Webshops winnen tijd met deze logistieke oplossingen

Wie steeds meer online verkoopt wil de logistiek graag zo makkelijk mogelijk maken. Dat merken ze bij Monta, marktleider in webshop logistiek, maar al te goed. Monta bedient duizenden webshops en groeit met 40% per jaar.

Ze bieden oplossingen aan voor het eenvoudig en snel uitdraaien van verzendlabels, tot fulfillment, tot een compleet Warehouse Management Systeem. Of een Start-versie daarvan, omdat een groeiend aantal ondernemers nog geen nieuwe Bol is, maar wel groter groeit dan de huidige zolderkamer.

„Al vanaf zo’n 10 pakketten per dag kun je dat haast niet handmatig blijven doen. Zeker niet als je ook tijd wil steken in de uitbreiding van je webshop”, vertelt Leonard Aerts, CEO van Monta. Hij merkt dat er behoefte is in de e-commerce sector aan meer eenvoudige oplossingen. „Zowel voor startende als groeiende ondernemers, omdat hun logistieke processen vaak makkelijker kunnen.”

Eenvoudig en snel met Monta

Hoe krijg je alle pakketten als ondernemer bijvoorbeeld bij de vervoerders? Monta heeft 16 vestigingen door Nederland van waar het de complete logistiek voor duizenden webshops regelt via fulfillment. Daarnaast biedt het bedrijf de mogelijkheid om pakketten te laten afhalen bij online ondernemers op locatie. Op vrijwel ieder adres in Nederland, zowel thuis als op een bedrijfslocatie. Vervolgens worden de pakketten dan verspreid via het gigantische vervoerdersnetwerk van Monta, ondernemers beslissen zelf via welke vervoerders ze verzenden of laten de keuze aan de consument.

Waar veel webshopeigenaren daarnaast tegenaan lopen is het verkopen op meerdere platforms. Dat lijkt eenvoudig, maar kost snel veel tijd als de orderverwerking moet gebeuren voor verschillende marketplaces en voor meerdere vervoerders. ,,Ga maar na,” legt Aerts uit: ,,Veel webshops verkopen via hun eigen kanaal, via social kanalen én via marketplaces zoals Bol en Amazon. Al die kanalen hebben hun werkwijze en eventuele voorwaarden. En dat moet dan worden omgezet naar verzendlabels bij diverse vervoerders, die dat ook weer allemaal op hun eigen manier doen.” Monta maakt dat makkelijk. Alles wordt aan elkaar gekoppeld en er kan vanuit één software worden gewerkt.

Wanneer een webshop kiest om de logistiek compleet uit te besteden, kan dat niet alleen vanuit Nederland: ook vanuit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kan lokaal het fulfilment worden geregeld met vertrouwde vervoerders uit dat land. ,,We bieden bijvoorbeeld ook Amazon Prime Fulfillment in Duitsland aan”, voegt Aerts toe. Dat betekent dat ondernemers in het koopblok van Amazon kunnen blijven staan terwijl Monta ook de logistiek voor andere kanalen vanuit dezelfde voorraad kan regelen. Een groot pluspunt, want door deze service kunnen Amazon verkopers alsnog makkelijker meer blijven verkopen.

Van 10 tot 10.000 bestellingen per dag; wij maken het ondernemers makkelijker

Twee nieuwe diensten voor nog meer gemak

Met 84.000 webshops in Nederland en steeds meer jonge ondernemers valt er een wereld te winnen, zo lijkt het. „Veel van de webshopeigenaren vinden fulfillment te groots klinken, of ze zijn er nog niet bekend genoeg mee”, legt Aerts uit. Ook een WMS schrikt soms af. Want, komt daar niet een compleet ander systeem met grote investeringen bij kijken?

Niet iedereen heeft de behoefte om iets compleet uit te besteden, maar ook niet om een zeer geavanceerd systeem in eigen gebruik te hebben. Soms is een mildere variant al meer dan voldoende. Daarom lanceert Monta twee nieuwe diensten. Namelijk MontaShip en MontaWMS Start . Aerts: „Met MontaShip maken we het eigenaren van kleine webshops makkelijker om hun bestellingen te verzenden.” De software is bedoeld voor ondernemers die vanaf hun thuislocatie of een klein magazijn verkopen, maar merken dat het handmatig haast niet meer te doen is. Met Monta wordt verzenden dan een stuk makkelijker, via het simpel en snel uitdraaien van verzendlabels en de inzichten in orders. Het kost minder tijd én is vaak voordeliger.

De Start-variant van het WMS van Monta is bedoeld voor ondernemers die graag de professionele software mogelijkheden en inzichten tot hun beschikking willen, zonder de hardware en zeer uitgebreide functies van het WMS Pro pakket. MontaWMS Start biedt dan nog steeds genoeg mogelijkheden voor transparant voorraadbeheer, optimalisaties en bijvoorbeeld voorspellingen van verkopen. ,,Ondernemers krijgen inzicht in hun te verwachten verkopen en kunnen daar daardoor beter op inspelen”, licht Aerts toe.

Beeld: Monta

Flexibiliteit en controle

Fulfillment en andere logistieke termen zijn voor veel ondernemers relatief vage en ongrijpbare begrippen. Dat merkt Monta aan de vragen die bedrijven stellen, als ze zoeken naar manieren om de logistieke processen te optimaliseren. Daarom worden klanten andersom regelmatig gevraagd naar hun ervaringen. Dat helpt om goed zicht te houden op wat er speelt onder klanten, en daar met de dienstverlening, communicatie en support goed op in te spelen.

Een van die klanten is bijvoorbeeld beautywebshop Feather Women van de zussen Anne en Esther Vedder, die graag gebruik maakt van de Fulfillment services van Monta. Nilüfer Koç, E-commerce Manager, vertelt daarover: ,,We waarderen de flexibiliteit van Monta. Er wordt meegedacht in het vormgeven van onze logistieke processen; het sluit aan op onze bedrijfsvoering. Voor piekperiodes of een uitbreiding in het assortiment hoeven we niet te stressen. We zijn blij dat Monta ons hierin volledig kan ontzorgen!”

Andere webshops waarderen bijvoorbeeld het gemak waarmee ze met MontaShip labels kunnen printen en de eenvoud van het verzendproces. Maryam Aftab, oprichter en eigenaar van de beautyboxen Beauté Et Vogue zegt bijvoorbeeld: ,,De leveringen gaan heel soepel en snel, daar was ik naar op zoek. Dat zorgt voor tevreden klanten. De communicatielijntjes zijn kort en er is fijne support, zodat we snel kunnen schakelen bij veranderingen.”

En Jelle Gudden, mede-eigenaar van Proforto, is blij met de inzichten vanuit het WMS: ,,We werken met standaard orderpick-systemen, maar hebben ook een speciaal proces ingericht wat gericht is op personalisatie van onze producten. Dit hebben we allemaal kunnen aansturen via het systeem van MontaWMS. Hierdoor is ons overzicht en de efficiency flink gestegen!”