Technologische industrie zoekt op creatieve wijze naar talent: ’de 16-jarige bbl-studenten zijn op’

Zowel de technologische industrie als andere sectoren hebben grote moeite om nieuwe medewerkers te vinden. „De 16-jarige bbl-studenten die na een stage een leven lang bij je blijven werken zijn op,” zegt Hanneke Ackermann. Ze is programmamanager bij ondernemersorganisatie FME en dagelijks bezig met nieuwe manieren om werkenden én werkzoekenden te motiveren voor een baan in de techsector.

In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er 59.750 vacatures open op mbo-niveau in technische beroepen. Ook kampt de sector met een dalende instroom van studenten uit de techniekopleidingen. Ondertussen wordt er steeds meer een beroep gedaan op de maakindustrie, voor grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de zorg.

Leerbanen bieden de oplossing

Vanwege het nijpende personeelstekort zoeken bedrijven steeds vaker op creatieve manieren naar nieuwe medewerkers. Dat betekent ook dat ze verder kijken dan alleen naar studenten die net van school komen. ,,De technologische industrie biedt veel mogelijkheden voor leerbanen. Dat zijn banen waarin medewerkers werken en leren combineren, terwijl ze een goed salaris verdienen. Ook zijn er volop kansen om door te groeien,” legt Hanneke uit.

Maar, om kandidaten te werven moeten zij wel weten dat die leerbanen er zijn. ,,Het zijn aantrekkelijke banen voor wie zich wil omscholen of bijscholen. Daardoor lukt het bedrijven om breder te zoeken dan onder alleen de studenten die zoeken naar hun eerste baan. Er zijn heel veel mensen op zoek naar ander werk, dus ook daar proberen zij hun pijlen op te richten.”

100.000 werkenden en werkzoekenden

Om bedrijven en werkzoekenden bij elkaar te brengen heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de website L eerbanenmarkt.nl opgezet. Dat is de plek waar bedrijven hun leerbanen onder de aandacht kunnen brengen, terwijl werkzoekenden én werkenden er op zoek kunnen naar een interessante leerbaan.

De website toont een overzicht van leerbanen in de buurt, laat per sector zien waar veel leerbanen beschikbaar zijn en helpt werkenden en werkzoekenden bij omscholen, bijscholen en wat er nodig is om in een andere functie aan de slag te gaan.

Jaarlijks zoeken meer dan 100.000 kandidaten via de website naar een leerbaan. Hanneke vult aan: ,,Bovendien wordt de website gebruikt door een grote groep arbeidsmarktprofessionals. Zij werken voor regionale werkcentra, gemeenten, het UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden.” De website helpt hen bij de begeleiding, om werkzoekenden en zij-instromers stap voor stap klaar te maken voor hun nieuwe baan.

Beeld: Sabine van Nistelrooij

Ontwikkelen op de werkvloer

Handig aan Leerbanenmarkt.nl is volgens Hanneke ook dat er verschillende ontwikkelpaden per sector beschikbaar zijn. Ze wijst bijvoorbeeld op het Ontwikkelpad Metalektro. ,,Dit ontwikkelpad biedt een overzicht van alle beroepen in de metalektrosector. Daarbij wordt precies aangegeven welke skills en competenties er nodig zijn om dit beroep uit te oefenen.” Waardevol, vooral voor werkzoekenden en werkenden die vanuit een andere sector de overstap overwegen.

Ze vervolgt: ,,Het mooie hiervan is dat je ook de relevante mbo-opleidingen of stukjes van die opleiding kunt zien, die nodig zijn om je de skills eigen te maken.” Dat biedt volgens haar de begeleiding die veel werkzoekenden nodig hebben, voornamelijk als ze nog geen (relevant) diploma hebben. Ook iemand die zonder diploma binnenkomt krijgt daarmee de kans om te ontwikkelen en door te groeien op de werkvloer.

Een ontwikkelpad geeft andersom ook de werkgever inzicht in wat er nog aan scholing nodig is om een kandidaat te ontwikkelen tot volwaardige vakkracht. Door werken en leren te combineren lukt het om gericht aandacht te besteden aan de scholing die daarvoor nodig is, waardoor er uiteindelijk gekwalificeerd technisch personeel werkt. Hanneke merkt vanuit de ondernemersorganisatie waarvoor ze werkt dat dit de drempel bij werkgevers verlaagt om verder te kijken dan wie er net is afgestudeerd alleen.

Vind een kandidaat voor een leerbaan

Hanneke roept bedrijven in de technologische sector op om hun leerbanen beschikbaar te maken op Leerbanenmarkt.nl. ,,De 100.000 werkenden en werkzoekenden die jaarlijks op leerbanenmarkt.nl zoeken naar een baan zijn slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog veel meer kandidaten aan te trekken met leerbanen voor de technische sector. Bovendien lukt het dankzij de combinatie van werken en scholing om die werkenden vervolgens voor de sector te behouden.” Bedrijven die vacatures voor leerbanen willen publiceren gebruiken daarvoor het account dat ze aanmaken op MijnSBB .

„Het platform maakt leerbaanvacatures zichtbaar bij alle bezoekers van de website, plus een enorme groep arbeidsmarktprofessionals bij de regionale werkcentra,” voegt ze toe. Daarnaast ziet ze het grotere doel, waar de sector hard aan werkt. „Je doet als bedrijf meer dan alleen een vacature plaatsen. Met Leerbanenmarkt.nl brengen we actief werkgevers, onderwijsinstellingen en de regionale werkcentra samen om de leerbanen gevuld te krijgen. Belangrijk, omdat het huidige personeelstekort en de aanstaande uitdagingen in de maakindustrie vragen om een nieuwe manier van werven.”