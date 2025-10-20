Afgetrapte sneakers in de gym? Nergens voor nodig, vond ondernemer Joris van Gerven. Zijn orthopedisch verantwoorde sportschoenen bleken een hit: tienduizend verkocht sinds 2022. Met een nieuwe collectie wil hij dit jaar de grens van een miljoen euro omzet doorbreken.

Toen Joris van Gerven en zijn toenmalige compagnon Jeroen, beiden gediplomeerd orthopedisch schoenmaker en fitnessfreaks, ontdekten dat er in Europa geen producenten van orthopedisch verantwoorde sportschoenen voor in de sportschool zijn, besloten ze die zelf te maken.

De schoen van Artin Athletics heeft een bredere zool dan andere sportschoenen, waardoor je stabieler staat. Ook is de zool gemaakt van speciaal rubber voor meer grip. Na anderhalf jaar te hebben gezocht naar een leverancier die hun verhaal begreep en kon realiseren wat de twee voor ogen, kwam de eerste schoen uit in 2022: de Mesh Trainer 1. Er is een vrouwen- en mannencollectie.

Joris vertelt: „Onze schoenen worden gemaakt in China, echt de sportschoenhoofdstad van de wereld. In de stad waar onze fabriek staat, worden ook de schoenen van Puma en Nike geproduceerd.” De heren gebruikten voor de productie hun eigen geld.

Artin Athletics verwacht een miljoen euro omzet in 2025

Het liep goed, de groei was geleidelijk: het eerste jaar was de omzet 20.000 euro, daarna een ton en afgelopen jaar een half miljoen euro. De verwachte omzet voor 2025 is een miljoen. Tot nu toe zijn er zo’n 10.000 paar schoenen van Artin Athletics verkocht.

„Ik heb geen harde cijfers, maar ik geloof dat in elke sportschool wel iemand rondloopt op een paar Artins. Ik zie ze zelf ook regelmatig in de gym. Dat vind ik heel leuk, het geeft voldoening. Je tekent een design, laat het produceren en een jaar later zie je mensen ermee lopen.”

De schoenen zijn via de eigen webshop te koop, daar wordt 85 procent van de aankopen gedaan. Ook kun je voor de schoenen terecht bij zo’n vijftien vestigingen van Intersport. Volgende maand moeten dit er 25 zijn.

Founder Joris van Gerven. Isabella Verduyn Fotografie

Eind vorig jaar werd een angel investor aangetrokken die 600.000 euro investeerde in Artin Athletics. Met dit geld is hard gewerkt aan een nieuwe collectie die volgende week uitkomt. Deze schoenen zijn verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.

Tegelijkertijd is er ook nog eens hard aan een kledinglijn voor mannen en vrouwen gewerkt. Deze wordt vandaag gelanceerd met de collectie nieuwe schoenen. Lacht: „En dan zijn we opeens een heel groot merk. De kledinglijn was wel een uitdaging. We willen ons onderscheiden op materialen en pasvorm, het is niet zomaar een shirt met een logootje erop. We hebben lang gezocht naar een goede partner hiervoor, het mocht geen ondergeschoven kindje worden. Ik ben trots op het resultaat.”

Artin Athletics werkt met sportinfluencers

Om bekender te worden, werkt Joris met influencers. „Bekende influencers uit de sportwereld zijn Kosso, Jay Whey en Jelle Starreveld. Het levert zeker wat op, maar soms zorgt het ook voor hoofdpijn. Ik ben zelfs een keer geblokkeerd door iemand nadat ik schoenen had opgestuurd om te laten testen. Uiteindelijk is het doel om het merk ook een soort influencer te maken. Mensen die geïnteresseerd zijn in fitness worden fan van je merk. Dat zie je ook aan onze reviews en interactie van mensen op je pagina die je niet in het echt kent.”

Begin dit jaar stopte de compagnon van Joris wegens een verschil in visie. Joris: ,,Dat is inderdaad heel jammer, je begint samen en wil samen door. We gaan gelukkig nog goed met elkaar om. Ik haal nog altijd veel voldoening uit mijn werk en ga er volledig voor.”

Doelgroep is nog groot genoeg in Nederland

Joris wil zich voorlopig richten op Nederlandse klanten. ,,Er gaan wekelijks zo’n 3,5 tot 4 miljoen mensen naar de sportschool. De doelgroep in ons eigen land is dus nog groot genoeg. Daarna willen we naar het buitenland. Ik denk dat we beginnen met Duitsland. Wat dat betreft zijn we uniek binnen de fitnesswereld. Aanbieders van supplementen zie je als paddenstoelen uit de grond schieten, maar niet die van orthopedisch verantwoorde sportschoenen voor in de sportschool. We willen met Artin Athletics de Gymshark van de gymschoenen worden.”

