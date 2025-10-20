Ondernemers kunnen duizenden euro’s Aof-premie terugvorderen

Veel ondernemers hebben jarenlang te veel Aof-premie afgedragen aan het UWV. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfond (Aof) lijkt in bijna alle gevallen hoger te zijn vastgesteld dan strikt noodzakelijk, wat bij ondernemers de vraag oproept of er sprake is van een verkapte belastingheffing. Massaalbezwaar.nl helpt bedrijven om te veel betaalde premie terug te vorderen.

„Zo’n 20 procent van iedere euro Aof-premie die werd overgemaakt aan het UWV is onterecht,” claimt fiscalist Cor Overduin, die Massaalbezwaar.nl opzette. „Dat moet worden rechtgezet, zeker in deze tijd van stijgende kosten voor veel bedrijven.” Hij zette eerder een succesvolle claim op tegen de onterechte Box 3-belasting, beter bekend als het Kerst-arrest. Overduin staat sterk in zijn schoenen en heeft er vertrouwen in dat ook deze keer de overheid over de brug moet komen.

Te veel Aof-premie betaald

De kosten van sociale uitkeringen, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, worden in Nederland gedekt door premies die werkgevers gezamenlijk betalen over de lonen van hun werknemers. Het betalen van de premie gebeurt via een zogeheten omslagsysteem. De overheid bepaalt de premie op basis van de verwachte totale uitgaven. Is er in een jaar tijd naar schatting 15 miljard euro nodig in het arbeidsongeschiktheidsfonds? Dan wordt de premie zo vastgesteld dat die 15 miljard binnenkomt.



Werkgevers hebben volgens het initiatief mogelijk jarenlang te veel premie betaald. Duizenden werkgevers hebben onterecht te veel premie betaald. „Daardoor zitten er nu miljarden te veel in het fonds, bovenop de werkelijk te verwachten kosten voor de uitkeringen aan arbeidsongeschikte medewerkers,” legt Overduin uit.



Demissionair minister Eddy van Hijum leek dat bovendien al eens te bevestigen. In het tv-programma EenVandaag gaf hij aan dat het fonds ook gebruikt wordt voor ‘andere boekhoudkundige doeleinden’, iets dat volgens de fiscalist absoluut niet zou moeten kunnen.



Werkgevers hebben volgens het initiatief mogelijk jarenlang te veel premie betaald. Duizenden werkgevers hebben onterecht te veel premie betaald. „Daardoor zitten er nu miljarden te veel in het fonds, bovenop de werkelijk te verwachten kosten voor de daadwerkelijke uitkeringen aan arbeidsongeschikte medewerkers,” legt Overduin uit. Demissionair minister Eddy van Hijum leek dat bovendien al eens te bevestigen. In het tv-programma EenVandaag gaf hij aan dat het fonds ook gebruikt wordt voor ‘andere boekhoudkundige doeleinden’.

Met de gratis calculator van Massaalbezwaar kan jij uitrekenen hoeveel Aof-premie jouw bedrijf teveel heeft betaald! Hiervoor heb je alleen de jaarlijkse sv-loonsom nodig.

Collectieve claim

Dat bedrijven zich in de onterecht betaalde Aof-premie herkennen, blijkt uit het enorme aantal aanmeldingen kort na de livegang begin dit jaar. Fiscalist en mede-initiatiefnemer Jacob Mook vertelt: „Bedrijven kunnen zich sinds januari bij ons aanmelden om deze collectieve claim zo groot mogelijk te maken. Inmiddels hebben ruim 1.000 bedrijven dat gedaan, waardoor de totale claim al in de miljoenen loopt.”



Massaalbezwaar.nl maakt zich sterk voor deze ondernemers. „We hebben een portaal ontwikkeld, om het bedrijven makkelijker te maken om zich bij ons aan te sluiten. Wij verzamelen de benodigde gegevens, dienen namens hen de claim in en zorgen ervoor dat alle juridische en administratieve stappen correct worden uitgevoerd,” aldus Mook. Het doel is om het bedrijven makkelijk te maken en ze de benodigde juridische ondersteuning te bieden bij een gezamenlijke claim.



Massaal Bezwaar pakt de Aof-claim professioneel en zorgvuldig aan. Omdat aanmelden zo soepel en eenvoudig gaat adviseer ik het al mijn klanten Rob Bosbaan Belastingadviseur

Doorgewinterde fiscalisten

Fiscalist Overduin beet zich eerder met succes vast in de Box 3-belasting, waarmee ze particulieren hielpen. Deze keer richt hij zich samen met Mook op onrecht voor ondernemers.

,,Ondernemers wordt onrecht aangedaan, door een onterecht hoge premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds,” zegt Overduin. ,,In zo’n geval zoeken we met elkaar naar een manier om dit groot aan de klok te hangen en het betrokkenen makkelijk te maken om zich aan te sluiten.” In dit geval betekende het anderhalf jaar voorbereiding om tot in de puntjes uit te zoeken hoe het zit. Daardoor is nu duidelijk wat er precies is gebeurd en hoeveel ondernemers waarschijnlijk terug kunnen vorderen.

Duizenden euro’s per werkgever

Uit de berekeningen van de fiscalisten blijkt dat veel werkgevers tot tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s terug kunnen vorderen. Dat is geld dat direct terugvloeit in het bedrijf. ,,Dat is een welkome financiële meevaller,” concludeert Mook. ,,Tegelijkertijd is het ons te doen om het onrecht dat bedrijven is aangedaan door jarenlang te veel premie te innen. Dat moet worden rechtgezet, zodat de Aof-premie een eerlijke afspiegeling vormt van wat werkgevers moeten bijdragen om de sociale kosten van arbeidsongeschiktheid te dekken.”

Bedrijven met enkele tientallen werknemers hebben waarschijnlijk duizenden tot tienduizenden euro’s te veel betaald. Uit berekeningen van de initiatiefnemers blijkt dat een bouwbedrijf met 20 medewerkers en een jaarlijkse sv-loonsom van 700.000 euro waarschijnlijk zo’n 10.500 euro te veel premie heeft betaald, omdat er gemiddeld 1,5% te veel premie werd betaald. Bij een bedrijf met 100 werknemers en een sv-loonsom van 3,3 miljoen per jaar loopt dat zelfs op tot 49.500 euro terug te vorderen Aof-premie.