Ondernemer Theo Snoek staat met zijn bedrijf Valuepack aan de vooravond van zijn grootste stap sinds de oprichting in 2001. Hij wil investeren in een pand met een oppervlakte van 15.000 m² in Nijmegen, 22 meter hoog, met cleanrooms, opleidingsruimtes en een logistiek centrum. Kosten: circa 22 miljoen euro.

De gesprekken met de bank lopen, maar eenvoudig is het niet. Waar Nederlandse banken vooral naar lokaal onderpand kijken, bezit Valuepack een grote productielocatie in Polen. En die telt nauwelijks mee. „Banken willen het liefst zekerheden in Nederland. Dat maakt het uitdagend”, zegt Snoek. „Maar onze businesscase is stevig en we hebben de operatie onder controle. We zijn out of the box ambitieus en zoeken financiers die onze visie ook zien.”

Van studentenkamer naar medische verpakkingen

Wie ziet waar Valuepack vandaag de dag staat, kan zich nauwelijks voorstellen hoe het ooit begon. Snoek startte in 2001 als student in Nijmegen, met het inpakken van 42.000 goodiebags voor de Nijmeegse Vierdaagse. Vanuit een klein huurpand bouwde hij Valuepack stap voor stap uit. Mede dankzij ISO-certificeringen ontwikkelde Valuepack zich tot een bedrijf dat uitgebreide oplossingen voor productassemblage en verpakken biedt voor de medische en farmaceutische industrie. Inmiddels werken er 350 medewerkers in Polen en 80 in Nederland.

Kansen voor lokaal talent

Een belangrijk onderdeel van zijn onderneming is Bluecollar, de zusterorganisatie van Valuepack. In een sector die vaak leunt op arbeidsmigranten, kiest Snoek bewust voor lokaal talent. Via een leer-werkroute krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding, scholing en de kans door te groeien naar een vaste baan.

Na het doorlopen van het traject kunnen de kandidaten bij Valuepack of externe bedrijven aan de slag. „Het gaat mij om productie én om de mensen achter het werk”, legt Snoek uit. „We zien hoe iemand die al jaren buitenspel staat hier een nieuwe start maakt.” Voor Snoek is dat het bewijs dat sociale impact en kwaliteit prima samen kunnen gaan. „We zijn geen sociale onderneming, maar we willen wel impact maken. Het levert de regio nieuw talent op en het geeft ons bedrijf energie.”

Experience Center

Die energie is goed voelbaar in het Experience Center in Nijmegen, waar bezoekers een witte jas aan moeten trekken. Een knipoog, maar tegelijk een statement: hier draait alles om schoon en zorgvuldig werken. „Welkom in het theater”, zegt Snoek steevast. In dit decor ontvouwt hij aan belangstellenden op afspraak zijn plannen: zijn nieuw pand van 15.000 m² in Nijmegen. „Het wordt meer dan een fabriek. Het wordt een plek waar commerciële productie, kennis en ontwikkeling van mensen samenkomen.”

Financiële uitdaging

Tot nu toe kon Snoek groeien met eigen middelen en bankleningen. „Hij heeft nooit geld geleend van investeerders of externe aandeelhouders en heeft altijd zelf de regie willen houden. Maar voor het nieuwe pand is circa 22 miljoen euro nodig. En dat regel je niet zomaar.”

De bottleneck zit in het internationale karakter. „Banken in Nederland kunnen buitenlands onderpand niet altijd goed gebruiken, omdat elk land eigen regels heeft. Daarnaast is de bankenunie in de EU nog niet volledig ingevoerd, waardoor financiering over de grens vaak ingewikkeld blijft.”

Snoek is optimistisch. Het schetsontwerp ligt ter goedkeuring bij de gemeente, de eerste gesprekken met de banken lopen. „Het gaat erom dat we ons verhaal goed vertellen. Banken willen feiten zien, niet alleen dromen.”

Christiaan Hazelaar, adviseur bij KvK. Fotografie: Jean Pierre Jans

Lessen voor ondernemers

Wat andere ondernemers volgens ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar (KvK) kunnen leren van Snoek? „Een sterke businesscase is het belangrijkste. Laat zien hoe je gaat terugverdienen en bouw je verhaal stap voor stap op. En haal tijdig expertise naar binnen, zeker als het om grote bedragen en internationaal onderpand gaat.

Daarbij wijst hij naar de FinancieringsGids, het platform dat ondernemers inzicht geeft in welke financieringsmogelijkheden er zijn en dat toegang biedt tot onafhankelijk advies.

