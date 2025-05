Hoe consumenten betalen wél leuk vinden

Ondernemers zoeken altijd naar manieren om net iets slimmer zaken te doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het betaalproces. Van cash geld in de winkel en acceptgirokaart naar pinpas en e-bankieren. En de evolutie staat niet stil, zeggen deze twee ondernemers.

Familiebedrijf BLOEM! bestaat ruim 35 jaar en heeft negen bloemenwinkels in de omgeving van Amsterdam en op zogenaamde high traffic-locaties: Schiphol, Leiden Centraal Station, Utrecht CS en Den Haag CS.

Zeker op deze high traffic-locaties is snelheid in het verkoopproces van belang: veel mensen hebben haast om verder te reizen en willen dan niet in een lange rij voor de kassa gaan staan. „Wij zijn daarom een jaar of vier geleden begonnen met Tikkie Zakelijk. Al onze hardlopers hebben een QR-code. Klanten scannen die met hun telefoon en rekenen af met Tikkie”, zegt Rodrique Vrolijk, die samen met zijn zus Celine het bedrijf heeft overgenomen van de grondleggers, hun ouders.

Koppeling met boekhouding

De verkoop via QR-code wordt dankzij Tikkie Zakelijk en de koppeling met het kassasysteem meteen verwerkt in de boekhouding. ,,Ook krijgt de medewerker in de winkel bij het afrekenen meteen een signaaltje dat er is betaald. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Ik zie geen verschil in dervingcijfers tussen filialen die wel of niet met Tikkie Zakelijk werken. Onze ervaring is dat klanten het leuk vinden om zelf af te rekenen. Ze waarderen de snelheid ervan. Wat opvalt is dat ze meestal even oogcontact zoeken met onze medewerkers als bevestiging dat ze betaald hebben. Daarnaast krijgt de klant na het betalen een bedankpagina te zien als bevestiging”, zegt Rodrique.

„Omdat je de QR-code behalve een omschrijving ook een eigen betalingskenmerk (productcode) kunt meegeven, zie je de betaling meteen in het juiste kolommetje in de boekhouding en het Tikkie-dashboard verschijnen, dat is een meerwaarde voor ons. Dat klanten het leuk vinden, blijkt wel uit de exponentiële groei die de verkoop via Tikkie Zakelijk heeft gemaakt. We doen dit nu al een jaar of vier en het blijft maar groeien. Vooral op piekdagen, zoals Moederdag en Valentijnsdag, wordt het veel gebruikt.” De echte meerwaarde is voor mij de klantbeleving.

Tikkie Zakelijk

Ondanks de positieve ervaringen, merkt de BLOEM!-eigenaar dat het betaalsysteem nog niet wijdverbreid is in de retail. ,,In de horeca kom ik het nogal eens tegen, maar in winkels eigenlijk niet. Terwijl het zowel voor jouw bedrijf als de klant een toegevoegde waarde kan zijn”, merkt Rodrique tot slot op.

NieuwVinyl: bestellen en luisteren maar

In de winkel van NieuwVinyl en More in Coevorden trekken met name bijzondere LP’s – inderdaad, op vinyl – de aandacht. De cadeauwinkel is een voortzetting van de Facebook-groep JRS Music Productions.

„Wij hebben de rechten gekocht van bepaalde singles van het bekende Telstar-label. Hier krijgen wij de originele geluidsbanden van en daar laten wij dan weer platen van persen. In beperkte oplage, vaak maximaal vijfhonderd stuks. Waaronder bekende artiesten zoals Normaal en Henk Wijngaard, tot vele andere artiesten die bij liefhebbers van het Nederlandse lied nog zeer gewild zijn”, zegt Christa van der Sleen van NieuwVinyl en More.

Eerst Tikkie betalen

In een besloten groep op Facebook hebben die liefhebbers zich verzameld. „Zo’n 1.900 zijn dat er op dit moment. Die krijgen een keer per week een melding met een afbeelding van de hoes om aan te geven dat er weer een nieuwe persing klaarligt, met een link naar Tikkie Zakelijk. Wie via deze link betaalt, krijgt de plaat thuisgestuurd. Een dag later kan iedereen erop inschrijven. Als er van de vijfhonderd persingen nog exemplaren over zijn. Ook dan geldt: eerst de Tikkie betalen, dan pas verstuur ik de plaat”, aldus Christa.

De eigenaresse verklaarde haar man ooit voor gek. ,,Wie houdt er nu van deze oude muziek, vaak piratenmuziek. Nou, dat zijn dus een heleboel mensen. Toen onze winkel in Coevorden in april open ging, stond er al een half uur voor openingstijd een hele rij. Gekkenhuis.”

In eerste instantie verkocht NieuwVinyl de platen deels via handelaren, maar die vroegen er veel te veel geld voor. „Toen hebben we de hele verkoop in eigen beheer genomen en was Tikkie Zakelijk de eenvoudigste manier om de betalingen te regelen. Nu gebruik ik het ook voor andere zaken uit mijn aanbod, zoals sieraden, huisdecoratie en textiel. Wie via de webwinkel bestelt, krijgt een Tikkie.”