Spark laat bedrijven groeien in Europa door inzicht in regelgeving

De brug voor MKB-ondernemers, startups en scale-ups naar Europese groei: dat is Spark Legal and Policy Solutions in een notendop. Van arbeidsrecht, gegevensbescherming, cybersecurity tot productveiligheid, consumentenbescherming en milieu- en duurzaamheidsvereisten: Spark helpt ondernemers hun weg te vinden in de wirwar van wet- en regelgeving in verschillende Europese landen.

„Wij weten wat er speelt en maken wet- en regelgeving toegankelijk. Zo kunnen ondernemers met vertrouwen de stap naar het buitenland zetten’’, aldus oprichter Patricia Ypma. „Ons doel is ondernemers in staat te stellen hun marktkansen slim en veilig te benutten.’’ Spark regelt onder meer het compliance management (naleving van alle wet- en regelgeving) van A tot Z: per land wordt uitgezocht aan welke regels jouw bedrijf moet voldoen en maakt dat inzichtelijk in een dashboard. Ypma: „ Wij zorgen ervoor dat de juridische risico’s tot een minimum worden beperkt, zodat het bedrijf zich kan focussen op innovatie en groei. Europese regels gelden voor alle bedrijven, maar vaak zijn er per land subtiele verschillen. Neem Duitsland. Voor de verkoop van een product via een webshop is een ‘one-click cancellation’ knop op de website verplicht. Dit is Europese regelgeving die Duitsland vroegtijdig toepast. Dat moet je maar net weten. Die verplichting geldt nu nog niet in Nederland, maar webshops moeten dit in juni 2026 in orde hebben.’’

Ypma vervolgt. ,, De valkuil dat is dat veel bedrijven de impact van regelgeving overschatten of juist onderschatten. Wanneer je als Nederlands bedrijf een of meerdere landen in Europa wil veroveren, moet je productiecapaciteit omhoog en investeren in distributiekanalen. Als een ondernemer zich niet aan de regels houdt, kun je - afhankelijk van het land - een waarschuwing of boete krijgen of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Met grote kans dat je product of service niet verkocht mag worden. Dan heb je én hoge kosten gemaakt én je bent een markt kwijt. Dat is zo zonde.’’

Praktijkvoorbeeld: startup met hygiëneproduct

Onlangs werd Spark benaderd door een innovatieve Nederlandse startup die een hygiëneproduct voor dagelijks gebruik heeft ontwikkeld. Het jonge bedrijf wil hun product graag op de Europese markt introduceren. Ypma: ,,De regelgeving in deze sector is bijzonder strikt. De startup wil de producten online aanbieden en heeft meerdere landen op het oog, maar was onzeker over hun verplichtingen onder zowel EU-brede regels als nationale wetgeving. Zo wilden ze graag weten hoe het zit met productveiligheid, consumentenbescherming, AVG-vereisten en digitale eisen per land. Na een gratis kennismakingsgesprek zijn we aan de slag gegaan. We hebben eerst in kaart gebracht wat hun strategie is en hebben samen met de klant een paar rekensommen gemaakt. Wat is hun omzet in Nederland? Hoeveel omzet krijg je erbij? Wat betekent dat voor de productiecapaciteit? Wat kost het als Spark de compliance verzorgt? Vaak blijkt dan dat de investering in compliance een greintje is van de mogelijke nieuwe omzetkansen.’’

Vervolgens bracht Spark alle relevante wet- en regelgeving per land overzichtelijk in kaart en vertaalde deze naar concrete actiepunten. Ypma: „Onze startup-klant ontving een praktisch compliance-overzicht en een tool om zelfstandig aan de juiste regels te voldoen. Zoals de ‘one-click cancellation’ knop voor Duitse websites. Verder boden we ondersteuning bij het opstellen van technische documentatie die vereist is onder de Europese Productveiligheidsverordening. Onze aanpak is altijd persoonlijk en op maat; we kijken samen met de ondernemer naar hun specifieke situatie en zorgen dat zij grip krijgen op hun verplichtingen.’’ Met de begeleiding van Patricia en haar team kreeg de startup helder inzicht in alle juridische verplichtingen. Dat gaf rust en ruimte om zich te focussen op groei en innovatie.

Van Europees parlement naar bedrijven

Patricia heeft Spark Legal en Policy Consulting vijftien jaar geleden opgericht. Sindsdien werkt haar bedrijf met succes voor Europese instituties, denk aan de Europese Commissie en Parlement, en nationale overheden. Spark voert juridisch en beleidsmatig onderzoek uit en geeft advies zowel op het niveau van nationale als Europese wet- en regelgeving. Door die jarenlange ervaring met wetgevingsgebieden is Spark goed ingevoerd. Ypma: ,,We zijn gestart als een crossborder research instelling voor Europese instituties, met een netwerk van juridische experts. We hebben solide expertise opgebouwd in een breed scala van rechtsgebieden: van mededinging, arbeids- en ondernemingsrecht, intellectueel eigendom en fraudepreventie tot regelgeving rond nieuwe technologieën zoals AI. Die kunnen we nu heel goed kunnen inzetten voor het helpen van bedrijven.’’

Naast het inhoudelijke werk zet Patricia sterk in op verbinding met ondernemers via LinkedIn. Door regelmatig kennis en inzichten te delen, laat zij zien hoe Spark ondernemers helpt juridisch voorbereid te groeien in Europa. ,,LinkedIn is voor ons een belangrijk platform om in contact te komen met ambitieuze ondernemers en hun uitdagingen te leren kennen”, vertelt Patricia. ,,Het is mooi om te merken hoeveel ondernemers zich herkennen in onze praktijkverhalen en hoe snel er uit deze online connecties waardevolle samenwerkingen ontstaan.”

Geen lobby-achtige adviezen

Omdat Spark in die vijftien jaar zoveel kennis heeft opgebouwd over wet- en regelgeving, kwam Ypma vorig jaar op het idee om ook ondernemers te begeleiden die graag Europa willen veroveren. Zo is Spark Solutions ontstaan. ,,Met Solutions willen we vooral een strategische partner zijn: we brengen regelgeving helder in kaart, zorgen voor begeleiding van het complianceproces en ondersteunen ondernemers zodat ze zelfstandig kansen kunnen benutten en hun bedrijf compliant te laten groeien.’’ Voor Solutions werken Ypma en haar collega’s met verschillende partners, denk aan marketing- en strategiebureaus voor startups en advocatenkantoren. Zo ontstaat een netwerk waarbij kennis en ervaring uit verschillende hoeken samenkomen.

Spark zorgt dat je compliant bent zonder zorgen, aldus Ypma. ,,Risico’s nemen is inherent aan ondernemen, daar heb ik zelf ook ervaring mee. Dat is wat ik zelf leuk vind aan ondernemen, dat je steeds weer nieuwe groeikansen en uitdagingen tegenkomt. Wij zorgen ervoor dat de juridische risico’s tot een minimum worden beperkt, zodat je je als ondernemer kunt richten op het benutten van deze groeikansen. Het goed inzichtelijk maken van Europese en nationale wet- en regelgeving ís namelijk een bron van innovatie en groei voor een bedrijf. Dat inzicht ontzorgt en geeft nieuwe perspectieven. Ondernemers moeten uiteindelijk die kansen zélf benutten om hun business in Europa nog gerichter te laten groeien.’’