Online winkel Bax Music weer open: ‘We zijn terug op oude omzetniveau’

Lees verder onder de advertentie

‘De afgelopen maand is er keihard gewerkt door het nieuwe Bax-team om onze winkels en webshop weer operationeel te krijgen — en met resultaat’, schrijft ceo en oprichter Jochanan Bax op LinkedIn. Sinds enkele weken zijn de winkels van Bax weer open in Goes, Apeldoorn en Amsterdam. De winkel in Antwerpen opent deze vrijdag. Naast dat de winkels open zijn kunnen mensen ook weer producten bestellen op de website.

Begin van nieuw hoofdstuk Bax Music

Jochanan Bax geeft aan dat de winkels direct weer op het omzetniveau van 2024 draaien. Ook hebben 120 leveranciers weer producten geleverd aan de winkel. Bax wil zoveel mogelijk van zijn oude personeel in dienst nemen. Hij heeft 80 procent van de oude medewerkers een nieuw aanbod gedaan en op zeven mensen na zijn deze medewerkers weer gestart of gaan ze dat binnenkort doen. Bax lijkt vertrouwen te hebben in de toekomst van Bax Music. Zo schrijft hij op LinkedIn: ‘ En dat alles dankzij het ongelooflijke team dat er nu staat. Hun inzet, toewijding en tempo zijn bewonderenswaardig. Dit is pas het begin van een nieuw hoofdstuk voor Bax Music.’

Nog niet zo lang geleden stond Bax Music nog aan de afgrond. Het faillissement van muziekwinkel Bax Music werd op 1 april uitgesproken, na maanden van grote financiële problemen. Drie weken geleden werd bekend dat medeoprichter en voormalig directeur Jochanan Bax samen met ondernemer Stijn Bakkeren een doorstart maakt. Zij betaalden 15 miljoen euro voor de meest waardevolle activa, waaronder een pand in Goes en de voorraad muziekinstrumenten en artikelen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Failliet Bax Music maakt doorstart, schuldeisers willen tientallen miljoenen