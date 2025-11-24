Gratis digitaliseringshulp voor mkb blijft liggen: ‘Breed aanbod moet zichtbaar worden’

Een nieuw landelijk loket moet mkb’ers helpen met digitalisering, AI en cybersecurity . Vijf innovatiehubs hebben daarvoor hun dienstverlening gebundeld. De praktijk is alleen minder soepel: de meeste ondernemers weten niet dat het netwerk bestaat, waardoor waardevolle steun en kennis blijft liggen. „Belangrijk dat ondernemers aanbod aan initiatieven en instrumenten écht zien.”

In meerdere regio’s, waaronder Zuid-Holland, Noord-Nederland en Oost-Nederland, werken vijf European Digital Innovation Hubs (EDIH) samen om mkb’ers vooruit te helpen met digitalisering, procesoptimalisatie en technologische vernieuwing. Sinds kort vormen die hubs één landelijk netwerk met één intakepunt, bedoeld om ondernemers sneller bij de juiste expertise te brengen. Toch blijkt dat veel mkb’ers het loket nauwelijks kennen.

Einde aan versnippering van initiatieven?

De samenwerking moet een einde maken aan de versnippering van initiatieven en regelingen waar ondernemers tegenaan lopen. Door één ingang te bieden willen de hubs voorkomen dat bedrijven verdwalen tussen subsidies, adviesbureaus en losse projecten. De landelijke coördinatie ligt bij Arthur Leijtens, die de afgelopen maanden werkte aan het verbinden van de verschillende hubs.

Waar mogelijk worden activiteiten regionaal gecoördineerd en verwezen tussen hubs voor specialistische diensten Arthur Leijten Landelijk programmamanager EDIH’s

Leijtens ziet het bundelen van die diensten als een noodzakelijke stap om ondernemers eindelijk sneller op de juiste plek te krijgen. „We hebben de afgelopen maanden besteed aan het goed verbinden van de EDIH’s, zodat een landelijk coherent ecosysteem ontstaat dat efficiënter en effectiever samenwerkt. Waar mogelijk worden activiteiten regionaal gecoördineerd en verwezen tussen hubs voor specialistische diensten. Ook delen we best practices. Op die manier worden we het centrale loket voor digitale innovatie voor het mkb.”

Grote verschillen in AI-adoptie

De vraag naar digitale ondersteuning is volgens de hubs groot, maar de kennisniveaus lopen uiteen. Sommige ondernemers experimenteren al met geavanceerde data-analyse of autonome systemen, terwijl anderen nauwelijks weten hoe ze AI kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering.

Leijtens ziet dat dagelijks terug in gesprekken met ondernemers: „Bij de adoptie van AI zijn er grote verschillen. Sommige mkb’s werken al met geavanceerde AI-toepassingen, terwijl een grote groep nog nauwelijks weet wat AI voor hen kan betekenen.”

De hubs proberen dat gat te dichten via bewustwording en gerichte ondersteuning. Er zijn regionale experts, innovatiemakelaars en testfaciliteiten beschikbaar. Ondernemers kunnen gratis een digitale scan laten uitvoeren of een proof-of-concept testen zonder direct grote investeringen te doen.

Cybersecurity blijft onderaan de lijst

Naast AI valt vooral op dat cybersecurity bij veel ondernemers in het mkb een lage prioriteit heeft. Ondanks het groeiende aantal incidenten zien ondernemers beveiliging vaak als kostenpost, niet als manier om hun continuïteit te beschermen.

De EDIH’s proberen dat te doorbreken. Zo loopt er een Cybersecurity Roadshow, gecoördineerd door Security Delta (HSD), waarbij bedrijven laagdrempelig een assessment kunnen doen. Er is bovendien een expert-database waarin kennisinstellingen en commerciële partijen zijn gekoppeld aan concrete vragen van ondernemers.

Wie wil vernieuwen, kan nu sneller worden geholpen

Toch komt een groot deel van de bedrijven pas in actie na een incident of bijna-incident. De hubs signaleren dat als een structureel probleem dat ook de concurrentiepositie van het mkb raakt.

AI en cybersecurity topprioriteit Europese Commissie

De samenwerking met Topsector ICT is onderdeel van het netwerk. Programmamanager Tijs Koops zegt daarover: „Topsector ICT beschikt over middelen, en wij weten wat er speelt bij het mkb. Als die twee werelden samenkomen, versterken we elkaar.”

De Europese Commissie heeft cybersecurity en AI tot prioriteit gemaakt binnen het EDIH-netwerk, wat goed aansluit op de Nederlandse praktijk. Koops ziet dat als voordeel voor ondernemers: wie wil vernieuwen, kan nu sneller worden geholpen zonder te verdwalen in beleidslagen.

Ambitie: meer ondernemers in mkb bereiken

De hubs willen de komende jaren groeien in bereik en impact. De infrastructuur en expertise liggen er, maar de grootste uitdaging is nu het bereiken van ondernemers die buiten beeld blijven.

Zolang die route onduidelijk blijft, bestaat het risico dat het netwerk vooral klaarstaat voor bedrijven die de weg ernaartoe uit zichzelf al weten te vinden.

