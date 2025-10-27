Pensioenopbouw op je 25e? Laura laat zien waarom dat géén gek idee is

De meeste twintigers weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om geld opzij zetten voor later, maar de jonge ondernemer Laura Bas (28) belegt al jaren voor haar pensioen. ‘Het is het grootste cadeau dat je je toekomstige zelf kunt geven.’

(On)bekend belastingvoordeel

Al snel na de start van haar onderneming begint Laura geld opzij te zetten voor later. „In het eerste jaar verdiende ik bijna niks, en lag de focus vooral op het opzetten van mijn bedrijf. Toen ik in het tweede jaar goed begon te verdienen, dacht ik: nu moet ik ook aan later denken. En toen ik hoorde over het mogelijke belastingvoordeel, wist ik helemaal dat ik moest starten.”

Jong geleerd

Laura is van jongs af aan al geïnteresseerd in het slim omgaan met geld. „Ik heb van huis uit meegekregen dat sparen belangrijk is. Later raakte ik geïnteresseerd in beleggen. Dat is gegroeid en nooit gestopt. Ik vind het leuk om geld te verdienen. En het is echt niet zo moeilijk, als je snapt hoe het werkt.”

Hoewel ze zichzelf niet bepaald een cijfermens noemt („Ik heb nog net geen dyscalculie en ik doe alles met ChatGPT”), verdiept Laura zich graag in financiële strategieën. „Ik hou van deals, korting, het maximale eruit halen. En ik heb de mazzel dat ik geen interesse heb in uitgaan, alcohol en drugs. Ik vind dit gewoon leuk.”

Podcasts en YouTube

Laura luistert en kijkt dan ook graag naar podcasts en YouTube-video’s over geld, sparen en beleggen. „Daardoor ken ik de regels goed. Aan het eind van het jaar laat ik mijn boekhouder mijn jaarruimte berekenen, en die benut ik dan maximaal. Met het belastingvoordeel sponsort de Belastingdienst de helft van mijn pensioeninleg. Ik betaal er pas na mijn pensioen belasting over. Dat laat je toch niet liggen?”

Toch doen veel van haar generatiegenoten dat wel. Ze stellen pensioensparen vooral uit, merkt Laura: „Ze zeggen: ‘Ik kan niet eens een huis kopen’, of: ‘Mijn huur is al zo hoog, hoe kan ik dan ook nog geld opzij zetten voor later?’ Daardoor schuif je het maar voor je uit. Maar als je op je 25e begint, levert dat zó veel op. Immers: hoe langer je horizon, hoe meer rendement. Het is eigenlijk een no-brainer, als je dat eenmaal weet.”

Ondernemer Laura Bas. Foto: eigen beeld

Financiële strategie

Laura weet dus precies wat ze doet met haar geld. „Ik heb een duidelijke strategie. Een deel van de winst uit mijn bv is dividend, een ander deel gaat naar pensioenbeleggen. Beleggen is echt mijn ding. Ik heb in de afgelopen vier jaar veel rendement gemaakt.”

Naast haar boek GenZyclopedie, waarin ze onderzoekt hoe gen Z de toekomst van werk vormgeeft, maakte Laura met Nationale-Nederlanden de korte documentaire Later begint nu . Hiermee wil ze jongeren bewust maken van de voordelen van een vroege start. „Pensioen blijft vaak abstract, maar met de persoonlijke verhalen uit de docu hebben we het concreet gemaakt.” Wat haar het meest raakte? „De rekenvoorbeelden. Hoeveel geld je misloopt als je niet op je 25ste begint. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je niks doet.”

Maak het makkelijk

Hoe krijg je een generatie in beweging die liever z’n pensioenkop in het zand steekt? „Zij hebben al genoeg aan hun hoofd, dus je moet het makkelijk maken. Een video van twee minuten waarin je laat zien hoe je het regelt. Of een podcast die uitlegt wat het oplevert. Je kunt tot de helft van je belasting terug krijgen en de uitkeringen zijn later pas belast. Dat is belangrijk.”

Ze vervolgt: „Met weinig geld kun je al veel bereiken als je jong bent. Ze denken vaak dat het duizenden euro’s kost, tot je laat zien wat je al kunt doen met vijftig euro per maand. Dat zijn de triggers die ze nodig hebben om te beginnen.”

Beleggen kent risico’s. Je inleg kan minder waard worden.

