Voorspelbaarheid en flexibiliteit: Scholt Energy ontzorgt klanten met energiestrategie

In 2005 betrad Scholt Energy de energiemarkt met een destijds ongebruikelijke mix van vaste- én dagmarktinkoop en een sterke focus op persoonlijke begeleiding. Hiermee groeide het bedrijf in de afgelopen twintig jaar uit tot een bepalende partner voor zakelijke energie.

Lees verder onder de advertentie

Dit blijkt niet alleen uit indrukwekkende cijfers en feiten, maar ook uit de reactie van een van Scholt Energy’s klanten: RCE (Restaurant Company Europe), een toonaangevende horecagroep met een hoog energieverbruik, waarvoor Scholt Energy een energiestrategie ontwikkelde. Tijd voor een blik in het verleden, het heden en de toekomst.

Kansen na liberalisering energiemarkt

Het van oorsprong familiebedrijf Scholt Energy werd in 2005 opgericht door Jan Scholt, die begin 2000 al bedrijven hielp met energiebesparing. Na de liberalisering van de energiemarkt zochten veel ondernemers een nieuwe energieleverancier én houvast. Bij wie sluit ik aan? En voor één, drie of vijf jaar? Bovendien bleken veel ondernemers ontevreden over hun huidige leverancier. Er ontstonden kansen - en die werden gegrepen. Op 1 januari 2005 werd Scholt Energy zelfstandig leverancier voor de zakelijke energiemarkt.



Anno 2025 bedient Scholt Energy 12.500 unieke zakelijke klanten in vier landen, met 450 collega’s en een jaaromzet van circa twee miljard euro. De verhuizing van het hoofdkantoor van Valkenswaard naar High Tech Campus Eindhoven - ‘de slimste vierkante meters van Europa’ - gaf deze groei een extra impuls.

Voorspelbaarheid en flexibiliteit voor klanten

In de beginjaren nam Scholt Energy het met vertrouwen en een andere aanpak op tegen de grote namen in de energiemarkt. Met het nieuwe concept - de inkoop van energie op de langetermijnmarkt in combinatie met de inkoop op de dagmarkt - kregen klanten zowel voorspelbaarheid als flexibiliteit. Dat was voor die tijd ongebruikelijk.



Ook de sterke focus op een persoonlijke aanpak wierp zijn vruchten af. Toen, én nu. CEO Rob van Gennip zei hier eerder het volgende over: „We zitten dicht op onze klanten, zijn bereikbaar en geven proactief advies over het juiste moment van inkoop. Niet op afstand, maar als partner. Dat maakte - en maakt, want zo is het nog steeds, ons anders dan de rest.”

Lees verder onder de advertentie

Jacob Jan van Duijvenvoorde Restaurant Company Europe en Gerwin Sijbesma van Scholt Energy. Foto: Dingena Mol

Restaurant Company Europe

Zo groeide Scholt Energy tot een betrouwbare energiepartner in de zakelijke markt. Een lichtend voorbeeld daarvan is Restaurant Company Europe (RCE). Onder de groep vallen vijfenzestig restaurants, waaronder Loetje en Happy Italy, verbruiken op jaarbasis ongeveer vijftien miljoen kilowattuur aan elektriciteit - en dat is exclusief het gasgebruik. Als energiepartner levert Scholt Energy niet alleen de energie, maar ondersteunt en ontzorgt het RCE ook in het bepalen van de juiste energiekoers.

Advies inkoopmoment

Een belangrijk onderdeel van het partnerschap is adviseren over het beste moment om volumes vast te leggen op de termijnmarkt, en tegelijkertijd ruimte laten om te profiteren van de flexibele dagmarktprijzen. Zeker voor bedrijven met een dergelijk grootverbruik, zorgt een energiepartner die niet alleen reageert, maar ook vooruitkijkt en kansen of risico’s tijdig signaleert, voor stabiliteit, risicospreiding én een besparing op de energiekosten.



Daarnaast heeft RCE een CPPA-contract ( Corporate Power Purchase Agreement ) via Scholt Energy, waarmee het rechtstreeks duurzame energie afneemt van een zonnepark in Brabant. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de energievoorziening en helpt RCE bij het realiseren van zijn duurzaamheidsdoelen en groeistrategie.

Lees verder onder de advertentie

Ondersteuning energietransitie

Jacob Jan van Duijvenvoorde van RCE is blij met de strategie en de samenwerking die hij ervaart bij Scholt, vertelt hij in een interview met Gerwin Sijbesma van Scholt Energy voor De Ondernemer. „Scholt Energy kan ons helpen door groene energie via CPPA’s te leveren en aanvullende certificaten aan te bieden. Maar Scholt denkt ook mee op het gebied van innovaties, zodat we sneller stappen kunnen zetten.”



Hij vervolgt: „We willen steeds meer elektrificeren op onze locaties, maar zijn daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van energie. Scholt is vanaf het begin betrokken geweest bij het vormgeven van onze inkoopstrategie en denkt proactief mee. Dat maakt het voor ons meer dan een standaard leveranciersrelatie – het voelt als een partnerschap waarin we samen optrekken.”

Energiestrategie voor elke ondernemer

Van Duijvenvoorde denkt dat andere ondernemers ook veel baat hebben bij een energiepartner als Scholt. „Zeker voor grootverbruikers en collectieven zoals het onze, is energie op verschillende momenten inkopen veel slimmer en voordeliger dan op één moment per jaar. Je wil gewoon weten waar je aan toe bent, zeker in een onzekere markt zoals nu. Ik kan het iedereen aanraden.”

Meer weten over een zakelijke energiestrategie? Kijk op scholt.nl of bekijk het interview boven dit artikel.