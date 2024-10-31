Waarom nieuw leiderschap urgent is: ‘1 op de 3 mensen stroomt uit om leidinggevende’

In een krappe en onzekere arbeidsmarkt waarin de werkdruk stijgt en werkgeluk onder druk staat, groeit de roep om een ander soort leiderschap. Dat betekent voor sommige organisaties een behoorlijke, maar bovenal noodzákelijke verandering. Met HR-professionals en interim-managers ondersteunt Reijn organisaties om deze transitie te maken.

Marcel van den Bekerom en Wendy Springvloet van Reijn leggen uit waarom nieuw leiderschap nú op nummer één moet worden gezet.

Brainport Regio

Het tweetal vormt sinds drie jaar de directie van Reijn, een zelfstandig label van de Driessen Groep. Ze zagen leiderschap in een tijdsbestek van ongeveer vijf jaar drastisch veranderen. Springvloet: „waar de focus van leiderschap eerst meer lag op empathie richting een individuele medewerker, hebben leidinggevenden meer te maken met thema’s die het collectief raken. Een cultuur waar thema’s als diversiteit, inclusiviteit en generatieverschillen een rol spelen. Hoe zorg je dat iedereen zich daarin gezien en gehoord voelt?”

Rol leidinggevende gecompliceerder

Leiderschap dat niet draait om perfect zijn, maar om durven luisteren, ruimte geven en voorbeeldgedrag tonen. Niet zenden, maar in verbinding zijn. Niet controleren, maar vertrouwen geven. Het maakt de rol van leidinggevenden gecompliceerder, legt Van den Bekerom uit. „Veel organisaties weten niet hoe, en met wie, ze die moeten invullen. Onze HR-professionals en interim managers helpen daarbij. ”

Belang HR steeds groter

Voor veel van de opdrachtgevers van Reijn, die vooral uit de Brainport Regio komen, betekent dit een behoorlijke (cultuur)omslag. Maar dat organisaties niet weten hóe ze het moeten doen, betekent niet dat ze het niet wíllen, zegt Springvloet. „Zeker binnen de publieke sector is er veel aandacht voor het welzijn van mensen. Er is vaak een gedegen en goed geschreven HR-beleid, maar dat stokt helaas nog regelmatig op snelheid en regeldrang, verschillende culturen en verschillende generaties.”

En dan heb je nog te maken met de eigen cultuur van bedrijven, die verandering in de weg kan staan. Van den Bekerom: „In elke organisatie heb je geschreven en ongeschreven regels. ‘Zo doen wij dat hier.’ Dat blijft in een ruime arbeidsmarkt nog wel overeind, maar in een krappe arbeidsmarkt red je het daar niet meer mee.”

Krachten en competenties bundelen

Dit besef dringt bij steeds meer bedrijven door, ziet Van den Bekerom. „Het is effectiever om krachten, competenties en kwaliteiten te bundelen, dan om ze los te koppelen en achter elkaar te stapelen,” vervolgt hij. „Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat beseffen onze opdrachtgevers steeds meer.”

HRM Barometer

De urgentie van nieuw leiderschap blijkt ook uit de HRM Barometer van Reijn , in samenwerking met Trends in HR. Een publicatie met zowel inzichten als praktische handvatten voor HR-professionals en leidinggevenden. Van den Bekerom: „Een van de belangrijkste conclusies van de HRM Barometer is dat 1 op de 3 medewerkers uitstroomt vanwege de leidinggevende. Dat maakt heel duidelijk dat nieuw leiderschap nú op de eerste plaats moet worden gezet.”

Belang HR

HR wordt daardoor nóg belangrijker, geeft Van den Bekerom aan. Zeker in combinatie met de toenemende werkdruk, de krappe arbeidsmarkt en wisselend speelveld. „Je moet de juiste mensen niet alleen vinden, maar ook binden en boeien.” Laat dat maar aan de meesters van Reijn over. Springvloet: „HR is succesvol door de grondhouding die je als mens hebt, niet door je boekenkennis. Onze HR-professionals en interim-managers helpen bedrijven altijd vanuit een voorbeeldrol, aandacht, verbinding en karakter. Dat is ónze grondhouding.”

Tevreden en trots

