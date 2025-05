Ondernemers die opereren in stedelijk gebied moeten rekening houden met congestie en zero-emissiezones. De traditionele dieselbus is daarom niet langer dé oplossing. Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) lijken de toekomst te hebben. Maar hoe handig zijn deze zogenaamde LEVV’s?

„Tegenwoordig moet je twaalf verschillende stickers plakken en zestien papieren laten zien om in een stadscentrum te mogen rijden”, zegt Ron Remeeus, manager klantenservice bij PuraMobi bv, met een knipoog. De onderneming houdt zich al jarenlang bezig met oplossingen voor stadsdistributie en heeft hierdoor een ervaren kijk op dit onderwerp.

Zero-emissiezones groeien door

Meest besproken onderwerp in dit kader is de zero-emissiezone. Sinds 1 januari 2025 hebben steden de mogelijkheid om het stadscentrum af te sluiten voor bedrijfswagens met verbrandingsmotoren. Dan mogen alleen emissieloze voertuigen de stad binnen. Op dit moment gelden deze zones in zestien steden, maar tot 2030 komen daar nog minimaal dertien steden bij. Er zijn ontheffingen mogelijk, maar begin 2029 is alleen een elektrisch (of waterstof) voertuig welkom.

Toch speelt de problematiek van de stadsdistributie, ook wel last mile delivery genaamd, al veel langer. Steden hebben al jaren last van toenemende congestie. De kleine straatjes slibben dicht. Is dit jouw werkgebied als vervoerder, dan is een grote bus niet meer dé oplossing. Nu de zero-emissiezones een extra beperking opvoeren, vormen kleine stadsvrachtwagentjes een interessante schakel in de vervoersketen. Deze lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) zijn wendbaar, makkelijk te parkeren, niet bang voor wat smallere straatjes, kunnen veel vracht meenemen en zijn bovendien eenvoudig te bedienen.

Personeelsproblematiek

„De Beemobs Bee1 is een totaal nieuwe LEVV op de Nederlandse markt. Het bijzondere aan dit voertuig is dat het in twee basisversies leverbaar is. Een zogenaamd L6e-voertuig met een maximum snelheid van 45 kilometer per uur en een L7e die 55 kilometer per uur haalt. Voor een L6e volstaat een scooterrijbewijs. „Dit helpt bij het personeelstekort, want jongeren zonder B-rijbewijs mogen er al in rijden. Ideaal voor stadstransport. Ze zitten droog, veilig én ze vinden het leuk om te rijden. Door de elektrische aandrijving is de Bee1 fel bij het accelereren. Ze denken dat ze formule 1 rijden”, is de ervaring van Remeeus.

Ron is manager klantenservice bij PuraMobi. Foto Dingena Mol

PuraMobi, de importeur van Beemobs in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken, heeft de Bee1 uitgebreid getest in grote steden voordat ze ruchtbaarheid gaven aan de nieuwe LEVV. „We wilden weten wat we verkopen. Door in binnen- en buitenland te testen, hebben we ervaren dat de Bee1 een perfecte oplossing is. Het voertuig past goed in een stadscentrum. Met een laadcapaciteit van maximaal 350 kilogram en een laadvolume van maximaal 1.350 liter kun je met de Bee1 veel in een keer vervoeren. Met een grote versie van de Cargo Box stijgt het laadvolume zelfs naar 1.500 liter”, aldus Remeeus.

Naast de Cargo box is de Bee1 leverbaar met een Cargo-Koel box en een Pick-up box. „Binnenkort volgt nog een gecertificeerde GDP uitvoering voor Pharma- en Medicijnentransport, speciaal voor apothekeres, ziekenhuizen en zorginstellingen. Hiermee bedienen we een deel van de bezorgdiensten die voor de gezondheidzorg werken”, vult Remeeus aan.

Ook buiten het stadscentrum

De 55 kilometer per uur-versie is op wens te voorzien van een zwaarder accupakket om de standaardrange van ruim 70 kilometer te vergroten tot zo’n 155 kilometer, mocht je vaker buiten het centrum moeten zijn. Remeeus: „Wat tijdens de testen naar voren kwam, is dat het laden met een normale 220v-stekker erg praktisch is en wordt gewaardeerd. Geen dure laadpaal en toch in zo’n vier uur weer helemaal opgeladen. Goed, uit dezelfde testen werd duidelijk dat de Cargo box helemaal wordt volgestouwd en dat dit de actieradius iets verlaagt, maar 70 kilometer bleek ruimschoots voldoende voor een dagje bezorgen.”

De Beemobs Bee1 wordt gebouwd in Turkije door een bedrijf dat al decennia in de cargo-industrie naam maakt. ,,De bouwkwaliteit is top. Daarnaast hebben we korte lijntjes met het bedrijf waardoor we in twee maanden tijd een volledig klant gespecificeerde Bee1 kunnen afleveren. Dat is erg snel en vooral nu heel erg prettig voor onze klanten.”

Lage operationele kosten

Bovendien zijn de korte lijntjes met de fabrikant handig rond garantieaanspraak: twee jaar en onbeperkte kilometers op de chassis-cabine en vijf jaar of 3.000 laadcycli op de accu. Voor onderhoud heeft PuraMobi diverse werkplaatsen in heel Nederland. Voor de zakelijke markt is er zelfs een 24/7-oplossing voorhanden. „In een stad en met veel verschillende rijders butsen de wagentjes nogal eens ergens tegenaan. De Bee1 is echter zo gebouwd dat onderdelen snel uitwisselbaar zijn. Sterker nog: met twee man strip je er een in een half uurtje. Service, onderhoud en reparatie zijn daarom eenvoudig en vooral goedkoop. De operationele kosten zijn hierdoor laag, ook al omdat je geen bpm en wegenbelasting betaalt voor de Bee1. Heb je bovendien eigen zonnepanelen, dan ben je helemaal goedkoop uit”, zegt Remeeus tot slot.