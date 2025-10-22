45 Nederlandse groeibedrijven reizen af naar techbeurs CES: ‘Moeten beste startup-klimaat van Europa krijgen’

Meer dan veertig start- en scale-ups uit Nederland gaan begin januari naar de Consumer Electronics Show (CES), ’s werelds grootste techbeurs die jaarlijks plaatsvindt in Las Vegas. De bedrijven volgen tot januari een trainingsprogramma van de Nederlandse overheid om zo goed mogelijk voor de dag te komen op de meerdaagse beurs. Op de beursvloer lopen duizenden investeerders en potentiële klanten uit ongeveer 150 landen rond.

Lees verder onder de advertentie

De Nederlandse delegatie gaat naar verwachting uit circa 45 start- en scale-ups bestaan. Iets minder dan de vijftig die in januari aanwezig waren op de 2025-editie van CES, al is de kwaliteit van de deelnemende bedrijven natuurlijk belangrijker dan de kwantiteit.

Als groeibedrijven succesvol zijn, profiteert iedereen daarvan Vincent Karremans

Voor de Nederlandse overheid is het de negende keer dat zij groeibedrijven ondersteunt bij hun deelname aan CES. Zo hebben inmiddels honderden bedrijven een bezoek gebracht aan de Amerikaanse techbeurs. Ook deze keer vindt er weer een trainingsprogramma plaats, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via dit programma leren de start- en scale-ups hoe zij zich het beste kunnen presenteren aan partners, investeerders en potentiële klanten.

Lees ook: Groei Nederlandse startup naar scale-up loopt vast: ‘Idiote wet- en regelgeving’

Lees verder onder de advertentie

Koploper van Europa worden

Minister Vincent Karremans van Economische Zaken zegt dat Nederlandse groeibedrijven ‘onmisbaar zijn voor onze welvaart’. Hij legt uit: „Startups en scale-ups zorgen voor groei, vernieuwing en oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag en morgen, zoals de energietransitie en toenemende vergrijzing. Daarom wil ik dat Nederland het beste startup- en scale-upklimaat van Europa krijgt. Om dat te bereiken, moeten onze bedrijven ook internationaal kunnen schitteren, zoals op de CES in Las Vegas. Want als zij succesvol zijn, profiteert iedereen daarvan. Met een sterke economie kunnen we immers onze zorg, ons onderwijs en onze veiligheid blijven betalen.”

Succesverhalen naar aanleiding van CES komen onder meer van Advanced Audio Labs, dat vorig jaar een deal sloot met de Japanse chipfabrikant Renesas, en SmartQare, dat een wereldwijd distributiecontract aanging met Philips. De komende lichting start- en scale-ups hoopt natuurlijk ook op dergelijke uitkomsten.

Ondernemingsklimaat verbeteren

Een eerste presentatiemoment volgt volgende week, op 28 oktober in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daar vindt CES Unveiled Europe plaats, waar alle deelnemende startups hun innovaties kunnen tonen aan een geselecteerd publiek. Betrokkenen trappen in het oude beursgebouw de Nederlandse CES-missie af. Een van die betrokkenen is Constantijn van Oranje-Nassau. Hij is ‘special envoy’ bij Techleap, een aanjaagprogramma van de Nederlandse overheid om het tech-ecosysteem voor ondernemers te versterken. Techleap is een tijdelijk programma dat drie jaar verlengd wordt, tot 2029.

Lees verder onder de advertentie

Het demissionaire kabinet neemt ook andere maatregelen om Nederland aantrekkelijker te maken voor start- en scale-ups. Vorige maand is bijvoorbeeld een actieagenda gepresenteerd, waarin allerlei maatregelen staan. De overheid wil bijvoorbeeld meer risicodragend kapitaal beschikbaar stellen en per 2027 een nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie introduceren.

Constantijn van Techleap waarschuwde in februari dat ‘idiote wet- en regelgeving’ de groei van Nederlandse start- en scale-ups in de weg zou zitten. Er beginnen steeds minder startups en de investeringen in startups nemen af, bleek destijds uit een rapport van Techleap.

Lees ook: Van 25 miljoen euro inkomsten naar 750.000, allemaal door AI: ‘Ik vraag me af of we er klaar voor zijn’

Lees verder onder de advertentie

AI en defensie

De ruim veertig Nederlandse start- en scale-ups die in januari naar CES afreizen, zijn actief in verschillende sectoren. Kunstmatige intelligentie (AI) is niet geheel verrassend goed vertegenwoordigd, maar dat geldt ook voor defensie-tech. Zo zijn er startups actief in droneontwikkeling. Andere domeinen zijn echter ook vertegenwoordigd. Cyberette ontwikkelt een methode die deep fakes herkent, bedoeld om digitale fraude tegen te gaan. Ambyon op zijn beurt maakt een logistieke robot die kan ondersteunen met zorgtaken in ziekenhuizen. Leyden Jar is actief op het vlak van duurzaamheid, met de ontwikkeling van een batterijtechniek die de gebruiksduur van elektrische apparatuur verlengt en de CO2-uitstoot vermindert.

De start- en scale-ups komen uit heel Nederland. De regio’s Amsterdam, Delft en Eindhoven zijn zoals elk jaar goed vertegenwoordigd.

Van gadgets naar innovaties

Naast Nederland organiseren meer landen handelsmissies voor start- en scale-ups naar CES. ’s Werelds grootste techbeurs trekt steevast tussen de honderdduizend en honderdvijftigduizend bezoekers van over de hele wereld. Dat publiek is door de jaren heen wel veranderd. Tot een aantal jaren terug was CES een meer consument-georiënteerde beurs, waar bekende merken vooral televisies, laptops en andere gadgets presenteerden. Gaandeweg is CES zich steeds meer gaan richten op B2B-thema’s als slimme steden, AI en innovaties voor de gezondheidszorg, de energietransitie en bedrijven. Vorig jaar waren ruim 300 van de 500 Fortune 500-bedrijven aanwezig op CES, meldt de organisatie. Meer dan de helft van de bezoekers had een senior-functie.

Lees verder onder de advertentie

Start- en scale-ups spelen hierop in. Zij willen in contact komen met personen die deals kunnen sluiten, investeringen willen doen of een rol kunnen spelen in het internationaal opschalen van hun bedrijfsactiviteiten.

Lees ook: Nederlandse startup stuurde al 400 drones naar Oekraïne: ‘Groei naar 10.000 drones per maand’