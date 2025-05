‘Onze OFM.-winkel in Deventer voelt aan als clubhuis’

De Nederlandse mannenmodeketen OFM. opent een premium store in Deventer. De missie is duidelijk: of je nu op zoek bent naar een exclusief (maat)pak of een mooie jeans, OFM. heeft het in huis. Want elke man verdient het om er goed uit te zien.

OFM. (voorheen Only For Men) biedt Deventer 550 m2 aan hoogwaardige mannenmode, met topmerken als Paul & Shark, Aspesi, Tramarossa,

Genti en Circolo. „We presenteren hier een premium aanbod”, zegt manager Frank Corbeek. „Naast de bekende kwaliteits- merken is er een speciale hoek voor trouwpakken én een ruimte met colberts.”

Clubhuis voor mannen

OFM. creëert een omgeving waarin mannen zich op hun gemak voelen. „Wij willen een winkel neerzetten die aanvoelt als clubhuis,” vervolgt Corbeek. „Mannen winkelen nu eenmaal anders dan vrouwen. Ze willen gemak, gezelligheid en een efficiënt proces. Daarom begint elk winkel- bezoek bij ons eerst met een kop koffie en een goed gesprek: wie is deze man en wat zoekt hij? Is hij een vertegenwoordiger, die voortdurend in en uit de auto stapt? Dan adviseer ik hem geen broek van Loro Piana, want die stof slijt te snel.

Het draait ons niet alleen om de verkoop van een nieuwe outfit, maar om kleding die écht goed past bij het leven van de man.”

Mensen kopen van mensen, dát is onze kracht

Geen verkopers, maar specialisten

Bij OFM. draait het volgens Corbeek dan ook niet om snelle verkoop, maar om tijd en aandacht. „Kleding kun je overal kopen, het verschil zit hem in de service. Mensen kopen van mensen. En dát is onze kracht.” Zo werken er bij OFM. geen verkopers, maar specialisten. En heeft de winkel onder meer een kostuum-, maatwerk- en jeansspecialist in huis. „Zij kennen niet alleen alleen de merken en pasvormen, maar ook de laatste trends en de beste manieren om een kledingstuk te dragen. Zo bieden wij advies op het hoogste niveau.”

Elke man verdient het om er goed uit te zien

Landelijke dekking in zicht

Met de opening van de 22ste winkel zet OFM. een volgende stap richting landelijke dekking. „De nieuwe vestiging komt op de plek van Aldino Moda Herenmode,” zegt Corbeek. Daarmee borduurt OFM. voort op een geschiedenis in het overnemen van gerenommeerde herenmodezaken. Recent werden familiebedrijven als Rob Vollebregt, Klein Kleding, Van Westen Menswear en Paul Jacobs Fashion toege- voegd aan het netwerk. „We bouwen voort op bestaande expertise en versterken zo ons aanbod in premium mannenmode.”