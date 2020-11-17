Een aantal coronamaatregelen verlopen in de nacht van woensdag op donderdag, maar de gedeeltelijke lockdown blijft wel van kracht. Dierentuinen, pretparken en musea mogen weer open, zei premier Mark Rutte op de corona-persconferentie. Als de cijfers blijven dalen, gaat het kabinet half december kijken of er versoepelingen mogelijk zijn. Ondernemers blijven bezorgd. Zo blijft de horeca vooralsnog dicht tijdens de feestdagen.

Hoewel uitbaters van theaters, bioscopen en concertzalen vanaf donderdag weer open mogen, is er nog steeds veel bezorgdheid onder ondernemers, met name in de horeca. Koninklijk Horeca Nederland zegt teleurgesteld te zijn dat de sluiting van de horeca in principe is verlengd tot medio januari. Daarmee missen ze de omzet van de feestdagen, waar velen hun hoop op hadden gevestigd. ,,Met de dalende cijfers gloort er wel een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, maar écht perspectief voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden blijft vooralsnog uit."

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Volgens ons zijn er zeker mogelijkheden om op 15 december, binnen alle sectoren, verantwoord open te gaan. Ook omdat we nog steeds geen wetenschappelijke onderbouwing hebben ontvangen dat de maatregelen voor de horeca gegrond zijn."

OMT: 'Feestdagen vieren in huiselijke kring'

Het Outbreak Management Team (OMT) pleit voor aanvullende coronaregels in het geval dat het kabinet besluit te versoepelen rond kerst. Zo adviseert het OMT dat de feestdagen zoveel mogelijk in huiselijke kring moeten worden gevierd, ook bij versoepelingen. Het heeft zelfs de voorkeur om bezoeken alleen regionaal te laten plaatsvinden.



Premier Rutte en minister De Jonge lieten gisteravond weten dat het nog te vroeg is om te bepalen met hoeveel mensen er kerst mag worden gevierd. Het OMT is het daarmee eens, blijkt uit het advies van de coronadeskundigen dat minister De Jonge vannacht naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,Er komt dagelijks nog een aanzienlijk aantal nieuwe covid-19-gevallen bij, de bulk is nog groot."

Vanaf nu gelden (weer) de volgende regels

Alle theaters, bioscopen en concertzalen in Nederland zijn weer open, maar met maximaal dertig man publiek.

Evenementen zijn nog verboden, van kermissen tot buitenconcerten.

In de buitenlucht mag je maar met maximaal 4 personen samenkomen. Thuis mogen drie gasten per dag worden ontvangen.

Alle horeca blijft nog gesloten. Alleen afhaalloketten blijven open.

Amateursportwedstrijden voor volwassenen én kinderen zijn nog verboden. Trainingen mogen wel, maar maximaal met 4 personen en alleen op 1,5 meter. Thuis douchen.

Vanaf 20.00 uur geldt nog steeds een verbod op verkoop drank en softdrugs en het gebruik in het openbaar

Geen koopavonden meer, behalve voor supermarkten.

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in openbare ruimtes

‘Snel ook perspectief voor gesloten sectoren’

In een gezamenlijke reactie op de persconferentie noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het 'goed nieuws' dat het aantal besmettingen en de druk op de zorg afnemen, waardoor onder andere de bioscopen, theaters en pretparken weer open kunnen. ,,Voor de door de gedeeltelijke lockdown getroffen sectoren ontbreekt echter nog perspectief. Zo wordt pas medio december duidelijk of de horeca met de feestdagen weer aan de slag kan."

De halvering van de quarantaine-periode is een goede stap op weg, aldus beide ondernemersorganisaties. ,,Een combinatie van slimme maatregelen per sector en grootschalig testen moet er voor gaan zorgen dat de economie stapsgewijs uiteindelijk weer zonder beperkingen veilig kan gaan draaien. Daarover zijn we constructief in overleg met het kabinet."

'Testcapaciteit nog veel verder uitbouwen'

De ondernemersorganisaties zijn positief over de intentie van het kabinet om de testcapaciteit op te schalen. ,,Door de komende maanden de testcapaciteit nog veel verder uit te bouwen moet het mogelijk zijn een écht perspectief te bieden waarin reizen, bezoek aan horeca en evenementen weer zonder beperkingen mogelijk wordt. Door daarnaast te starten met het toetsen van slimme sectorspecifieke maatregelen -zoals het plan voor een praktijkproef in de horeca- zou al richting het einde van het jaar ondernemers en de samenleving meer perspectief geboden moeten worden."



'Ruimhartiger steun zwaarst getroffen sectoren'

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat ruimhartiger steun voor de zwaarst getroffen sectoren noodzakelijk blijft en de generieke steunmaatregelen niet per 1 januari moeten worden afgebouwd. Zo vinden zij het een goede zaak dat het kabinet gisteren al met een steunpakket van bijna 500 miljoen euro maatwerk levert voor de culturele sector, waaronder de musea, poppodia en vrije theaterproducenten. ,,De uitdaging is hier nog wel om tot een uitvoerbare regeling te komen."

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, schreef hierover een opiniestuk op De Ondernemer en was vanmorgen te gast in de ochtendshow van omroep WNL. ,,Met de gedeeltelijke lockdown en de andere aangescherpte maatregelen is het nu niet de tijd om het steunpakket voor ondernemers te versoberen. Met verkeerde zuinigheid zou het kabinet meer kapot maken dan ons lief is: banen en bedrijven."