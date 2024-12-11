Tussen vlieguren en campagnes: Mishanou’s start als zzp’er

Wanneer Mishanou Montero besluit om naast haar baan als stewardess te beginnen met een eigen bedrijf in social media (influencer) marketing, voelt dat allesbehalve vanzelfsprekend. De zekerheid van een vast inkomen loslaten, klanten zoeken, jezelf positioneren; het zijn stappen die voor veel startende zzp’ers spannend zijn. Toch zette Montero door. Inmiddels koppelt ze merken aan influencers en bouwt ze stap voor stap aan haar bedrijf. Haar grootste les? „Je moet durven opvallen. Maar ook je administratie moet vanaf dag één stevig staan.’’

Montero werkte al jaren bij een luchtvaartmaatschappij toen de onzekerheid in haar sector toenam. ,,Ik wilde iets achter de hand hebben. En ik was altijd al bezig met influencer marketing. Tijdens covid vielen een aantal zekerheden weg en dat gaf me het laatste zetje om het serieus te proberen.’’ Wat begon als een kleine eerste stap, groeide snel. Merken benaderden haar steeds vaker voor campagnes en samenwerkingen. Toch merkte ze dat ze haar tijd anders moest indelen om echt te kunnen groeien.

„Op een gegeven moment realiseerde ik me: óf ik blijf fulltime vliegen en probeer erbij te ondernemen, óf ik maak ruimte om het goed te doen.’’ Ze koos voor het laatste en ging parttime werken. Een spannende keuze, zegt ze. „Je geeft een deel van je financiële zekerheid op. Dat vond ik echt een drempel. Maar ik wist ook: als ik wil groeien, moet ik ruimte maken.’’

De grootste leerschool: jezelf laten zien

Dat ondernemersleven betekende niet automatisch meer vrije tijd. ,,Ik dacht dat ik minder zou gaan werken, maar ik werkte juist méér. Je bent altijd bezig: campagnes opzetten, influencers benaderen, mails beantwoorden. Ondernemen stopt nooit.’’ Toch ervaart Montero de vrijheid als een van de grootste voordelen. ,,Je maakt je eigen keuzes. Je creativiteit kun je kwijt. En het contact met klanten en influencers geeft me ontzettend veel energie.’’ Wel moest ze leren zichzelf serieus te nemen. ,,Ik ben van nature bescheiden. Maar ondernemen vraagt zichtbaarheid. Je moet zeggen wat je kunt bieden. Je moet jezelf durven verkopen.’’

Die zichtbaarheid bleek een van haar belangrijkste leermomenten. ,,Mensen komen niet vanzelf naar je toe. Acquisitie vond ik in het begin lastig. Het voelt soms alsof je vraagt: kies mij. Maar als jij jezelf niet laat zien, doet iemand anders het.’’ Ze herinnert zich een moment in Los Angeles dat haar kijk op ondernemen veranderde. ,,Ik zat op een terras naast iemand die heel overtuigend aan het pitch’en was. Ik dacht: wát is diegene aan het doen? Tot ik besefte dat het juist slim was. Hij vertelde gewoon duidelijk wat hij kon. Dat moet je als ondernemer ook doen.’’

Zonder overzicht geen rust

Naast zichtbaarheid speelt geld een grote rol bij startende ondernemers. Zeker als je, zoals Montero, twee inkomstenstromen hebt. ,,Administratie is echt iets waar je tegenaan loopt. Je denkt in het begin: dat doe ik wel tussendoor. Maar als je bonnetjes, reserveringen en kosten door elkaar laat lopen, raak je het overzicht kwijt.’’

Met de Rabo ZZP Rekening richt de bank zich daarom nadrukkelijk op ondernemers die klein beginnen, vaak aan de keukentafel, en behoefte hebben aan duidelijkheid, inzicht en begeleiding. Montero herkent dat meteen. ,,Ik regel alles digitaal. Ik ben veel onderweg. Dan wil je niet zoeken naar losse documenten of bonnetjes. Je wilt een zakelijke rekening die overzicht biedt en waarmee je je inkomsten en zakelijke kosten strak gescheiden houdt.''

Groei begint met duidelijke keuzes

Montero ziet in haar eigen ontwikkeling dat groei vooral ontstaat wanneer je durft te kiezen. ,,Toen ik parttime ging werken, voelde het alsof ik eindelijk echt ruimte maakte voor mijn bedrijf. Vanaf dat moment ging het ook sneller. Je merkt dat klanten je serieuzer nemen als jij jezelf ook serieuzer neemt.’’

En trots is ze zeker, maar vooral op de stappen die ze durfde te zetten. ,,Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ik moest alles zelf uitzoeken. Maar dat maakt het misschien juist mooier. Het voelt alsof je echt iets van jezelf aan het bouwen bent.’’

Een duwtje in de rug voor starters

