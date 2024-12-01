Oplossing voor verzuim bij medewerkers biedt unieke investeringskans

Honderd enthousiaste werkgevers zouden liever gisteren dan vandaag starten met het gebruik van het digitale platform van Ubari. Het platform voor positieve gezondheid verlicht en voorkomt stress, spanning en burn-out klachten bij medewerkers. Dat lukt door hen digitaal te begeleiden naar de beste versie van zichzelf. Het bedrijf Ubari heeft een succesvolle aanloop en is daarmee misschien wel één van de meest veelbelovende health-tech bedrijven van dit moment.

Oprichter Gerben Lievers wil graag impact maken, zoals de ervaren en gevierde ondernemer dat altijd heeft gedaan. Daarom hebben geïnteresseerde investeerders de kans om zich in te schrijven voor een unieke investeringskans met aantrekkelijk financieel en maatschappelijk rendement bij succes.

Maar liefst 1 op de 5 medewerkers kampt met stress, spanning en burn-out klachten. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de verzuimgevallen niet medisch is, bovendien blijkt dat er een toename van 30% is van verzuim door stressgerelateerde klachten vergeleken met vijf jaar geleden. Cijfers die deze volksziekte nummer één onderstrepen. Daar moet wat aan gebeuren, zegt Gerben Lievers, de 37-jarige oprichter van het health-tech bedrijf Ubari ,,Werkgevers vertellen ons dagelijks dat we met onze betaalbare, toegankelijke en praktische oplossing iets bieden waar zij al jarenlang naar zoeken,” vertelt Lievers enthousiast. Het health-techbedrijf Ubari speelt in op preventie en de gevolgen van volksziekte nummer één. Het digitale platform voor positieve gezondheid dat stress, spanning en burn-out klachten bij medewerkers verlicht en voorkomt en hen begeleidt naar de beste versie van zichzelf is dan ook niet uit de lucht komen vallen. Hij legt uit: ,,Werkgevers staan vaak met de rug tegen de muur als het gaat om ziekteverzuim onder personeel, waarbij de kosten oplopen tot gemiddeld 400 euro per dag. Buiten de impact die het heeft op de werkdruk bij andere collega’s en de gevolgen voor de medewerker zelf en de thuissituatie.” De gevolgen van stress en burn-out klachten zijn enorm. ,,Met een team van experts hebben we een tal van modules ontwikkeld. Die hebben wij bijvoorbeeld gebundeld tot modulaire ‘tracks’ op basis van bijvoorbeeld life-events, zoals scheiden, verlies van een dierbare of andere momenten die veel emotionele impact hebben en wensen om jezelf te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. Zie ons digitale platform als Netflix, waarmee je wordt begeleid om te werken aan de beste versie van jezelf. Een ‘one-stop-shop’ voor positieve gezondheid. ”

Een overbelast zorgstelsel en een wirwar aan zelfhulpboeken en apps maakt het haast onmogelijk om vertrouwen te houden in een goede keuze om weer vooruit te komen

Burn-out: pikzwarte periode

Uit persoonlijke ervaring weet Lievers bovendien precies waar hij het over heeft. De 37-jarige ondernemer heeft een succesvolle carrière met onder andere vijf vermeldingen in de jaarlijkse Deloitte Technology Fast50 met snelstgroeiende bedrijven van Nederland volgens Deloitte. Hij kreeg zelf, maar ook als werkgever te maken met een burn-out, life events en besloot om van dit bedrijf een levenswerk te maken. Het afgelopen decennium legde hij zich toe op het brede spectrum van positieve gezondheid en 2 jaar geleden kiemde het zaadje uit voor de start van dit digitale platform. Daarom besloot hij: het roer moest om.,,Maar, dat was nog niet zo makkelijk,” vertelt hij. ,,Een overbelast zorgstelsel en een wirwar aan zelfhulpboeken, apps en programma’s maakt het haast onmogelijk om vertrouwen te houden in een goede keuze om weer vooruit te komen.”

Netflix voor positieve gezondheid



Hij besloot dat er één centraal digitaal platform moest komen, om medewerkers te helpen bij stress, spanning en burn-out en hen te begeleiden tot de beste versie van zichzelf. Een digitaal platform waarbij de mens centraal staat en klachten bij de wortels aanpakt. Bovendien besloot hij dat dit hét beste digitale platform moest worden dat er beschikbaar is, het gaat hier om mensenlevens (purpose) dat in balans moet zijn met business (profit). Daarom verdiepte hij zich in positieve gezondheid en verzamelde hij een team van experts om zich heen. Hij betrok allerlei vakgebieden en ontwikkelde het digitale platform, geïnspireerd door onder andere het Institute of Positive Health, een wetenschappelijk instituut voor positieve gezondheid. Op basis daarvan ontwikkelde hij het aanbod waarbij de medewerker centraal staat.

