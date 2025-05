Thanh van Klusup kan verder bouwen dankzij extra werkkapitaal

Lees verder onder de advertentie

Van een laminaatvloer leggen tot een kraan repareren. Iedereen met een klusvraag in of om de woning kan voor een goede vakman terecht op Klusup.nl. „Via dit platform bieden we ondersteuning in heel Nederland,’’ vertelt medeoprichter Thanh Truong. „En bij spoed is de klus nog dezelfde dag verholpen. Op Klusup vind je daarvoor duizenden vakmannen. Denk aan loodgieters, timmermannen, tuinmannen, vloerenleggers, schilders en slotenmakers. In de afgelopen tien jaar hebben we via hen al honderdduizenden klanten kunnen helpen.’’

Werk uit handen

Het businessmodel achter Klusup is overzichtelijk. Thanh: „De vakmannen betalen aan ons een percentage van hun omzet. In ruil daarvoor neemt Klusup hen veel werk uit handen. Denk aan het doen van hun administratie, facturatie of marketing. Dat werkt goed: sommige vakmannen zijn zelfs al ruim negen jaar aan ons verbonden. En niet alleen zij zijn blij: onze klanttevredenheid wordt nog steeds elk jaar weer hoger.’’

Huiswerk op orde

Klusup ontstond tien jaar geleden. De twee oprichters hebben allebei een uiteenlopende achtergrond, vertelt Thanh. „Ming-Fai Wai, mijn zakelijk partner, en ik komen vanuit een IT-functie en een baan in de financiële dienstverlening. We waren er zeker van dat er behoefte was aan onze klussendienst, maar toch duurde het even voordat we de juiste formule gevonden hadden.’’

Lees verder onder de advertentie

Sinds enkele jaren gaan de zaken goed en maken de ondernemers met Klusup elk jaar weer winst. Daardoor kregen ze de mogelijkheid om eerdere investeerders in Klusup uit te kopen. „Omdat we dat niet ten koste van ons werkkapitaal wilden laten gaan, vroegen we een zakelijke financiering aan bij Rabobank. Dat ging razendsnel. Het voordeel was dat we van tevoren al goed ons huiswerk hadden gedaan.’’

Vizier op verdere groei

Kiki Hoogervorst, MKB Adviseur bij Rabobank geeft aan waarom de financieringsaanvraag van Klusup soepeltjes verliep. „We kennen Klusup al vanaf de start, toen we deze innovatieve startup konden financieren in een fase waarbij nog sprake was van een negatieve cashflow. Bij de recente financiering kon Klusup mooie winstcijfers laten zien. Mede door de goede voorbereiding van de ondernemers, verliep de aanvraag daarom snel. Ondernemers kunnen zo’n financiering via de website van Rabobank trouwens ook snel en eenvoudig zelf aanvragen.’’

Doordat we onze jaarrekening en liquiditeitsprognose bij de hand hadden, ging het aanvragen best makkelijk, beaamt ook Thanh. „Nu kunnen wij ons verder richten op het verder laten groeien van ons bedrijf.’’