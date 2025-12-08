Slim pensioen opbouwen als zzp’er: expert Vincent Blaauboer legt uit hoe jaarruimte werkt

Ben je zzp’er? Dan kun je belastingvriendelijk pensioen opbouwen. Daarvoor benut je de jaarruimte. Hoe werkt dat precies en waarom is dat minder ingewikkeld dan je zou denken? Expert Vincent Blaauboer legt het uit. „Vaak verwachten ondernemers hier uren mee bezig te zijn, maar al na 30 minuten vertellen ze me dat ze heel veel wijzer zijn geworden.”

Vincent werkt als Expert Commercieel Relatiebeheer Pensioenen bij a.s.r. Een mond vol, maar in de praktijk helpt hij zzp’ers, particulieren en directeur-grootaandeelhouders (DGA) om het complexe pensioen begrijpelijk te maken. ,,Het is heel leuk om te merken dat de mist bij veel mensen heel snel optrekt, als ik in begrijpelijke taal uitleg hoe het werkt.”

Levensloop van de zzp’er

Ondanks dat het belangrijk is om over het pensioen na te denken, begrijpt Vincent heel goed dat veel zzp’ers daar niet (meteen) mee bezig zijn. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat maar liefst 35 procent van de zzp’ers ‘er nog niet aan toegekomen is’ en 18 procent zegt dat het pensioen nog ‘ver weg is’.



„Wij houden rekening met een soort levensloop van de zzp’er”, legt hij uit. „Er komt vooral in het begin veel op zelfstandig ondernemers af, dus zij hebben wat tijd nodig om stap voor stap verder vooruit te kijken.”



Veel zzp’ers die hij spreekt, verzekeren zich volgens het onderstaande patroon:

Eerst sluiten zij een aansprakelijkheidsverzekering af

Daarna denken zij na over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)

Pas daarna gaan ze aan de slag met hun pensioen

„Dat is aan de ene kant logisch, maar ook jammer. Vooral omdat er belastingvoordeel beschikbaar is. Daarnaast levert het pensioen uiteindelijk het meest op voor wie daar vroeg mee begint”, legt hij uit.

Vincent Blaauboer van a.s.r. Foto: Dingena Mol.

Vincent Blaauboer studeerde economie en bedrijfseconomie en is sinds 3 jaar Expert Commercieel Relatiebeheer Pensioenen bij a.s.r. In deze functie maakt hij klanten wegwijs in complexe onderwerpen, door ze hier persoonlijk stap voor stap in mee te nemen.

Samen met zijn collega’s merkt hij dat niet alle zzp’ers weten van het belastingvoordeel dat er beschikbaar is, via de jaarruimte. „Veel zzp’ers zijn daar helemaal niet mee bezig, waardoor ze eigenlijk geld mislopen.” Door structuur te bieden en het stapsgewijs uit te leggen lukt het om zelfstandigen wegwijs te maken in alle informatie die er online beschikbaar is.



„Online kun je eindeloze artikelen lezen over bedrijfspensioenen, individuele pensioenen, wetgeving en verschillende mogelijkheden”, somt Vincent op. „Dan valt het niet mee om voor jezelf te bepalen wat er belangrijk is, waar te beginnen en zeker te weten dat je een goede keuze maakt.”

Niet iedereen weet van het belastingvoordeel

Wat is jaarruimte?

Om de jaarruimte goed uit te leggen, is een beetje basiskennis van het pensioen nodig. Als zzp’er kun je zelf pensioen opbouwen, bovenop de aow-uitkering waar je vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht op hebt. De Belastingdienst biedt belastingvoordeel aan, tot een bepaald percentage van het inkomen (de winst als ondernemer).



„De jaarruimte is het gedeelte van je inkomen dat je per jaar met belastingvoordeel aan pensioen mag opbouwen. Dat kan bijvoorbeeld in een Persoonlijk pensioen van a.s.r.” Je kunt als zzp’er je inleg tot aan het bedrag van je jaarruimte aftrekken van je inkomen. Dankzij die aftrekpost daalt het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting, waardoor je nu minder belasting betaalt. Later betaal je wel belasting over de lijfrente-uitkeringen.

Handige tool: jaarruimte berekenen

De jaarruimte is een percentage van het inkomen, dus die is voor iedereen anders. „De formule hoef je als zzp’er niet te kennen, omdat we daarvoor een handige tool hebben ontwikkeld. Daarmee bereken je op basis van het inkomen uit het voorgaande jaar en eventuele andere inkomsten hoeveel ‘ruimte’ er is om met belastingvoordeel geld in te leggen voor het pensioen.”



Je kunt als zzp’er zelf je jaarruimte berekenen met de rekentool van a.s.r., ook als je geen klant bent. „Als je jaarruimte hebt, betekent dit dat je tot dat bedrag met belastingvoordeel kunt inleggen voor jouw pensioen. Eigenlijk werkt het heel simpel.”

Makkelijker dan verwacht

Hij merkt dat veel ondernemers vooraf denken uren bezig te zijn met zo’n berekening en met de uitleg over jaarruimte en pensioenen. „In de praktijk weten de meesten na 25 tot 30 minuten voldoende om er zelf mee aan de slag te gaan. Bijna iedereen die ik spreek vertelt me na het gesprek dat ze het erg mee vinden vallen”, legt Vincent uit.



Bovendien weten de meeste zzp’ers wel dat ze hier een keer mee aan de slag moeten, maar stellen ze het onnodig uit. „Vaak vertellen ze me dat ze achteraf blij zijn dat ze het eindelijk hebben gedaan. Al was het maar om er een keer vrijblijvend met elkaar over te praten, zonder enige verplichting. Ik zie het ook als mijn plicht om anderen daar wegwijs in te maken, omdat het onderwerp mij goed ligt en er anderen goed bij kan helpen”, besluit hij.

