Van startup naar scale-up: dit zijn de groeipijnen en zo kom je er volgens Visma overheen

Van startup naar scale-up. Het is een geweldige stap, maar zeker ook een uitdagende. Veel bedrijven ervaren dan ook groeipijnen tijdens dit proces. Niet gek, aangezien je je als oprichter anders binnen de organisatie moet bewegen. Visma neemt bedrijven over die in deze fase zitten, om ze te helpen én samen duurzaam te groeien.

„Wat ondernemers vaak moeilijk vinden richting de scale-upfase, is dat zij meer áán hun bedrijf moeten werken in plaats van ín hun bedrijf’’, begint Heiko Bonenkamp als business area director van Visma. „Het is belangrijk dat ze tijd vrijmaken om hun organisatie van een afstand te bekijken. Objectief. Alleen zo zie je waar je nu staat en wat er nog moet gebeuren. Maar die waardevolle tijd daadwerkelijk vinden, blijkt vaak een uitdaging.’’

Heiko verzekert dat de meeste ondernemers slimme en energieke mensen zijn, die goed weten waar ze naartoe willen en de stap uiteindelijk dus ook wel maken. Het is echter wel fijn als zij zich onderweg kunnen laten inspireren door goede voorbeelden van andere ondernemers.

Tweehonderd samenwerkende ondernemers

Zoals hierboven al beschreven, doet de Visma Group overnames van innovatieve bedrijven die de wens hebben om scale-up te worden (en in het productportfolio van het softwarebedrijf passen). Deze bedrijven behouden hun werkwijze, naam en identiteit, maar krijgen toegang tot de kennis en middelen waar Visma over beschikt. Dankzij deze strategie staat dit groeiende geheel vandaag de dag te boek als het grootste SaaS-netwerk van Europa, met daarin meer dan tweehonderd ondernemers die intensief samenwerken.

,,Ik vertelde net hoe fijn het is als je ondernemers om je heen hebt die weten wat groeien inhoudt. Binnen Visma hebben we die dus volop. Telkens als wij een overname doen, kunnen we de best practices implementeren en ik spreek uit ervaring als ik zeg dat dit ontzettend waardevol is’’, aldus de voormalig ondernemer, die vijf jaar geleden zelf zijn bedrijf ProActive aan Visma verkocht.

De kunst van verantwoordelijkheden loslaten

Terug naar de uitdagingen die de transitie van startup naar scale-up met zich mee kan brengen. Het loslaten van verantwoordelijkheden, ook zo’n uitdaging voor velen. Na jarenlang met opgestroopte mouwen te hebben meegedraaid binnen alle bedrijfsprocessen, is het nu tijd om een deel van de taken over te dragen.

,,En dat valt niet altijd mee’’, zegt Heiko. ,,Zo’n onderneming is je kindje. En we zien vaak dat ondernemers dan toch overal van op de hoogte willen blijven. Het is echter de kunst om mensen om je heen te verzamelen die het bedrijf naar de volgende fase kunnen helpen. Een MT inrichten kan dan een oplossing zijn. Loslaten is moeilijk, maar wel noodzakelijk.’’

Gebruik van AI stimuleren

Hetzelfde geldt voor het up-to-date blijven met de laatste technieken. Ook dat gaat, gezien de stortvloed aan ontwikkelingen, niet vanzelf. Wie duurzaam wil groeien, moet zichzelf niet afvragen óf, maar hoe AI daarbij kan helpen. ,,Zo’n 80 procent van de tickets die bij onze customer support binnenkomen, worden opgelost door agentic AI (waarbij taken zonder tussenkomst van mensen worden uitgevoerd, red.).’’

,,Bij duurzaam groeien draait het erom dat je zelf efficiënt wordt, maar ook dat je anderen efficiënter laat werken. Bij ons komt het dan aan op softwareontwikkeling, waarbij we eveneens de kennis van AI inzetten. Onze ervaring leert dat sommige ondernemers nog wat terughoudend zijn ten opzichte van het gebruik ervan. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Vanuit ons netwerk doen we er dan alles aan om ze te stimuleren. Want wie er nu niet mee begint, heeft straks echt een probleem.’’

Tips richting de scale-upfase

Heiko sluit af met een aantal concrete adviezen voor ondernemers die de stap naar scale-up willen maken. ,,Maak echt tijd vrij om aan je bedrijf te werken, al is het maar een halve dag per kwartaal. Je hebt het nodig. Zorg er daarnaast voor dat je mensen om je heen hebt met wie je kunt sparren. Binnen én buiten je bedrijf. Leer van anderen, durf jezelf kwetsbaar op te stellen.’’

Ook het stellen van meetbare doelen noemt hij cruciaal. ,,Zeg niet ‘we willen groeien’, maar spreek uit dat je de omzet over vijf jaar verviervoudigd wilt hebben en hoe jullie dat gaan bereiken. Neem je mensen hierin mee, dus zorg dat iedereen weet waarvoor ze iedere dag naar kantoor komen.’’

Hij haast zich eraan toe te voegen dat je het ook moet vieren zodra er doelen zijn behaald. ,,Ondernemers hebben de neiging om continu maar in beweging te zijn en te focussen op groei. Maar sta soms ook even stil bij wat er allemaal al is bereikt. Daar mag je namelijk trots op zijn.’’

Tot slot benadrukt Heiko het belang van innoveren nogmaals: ,,Vraag je mensen continu hoe het werk efficiënter gedaan kan worden. Experimenteer met AI en creëer een omgeving waarin men zich veilig voelt en ook wordt aangemoedigd om dingen te proberen.’’