Oplossing voor verzuim bij medewerkers biedt unieke investeringskans. Beeld: Ubari

Miljoenen zoekopdrachten per maand

Zo’n digitaal platform ontwikkelt hij natuurlijk niet zomaar voor zichzelf. ,,De miljoenen zoekopdrachten per maand naar deze thema’s bewijzen dat er een enorme markt voor is, hier in Nederland.” Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 medewerkers deze klachten ervaart. Onder young professionals tussen de 25-45 jaar gaat het zelfs om 50% van hen. Ook van de werkgevers met wie het bedrijf sprak hoorde hij dat het probleem enorme prioriteit heeft, maar dat het aan een oplossing ontbreekt die betaalbaar, praktisch, veilig en toegankelijk is voor medewerkers. Werkgevers zijn in veel gevallen niet direct verantwoordelijk voor de problemen die medewerkers ervaren. Vaak krijgen zij te maken met life-events, die vervolgens invloed hebben op het werk. ,,Daarom willen werkgevers hun medewerkers wel graag faciliteren, en zoeken ze daarvoor een kant-en-klare oplossing. Daarnaast willen werkgevers voorkomen dat medewerkers individueel allerlei apps en programma’s gebruiken. Daarvan is namelijk onduidelijk waar de data precies terechtkomen en of dit aanbod wel bewezen effectief is.”

Met een sterk team

Lievers trok onder andere directeur Paul de Schipper aan, die 30 jaar ervaring heeft in de (internationale) gezondheidszorg als ondernemer en bestuurder. Om zich heen verzamelden ze een team van ontwikkelpartners en een raad van advies vol experts. Zij werken aan een enorme catalogus met modules, die de bouwstenen vormen voor de ‘tracks’ voor medewerkers. Gepersonaliseerd en individueel op maat gemaakt. Het digitale platform werd ontwikkeld, net als het abonnementsmodel. ,,Voor €49 per medewerker per jaar hebben werkgevers de oplossing voor stress, spanning en burn-out onder hun personeel,” vat Lievers het treffend samen. Stel bijvoorbeeld dat een medewerker wil werken aan het eigen zelfvertrouwen, om volgend kwartaal met overtuiging een presentatie te geven. ,,Dan genereert ons digitaal platform een programma op maat.” En wanneer dezelfde medewerker ook kampt met relationele problemen, dan wordt hier tevens alle hulp, ondersteuning en begeleiding in digitale vorm aan toegevoegd. ,,Zie het als LEGO- bouwblokken die modulair zijn tot een persoonlijk zelfhulpprogramma op maat.”

We vinden het belangrijk om dit samen met andere investeerders te doen en ze mee te laten delen

Investeren met jaarlijks rendement



Om de doorontwikkeling van het digitale platform te versnellen, biedt het bedrijf investeerders de kans om deel te nemen. ,,We bieden investeerders de mogelijkheid om in te stappen. Veel van de investeerders doen dat voor 15.000 euro of meer. Daarvoor kopen ze 20 winstcertificaten, die blijvend recht geven op het jaarlijks dividendrendement bij succes. Bovendien stijgt in dat geval de waarde van de winstcertificaten zoals aandelen in de toekomst mee met de waarde van het bedrijf.”, zegt Gerben Lievers. Het bedrijf verkoopt op die manier 2.000 van de in totaal 4.000 certificaten. ,,We vinden het belangrijk om dit samen met andere investeerders te doen. En ze mee te laten delen in zowel het dividend als de waardering van ons bedrijf. Niet alleen om ambassadeurs te realiseren, feeling te houden met de markt van werkgevers, maar ook om mede-eigenaarschap toegankelijk te maken.” Op deze manier hebben investeerders zicht op een aantrekkelijk financieel rendement en maatschappelijke impact bij succes. ,,Dat onderstreept onze maatschappelijke missie, waarmee we beantwoorden aan een sterk verlangen bij tal van werkgevers in Nederland,” licht hij toe.



Dat Ubari een succes zal worden lijkt geen twijfel te bestaan. ,,Met meer dan 100 geïnteresseerde bedrijven hebben we de tractie die we zoeken. Dit aantal neemt met de dag toe. Daarom bieden we investeerders nu graag de kans om in te stappen, zodat we de doorontwikkeling kunnen versnellen en in 2025 groots kunnen lanceren.” Er is door grote interesse nog plek voor een beperkt aantal investeerders, omdat voor de winstcertificaten een beperkte oplage geldt. Inmiddels zijn er ruim 500 geïnteresseerde investeerders ingeschreven en overwegen op dit moment om te investeren of niet. Het combineert een unieke investeringskans, die tegelijkertijd maatschappelijke impact maakt.

