook naar het verhaal achter ons plan.” Die aanpak gaf het vertrouwen om verder te bouwen. „In de eerste fase van je bedrijf heb je iemand nodig die eerlijk naar je kijkt, risico’s benoemt, maar ook ziet wat je potentieel is. Dat gaf voor ons echt een stevig fundament om op verder te gaan.”



De ervaring die Marleen bij Qredits opdeed, bracht ze vervolgens direct in de praktijk in haar winkel.

Chocolate Stories vraagt tijd, uitleg en doorzettingsvermogen

Chocolate Stories is anders dan een doorsnee chocoladewinkel. De winkel oogt als een bibliotheek en het product vraagt om uitleg. Niet iedereen begrijpt meteen dat het om een cadeauconcept gaat. „Veel mensen zien chocola en lopen door. Je moet echt investeren in het verhaal. En blijven bijsturen.” Marleen merkt dat klanten die het concept eenmaal begrijpen, vaker terugkomen. „Als mensen het cadeau eenmaal hebben gegeven, zien ze de impact ervan en komen ze terug.”



Ook bedrijven tonen interesse. „Waar mogelijk kiezen we voor duurzame materialen: de verpakkingen zijn FSC-gecertificeerd, de binnenzijde is gemaakt van gerecycled rPET en de chocolade draagt het Cacao-Trace keurmerk. Ook het feit dat de boeken te personaliseren zijn en door de brievenbus passen, maakt Chocolate Stories een interessant relatiegeschenk.”



Seizoensinvloeden blijven een uitdaging. In de zomer kopen mensen minder snel chocolade. Om daar op in te spelen, gebruikt Chocolate Stories koelverpakkingen zodat de producten ook bij warm weer goed aankomen.

Groei met een duidelijke koers

In plaats van snel nieuwe winkels te openen, kiest Marleen bewust voor groei via haar webshop en voor uitbreiding in shop-in-shops en geselecteerde verkooppunten. „We bewaken ons concept heel bewust: het moet zijn eigen karakter behouden, anders verliezen we wat Chocolate Stories bijzonder maakt.”



Online investeert Marleen in zichtbaarheid via Instagram en LinkedIn. Daar deelt ze verhalen achter de producten en betrekt ze haar klanten actief bij de groei van het merk. „Storytelling is voor ons net zo belangrijk als de chocolade zelf.”



Voor de feestdagen werkt Marleen aan een speciaal kerstboek, waarbij sfeer, verpakking en smaak weer perfect moeten samenkomen. „We ontwikkelen ons concept langzaam verder, steeds met de vraag in ons achterhoofd: hoe blijven we verrassen zonder uit het oog te verliezen waar we ooit voor begonnen zijn?”

Ondernemen is leren, aanpassen en doorzetten

De afgelopen twee jaar noemt Marleen intensief en leerzaam. „Je moet geduld hebben. Soms loopt het storm in de winkel, soms is het rustig. Belangrijk is dat je blijft bouwen en je flexibel blijft aanpassen.”



Ze ontdekte dat succes niet zit in grote sprongen, maar in kleine, consistente stappen. „Elke klant die terugkomt, elke positieve reactie, dat zijn de signalen dat je op de goede weg bent.” Haar advies aan andere starters? „Begin. Wacht niet tot alles perfect is. Zorg dat je je cijfers kent, maar gun jezelf ook de tijd om te groeien. Bouw aan je product en je verhaal. En zoek partners die niet alleen in je plannen geloven, maar ook naast je blijven staan als het even tegenzit.”