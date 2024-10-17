Hans van Manen (JRE-Jeunes Restaurateurs): ‘Echt ondernemen is iets teruggeven’

Een vol restaurant, tevreden gasten en hét perfecte gerecht: dat is waar chefkoks doorgaans voor leven. Maar soms overstijgt gastronomie het bord. Voor Hans van Manen, CEO van JRE-Jeunes Restaurateurs, draait ondernemen ook om verantwoordelijkheid nemen. „Als ondernemer kun je verschil maken. Niet alleen in je bedrijf, maar ook daarbuiten.”

Zijn overtuiging sluit goed aan bij de visie van JRE-Jeunes Restaurateurs, een internationale vereniging van jonge topchefs en restaurateurs: ondernemen met vakmanschap, creativiteit en oog voor elkaar. „We zijn een non-profitorganisatie die jonge ondernemers ondersteunt”, legt Van Manen uit. „Niet met uniforme regels of recepten, maar door kennis te delen, samen te werken en elkaar te inspireren.”

Toen in 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, besloot JRE niet langs de zijlijn te blijven staan. Vanuit diezelfde ondernemersgeest werkte de vereniging samen met Save the Children om kinderen in nood te helpen.

Als er dan iets speelt waarbij je iets kunt betekenen, dan doe je dat gewoon

Verantwoordelijkheid nemen

Bij JRE-Jeunes Restaurateurs draait alles om gastronomie, gastvrijheid, innovatie en duurzaamheid. Maar voor Van Manen gaat het verder. „Mensen die in de wereld van gastvrijheid werken, hebben het vaak al in zich om te helpen. We werken hard, met veel toewijding, en staan altijd klaar om het anderen naar de zin te maken. Als er dan iets speelt waarbij je iets kunt betekenen, dan doe je dat gewoon.”

Dat gevoel van verantwoordelijkheid werd extra tastbaar toen JRE-Jeunes Restaurateurs een internationaal congres in Berlijn voorbereidde. Terwijl honderden chefs zich verheugden om elkaar weer te ontmoeten, brak aan de andere kant van Europa oorlog uit. „Iedereen herinnert zich de beelden van gezinnen met koffers op stations, zonder eten of onderdak. Dat contrast voelde niet goed.”

Het congres werd afgeblazen. In plaats daarvan besloten ze hun energie te steken in iets wat ze het beste kunnen: koken.

We wilden iets doen dat verder ging dan directe hulp. Iets dat echt past bij wie we zijn

Hulp aan de volgende generatie

Sommige chefs stonden letterlijk op stations in Berlijn te koken voor mensen die niets meer hadden. Van Manen: „Dat zit in ons vak: als er hulp nodig is, gaan we aan de slag.”

Na die eerste spontane hulpacties groeide het besef dat ze méér konden betekenen. „We wilden iets doen dat verder ging dan directe hulp. Iets dat echt past bij wie we zijn: een vereniging van jonge ondernemers met oog voor de toekomst. Kinderen zijn de volgende generatie, zij zijn letterlijk de toekomst. Dus als je iets wilt betekenen, dan begin je daar.”

Waarom Save the Children

Samenwerken met Save the Children voelde daarom vanzelfsprekend. „Zij helpen kinderen in nood, wereldwijd, en doen dat op een manier die dichtbij voelt”, vervolgt Van Manen. „Ze richten zich op de toekomst, op jonge generaties en op ontwikkeling. Dat is precies wat wij ook doen. Daarom was het voor ons een mooie match.”

