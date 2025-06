MINI is minder mini dan vaak gedacht: volwaardige gezins- en zakenauto

Wie een auto van de zaak - of een mobiliteitsbudget - heeft en de leaseauto ook privé gebruikt, kiest vaak voor een model waarin het hele gezin comfortabel in mee kan. SUV’s en stationwagons zijn hierbij populair. En die komen soms uit onverwachte hoek.

De zakelijke auto is tegenwoordig bijna altijd een vijfdeursuitvoering en steeds vaker elektrisch aangedreven. Volgens de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) was in 2024 ruim één op de drie verkochte personenwagens volledig elektrisch. Binnen de leasemarkt steeg dat aandeel zelfs van 34 procent naar 44 procent. Bijna de helft van alle leaseauto’s rijdt inmiddels op stroom.

Elektrisch rijden: comfortabel, krachtig en stil

Elektrische voertuigen winnen snel terrein – en niet zonder reden. De actieradius wordt steeds groter, laadtijden worden korter en het comfort neemt voortdurend toe. Bestuurders ervaren het directe koppel van de elektromotor als krachtig en soepel en waarderen vooral de stilte in het interieur. Geen trillingen, geen motorgeluid – alleen maar rust. Wie overstapt op elektrisch rijden, wil vaak niet meer terug.

MINI zet vol in op elektrisch

Autofabrikanten spelen in op deze trend. MINI is hier een goed voorbeeld van. „Onze prijslijst begint tegenwoordig daarom met een elektrische MINI en dat sluit goed aan op de markt”, zegt Coert Jan Krietemeijer, Head of MINI Nederland. „Vorig jaar was de verdeling tussen benzine en elektrisch nog 50/50. Dit jaar verwachten we dat 70 procent van onze verkopen elektrisch is. Vooral in het compacte segment is de belangstelling groot.”

De grote actieradius van de nieuwste modellen speelt een belangrijke rol. Zo haalt de MINI Countryman dankzij het lage verbruik tot wel 462 kilometer op één volle accu. „Dat is ruim voldoende voor dagelijks woon-werkverkeer en veel langere ritten. En als je dan tóch moet bijladen, ben je aan de snellader zo weer onderweg”, aldus Krietemeijer.

Coert Jan Krietemeijer, Head of MINI Nederland. Foto: Mark Litjens

Go-kartgevoel blijft het DNA van MINI

Elektrisch rijden is bij MINI niet alleen een technische vooruitgang, maar blijft trouw aan het karakter van het merk. MINI staat immers bekend om zijn unieke rijgedrag. „Iedereen die ooit in een MINI heeft gereden – zelfs in de klassieke oer-Mini – herinnert zich dat kartgevoel met een glimlach”, zegt Krietemeijer.

De oer-Mini, ontworpen door Alec Issigonis in de jaren vijftig, was een antwoord op de hoge brandstofprijzen. Door slimme plaatsing van de wielen op de uiterste hoeken en een dwarsgeplaatste motor voorin, ontstond een compacte auto die ruimte bood aan vier volwassenen en bovendien fantastisch reed. Het lage zwaartepunt, de motor die de aangedreven voorwielen extra stevig op het asfalt drukt en de directe besturing zorgden voor een ongekende wegligging, vergelijkbaar met een go-kart.

Toen de Britse racelegende John Cooper zich over de Mini ontfermde, ontstond de sportieve Mini Cooper. Daarmee won het merk onder meer de legendarische Rally Monte Carlo (1964–1967) en de Nederlandse Tulpen Rally in 1962. Deze sportieve erfenis leeft voort in de huidige generatie MINI’s.

MINI vandaag: ruimte, technologie én emotie

Hoewel het design door de jaren heen flink is geëvolueerd, is het gevoel van toen nog steeds aanwezig. Zet een klassieke Mini naast een moderne MINI Countryman of Aceman, en je ziet hoe het merk is gegroeid – letterlijk en figuurlijk. De hoofdletters in MINI symboliseren die ontwikkeling. Krietemeijer: „Je hebt nu een volwaardige gezinsauto met vijf deuren, meer ruimte en moderne technologie – maar nog steeds met dat karakteristieke Go-Kart gevoel.”

Het accupakket in de bodem zorgt bovendien voor een nog lager zwaartepunt, wat de wegligging en het stuurgedrag nog verder verbetert. Of zoals Krietemeijer het zegt: „Het rijden zorgt voor serious fun.” Iets wat je meteen merkt tijdens een proefrit bij de MINI-dealer. Nog voor je de straat uit bent, verschijnt er een glimlach op je gezicht.

Slimme keuze voor zakelijke rijders

De compacte SUV MINI Aceman en de volbloed SUV MINI Countryman als volwaardige elektrische gezinsauto? Dat is dus niet zo vreemd als het lijkt. Grote MINI’s met bovendien een gunstigere fiscale waarde dan een benzineversie. Omdat de instapmodellen bij MINI elektrisch zijn. „Daar komt bij dat elektrische MINI’s een goede restwaarde hebben en lage onderhoudskosten kennen. Samen levert dat gunstige leaseprijzen en bijtelling op”, besluit Krietemeijer.

Ontdek hier alle zakelijke voordelen van MINI.